La última sorpresa de Letizia que confirma que no tiene rival como comunicadora: del catalán al rap

En ascenso imparable, así podríamos calificar la imagen pública de la reina Letizia. Su última sorpresa —decimos última porque son constantes— la ha dado en su reunión de trabajo con la Associació de Dones Empresàries de Lleida, celebrada el jueves 9. Era el acto previo a la entrega de los premios con los que esta institución reconoce la labor de mujeres profesionales en distintos ámbitos.

Allí tuvo el gesto de hablar en catalán con ellas, sin una hoja de ruta escrita en un papel, con total naturalidad y bastante buen acento. Esto confirma que Su Majestad no tiene rival como comunicadora. Ese es uno de sus grandes valores, que hace que sus apariciones públicas siempre dejen huella.

Era la primera vez que asistía al citado evento y, aunque ya la habíamos escuchado usar este idioma en público hace casi dos décadas, hacerlo otra vez sonaba a novedad.

Sentada en la mesa, junto a las representantes de la asociación, la Reina se dirigió a Laia Rogel, su presidenta: "Lo primero de todo, muchas gracias por invitarme a conocer la gran labor que realizáis aquí en AP!Lleida y también por organizar esta reunión previa a la entrega de los premios. Los temas que habéis escogido son muy interesantes".

No fue el único guiño, su traje morado servía como reivindicación feminista en una cita que de por sí lo era, y los pendientes de Tous que eligió también reforzaban el acento catalán de la jornada. Parece que aprendió a hablar este idioma durante sus veranos en la Costa Brava con su familia.

Todo en la consorte española tiene un poder comunicativo importante. Ha trasladado su pasado como periodista y sus demostradas dotes para la oratoria a sus deberes reales en su servicio a la Corona. Incluso ayuda al rey Felipe VI con sus discursos y también a la princesa Leonor, que también ha 'practicado' su catalán en los premios Princesa de Girona.

La Reina habla, además, inglés y francés con fluidez y tiene conocimientos de portugués y alemán.

A esta última sorpresa en Lleida, debemos sumarle algunas otras que ha dado en el terreno de la comunicación. Cómo olvidar el acto por el Día Mundial de la Salud Mental en 2023, donde hizo algo inédito en nuestra monarquía: rapear cogiendo algunos versos de El Chojín.

Doña Letizia, en 2023, rapeando por la salud mental. Gtres

“Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto... Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato?", recitaba con frescura.

Con este gesto logró que un tema tan importante y que tiene mucho peso en su agenda real ocupara titulares no sólo a nivel nacional también en medios internacionales. Su gestión comunicativa es impecable.

Lo cierto es que sus mensajes públicos suelen tener una gran repercusión por el calado de sus palabras. Los expertos en la materia destacan la estructura clara de los discursos, el tono cercano, la buena dicción y uso del lenguaje no verbal. Doña Letizia nunca lee, por más larga que sea su intervención, y va con la 'lección' bien aprendida, aportando datos sea cual sea el sector al que se enfrente.

No hay que olvidar que, además de esas intervenciones sobre el estrado, participa en muchas reuniones de trabajo, en su despacho de Zarzuela o en el salón de audiencias de palacio, donde también mantiene interesantes charlas con sus visitantes.

El sentido del humor y la espontaneidad es otro de sus grandes aciertos. En diciembre de 2025, durante el acto del 20 aniversario de FundéuRAE bromeó sobre su obsesión por la corrección lingüística diciendo "no soy la única que tiene esa pedrada", lo que provocó las sonrisas de su entregada audiencia.

También suele contar anécdotas personales si vienen al caso, algunas de ellas centradas en su pasado como periodista. En 2021, en el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de Información de la Universidad Complutense donde ella estudió reveló lo que un día le dijo uno de sus profesores, cansado de sus preguntas: “Ortiz, mire, yo desde luego no sé lo que va a ser de su vida, pero desde luego, a pesada, ahí no tiene rival”.