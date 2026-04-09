Letizia, con las mujeres empresarias: así se gestó su debut en este acto y las palabras de las protagonistas

La Catedral de la Seu Vella de Lleida sirve de escenario para el último acto institucional de la reina Letizia, que tiene un marcado carácter femenino... y feminista.

Allí ha presidido una reunión de trabajo con la Associació de Dones Empresàries de Lleida y la posterior entrega de los XVI Premios Ap!Lleida, que reconocen a empresarias, directivas o profesionales en ámbitos relacionados con la cultura, el arte, el deporte, la comunicación y el emprendimiento.​

La defensa de los derechos de las mujeres y el apoyo firme a que sigan ocupando puestos relevantes en todos los sectores de la sociedad es una parte importante de su agenda y este 2026 es la primera vez que Su Majestad doña Letizia asiste a este evento que tiene 16 años de historia.

La Reina saluda a Laia Rogel, presidenta de la asociación. Gtres

Laia Rogel, presidenta de la asociación, nos revela cómo se gestó todo. "Planeando el 20 aniversario de Ap!Lleida, un año atrás, pensé a quién invitaría para una cita tan especial. Y enseguida concluí que Su Majestad la Reina tenía que conocer nuestra labor, y que estaríamos muy contentas de que participara".

Y ella atendió su llamada, lo que agradecen enormemente: "Su presencia supone un reconocimiento muy importante al trabajo que venimos realizando desde hace dos décadas, pero también ayuda a poner el foco en la importancia de visibilizar el liderazgo femenino y de seguir generando espacios donde se impulse. Para nosotras, es un honor y, al mismo tiempo, una oportunidad para dar mayor alcance a nuestro propósito".

En efecto, la Associació de Dones Empresàries de Lleida ha sido testigo y ha participado activamente en la evolución del papel de la mujer en el tejido empresarial que ha sido significativo.

"Hoy hay más mujeres liderando proyectos, ocupando posiciones de responsabilidad y generando impacto real en la economía. Pero todavía existen retos importantes, especialmente en términos de visibilidad, conciliación y acceso a determinados espacios de decisión", admite Laia.

Unos desafíos que, sin duda, habrá podido comentar con doña Letizia en su reunión de trabajo. "No se trata sólo de acompañar este cambio, sino de acelerarlo, de seguir generando referentes y de construir un ecosistema empresarial más equilibrado, diverso y preparado para el futuro", añade.

La consorte española ha llegado a la cita muy sonriente, con un traje morado —color feminista por excelencia como guiño— y una camisa de lazada de rayas. Los pendientes largos en dorado iluminaban su rostro y son de la firma catalana Tous, segundo homenaje a través de su look.

Las premiadas

Las grandes protagonistas del evento han sido, efectivamente, las galardonadas, que recogen este reconocimiento de manos de la Reina. Ellas son Roser Roca, destaca por su trayectoria internacional en el sector tecnológico y aeronáutico, aportando una visión innovadora y global.

Joana Bonet, que en palabras de Laia Rogel, "es una referente en el ámbito de la comunicación, con una capacidad única para influir en el relato social y cultural". Eva Figuera, "que encarna el liderazgo social, impulsando un modelo de atención integral con un fuerte impacto en el territorio".

Por su parte, Raquel Barrachina "representa el emprendimiento más joven, combinando conocimiento, especialización y capacidad de conexión con las nuevas generaciones. Y Mercè Batlle es un ejemplo de trayectoria consolidada y compromiso sólido con la inclusión y los derechos sociales".

El grupo termina con Laura Ravés, que pone en valor el trabajo interno en la propia comunidad, proyectando iniciativas que fortalecen el tejido empresarial femenino. Y Sandra González, una profesional que "aporta la mirada académica, con un enfoque crítico e innovador sobre la realidad educativa".

Las palabras de Joana Bonet

Hablamos poco antes del evento con Joana Bonet, directora del Magazine de La Vanguardia, que ha recogido el premio a la Directiva, Empresaria y Profesional del Año.

Confesaba estar emocionada, porque además confirma que es profeta en su ciudad natal: "Supone un estímulo, una conexión con mis orígenes: Lleida y su territorio. También significa una mirada hacia las aulas donde estudié en las que profesores poetas y críticos y abrieron mi vocación literaria. Premiar es nombrar, recordar, fijar una memoria que en este caso apunta a un género que reivindico: la prensa escrita".

Y tiene claro con quién lo comparte: "Con los equipos que dirijo y he dirigido, por su compromiso con el oficio, la creatividad y el rigor". Durante su amplia trayectoria, Bonet se ha convertido en un referente femenino clave en la comunicación y ha sido testigo de la evolución del papel de la mujer en el sector.

"En mis inicios, no había mujeres que dirigieran medios excepto en la prensa femenina, hoy en cambio dirigir un periódico por parte de una mujer ha dejado de ser una anomalía, aunque en los consejos y cúpulas directivas todavía estamos lejos de la paridad", explica

"A lo largo de estos años he visto cómo los asuntos antes considerados femeninos –salud, relaciones, temas sociales, estilo de vida- hoy tienen un gran protagonismo en medios. La sociedad afortunadamente se ha feminizado, y la prensa también", añade.

Sobre doña Letizia, la periodista destaca su papel como referente. "Además de tender puentes entre la monarquía –al lado del Rey- y la sociedad civil, promueve la igualdad de género, el talento femenino, pero a la vez causas de gran impacto social como la lucha contra el cáncer, las enfermedades raras y la acción social con los más desfavorecidos", asegura.

A su juicio, "es una Reina comprometida con una sólida formación, profesional, con capacidad de escucha. También valoro su mirada, propia de quien ejerció el periodismo, así como su enorme poder de comunicación. Ha logrado situar una institución tan antigua como la monarquía en el Siglo XXI . ¡Yo desde luego la votaría!".

Le preguntamos a Joana a qué saben los premios, este último y los otros que ha recogido durante sus años de profesión. Su respuesta conlleva una reflexión. "Hace poco leí unas declaraciones de Barbara Lennie en las que decía que se había propuesto dejar de ser modesta, y pensé en que tenía que aplicármelo", comienza diciendo.

"No le he dado tanta importancia a los premios como al compromiso diario con mi oficio, a entregar la pieza, a cerrar la portada; pero sí, es hora de abrazar –además de agradecer- estos premios, acaso como una forma de abrazar y defender el buen periodismo", termina.

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