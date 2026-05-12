La reina Letizia acude, un año más, a su cita más fiel con la literatura desde 2005: "La lectura es analgésica"

La reina Letizia mantiene su cita literaria más fiel y, un año más, ha presidido la entrega este martes de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil "El Barco de Vapor" y "Gran Angular". El acto ha tenido lugar este martes en la Real Casa de Correos de Madrid.

Durante su intervención en el acto, la monarca ha destacado que libros como los premiados son los que van a permitir a niños y jóvenes "formar su propio criterio". También ha aprovechado para citar al célebre escritor Arturo Pérez-Reverte que en una entrevista reciente afirmó: “La lectura no soluciona nada, pero te quita el dolor”.

Unas palabras que para la Reina son más que acertadas y que ha completado: "Quizá la lectura, siempre y cuando incluya comprensión, además de analgésica sea la razón última y la excusa perfecta".

Doña Letizia ha entregado el Premio SM "El Barco de Vapor" 2026 a Josan Hatero por la obra La memoria de las bicicletas, como mejor obra de literatura infantil. Un libro "tierno y sensible que saca lo mejor de sus personajes y de sus lectores", como ella misma ha descrito.

La monarca ha defendido el reconocimiento por ser ese "regalo que hay que desenvolver poco a poco" y ha asegurado que en la obra "se respira sinceridad, calidez y optimismo, y nos devuelve la emoción de las primeras veces". Además, con ella muchos niños y adolescentes leerán por primera vez "palabras como mequetrefe, cachivache o lechuguino", ha recogido en su discurso.

También, ha entregado el Premio SM Gran Angular 2026 a Alba Quintas Garciandia por La cuarta vida de Blanca Cuervo, como mejor obra de literatura juvenil. En este caso, la autora ha hecho "un retrato certero y doloroso de la realidad que vive una parte de la juventud", como ha sostenido doña Letizia.

Un colectivo "para el que soñar con el futuro resulta difícil y, a veces, imposible", ha lamentado. Además, ha definido el título como un "thriller construido con inteligencia a través de diferentes puntos de vista. Una invitación a reflexionar sobre el lado oscuro de las salidas fáciles".

Ambos galardones tienen una dotación de 35.000 euros cada uno, la mayor del mundo de habla hispana en sus categorías. Asimismo, las dos obras se encuentran ya en las librerías para poder adquirirlas.

Lujo circular

En cuanto al estilismo, la Reina ha apostado por un look de dos piezas. Ha rescatado una blusa blanca de gasa con detalles plateados que permanecía en su vestidor desde 2018, cuando la estrenó en un ámbito privado junto a su familia. La ha combinado con una falda negra de cuero de Hugo Boss con la que se suma a la tendencia del 'lujo circular', otorgando una segunda vida a prendas con historia para lograr un look sofisticado y moderno.

La Reina Leitizia entrega el premio Gran Angular 2026 a Alba Quintas Garciandia. Gtres

Siguiendo con los accesorios, la gran novedad han sido sus zapatos: una versión de tacón sensato del modelo Bow Tie de Aquazzura, priorizando la comodidad sin renunciar al icónico lazo de la firma. Este compromiso con la funcionalidad se ha trasladado también a su joyería, donde ha destacado un collar de oro reciclado y diamante de laboratorio de la marca española PDPAOLA. Con esta elección sostenible, sumada a unos pendientes metálicos que conserva desde 2008 y su inseparable anillo de Coreterno, la monarca ha subrayado un mensaje de conciencia ética y estilo atemporal.

La reina Letizia lleva más de dos décadas participando en esta entrega de premios, como ella misma ha recordado en su intervención. Ya es el miembro de la Familia Real que más veces la ha presidido y desde que comenzó a asistir en 2005, cuando aún era Princesa de Asturias, no ha faltado prácticamente a ninguna edición, salvo en 2020 debido a la pandemia.