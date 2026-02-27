El relevante paso al frente de la infanta Sofía con el que afianza su papel: debuta con una presidencia de honor

Es la segunda en la línea de sucesión al trono, pero su papel resulta muy importante dentro de la institución. Tras cumplir la mayoría de edad, en abril de 2025, la infanta Sofía va adquiriendo un rol de mayor peso en los deberes reales.

Primero fueron los premios 'Objetivo Patrimonio. Concurso de Fotografía Infanta Sofía', que llevan su nombre y que presidió en solitario por primera vez en 2024, antes de cumplir 18, y ahora da otro paso relevante.

La hija menor de los Reyes asume su primera presidencia de honor, la del programa Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, que la entidad ha puesto en marcha para la celebración de su 150 aniversario.

La Infanta, en 2024, en su primer acto en solitario. Gtres

Este nombramiento se materializará antes de verano, en una jornada que subrayará la relevancia institucional de la convocatoria y el valor estratégico de la educación como motor de desarrollo social, durante la que se entregarán las ayudas.

“Con esta iniciativa queremos poner en el centro a quienes hacen posible la educación de nuestro país. Los docentes son los verdaderos protagonistas del futuro de la sociedad, y en el 150 aniversario de la Fundación queremos reconocer su talento, su esfuerzo y su capacidad de transformación. Nuestra vocación es acompañar a quienes educan para el mañana”, señala José Luis Rodrigo Escrig, director general de Fundación Ibercaja.

También destacan que el apoyo de la Corona a la educación "es ampliamente reconocido, especialmente en la promoción de la escolarización, la formación integral de niños y jóvenes, el fomento de la lectura y la adquisición de hábitos de vida saludables". Gracias a esta iniciativa se refuerza la importancia de los maestros y profesores en nuestra sociedad.

La Infanta, que se encuentra estudiando su primer año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa, empieza a tener una agenda propia, con actos medidos. Como mencionábamos al comienzo, su debut en solitario fue en esos galardones de pintura y fotografía.

Después vino su encuentro con el presidente de Portugal en octubre de 2025. Rebelo de Sousa, en su reciente visita a España, recordó el momento: “Para mí fue un gran honor recibir a la princesa de Asturias en su primer viaje oficial al extranjero. Este año escolar tenemos el gran privilegio de tener en Lisboa a una ilustre alumna española, la infanta Sofía. Ellas son la mejor garantía de que la relación de España y Portugal continuará”.

Sofía de Borbón Ortiz, el pasado enero en un acto de la ONCE. Gtres

Además, a finales de enero, la joven Borbón volvió a protagonizar otro acto en solitario, donde tomó el relevo de su abuela, inaugurando un centro de perros guía de la ONCE en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. La reina doña Sofía, muy involucrada siempre con esa institución, estaba esos días retirada de la vida pública tras la muerte de su hermana pequeña, la princesa Irene de Grecia.

Aquella jornada nos dejó imágenes tiernas de Sofía cogiendo en brazos a los cachorros. "¿Podrían regalármelo?", preguntó en tono de broma. Poco a poco va ganando confianza en sus apariciones públicas y, aunque los Reyes siempre han dejado claro que la prioridad son los estudios, queda claro que su rol institucional está creciendo.