La reina Letizia se solidariza con las víctimas del terremoto de Venezuela en su último acto oficial: "Estamos preocupados"

La importancia del pensamiento libre, la necesidad de fomentar el entendimiento entre la sociedad civil, la reivindicación del pluralismo frente a la polarización, o la idea de que el progreso, sin humanismo, no es realmente progreso sirven de lema para el acto que este jueves 25 de junio ha presidido la reina Letizia. Se antoja como algo muy necesario en el clima de crispación que vivimos actualmente.

Se trata del 15 aniversario de la revista Ethic, en un acto que se ha desarrollado bajo el título 'El mundo de hoy'. En él han participado destacadas figuras del periodismo, la cultura y el ámbito intelectual, que han explorado en sus intervenciones algunos de los temas que han inspirado el proyecto editorial desde los inicios.

Sin duda, un evento que ha colmado las expectativas intelectuales de Su Majestad doña Letizia, escuchando las intervenciones de la filósofa Adela Cortina; Felipe González; y los periodistas Ana Pastor y Rubén Amón conversan con Elena Herrero-Beaumont, entre otros.

Y para esta cita, un color muy indicado: el azul turquesa transmite libertad, e independencia y también comunicación y creatividad. Va como anillo al dedo con el espíritu del aniversario. El vestido de la Reina lo firma Hugo Boss y lleva en su armario desde 2019.

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