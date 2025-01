La infanta Sofía tiene un clon: la 'gemela' que está arrasando en redes sociales

Después de que la princesa Leonor y la infanta Sofía debutasen este verano en las redes sociales, las ganas de verlas en un plano más cercano, informal y juvenil se acrecentaron. De ahí que esta mañana, al ver el último vídeo viral de TikTok hayamos creído por algunos segundos que, lo que teníamos ante nuestros ojos era real: Sofía bailando al ritmo de Maluma.

Las imágenes no son producto de la inteligencia artificial, sino de una casualidad del destino genético que ha hecho que una joven polaca, de nombre Liara, luzca casi como la gemela perdida de la menor de los Borbón.

Sin embargo, la realidad de ambas hermanas royals es muy diferente. Ellas se encuentran sumergidas en sus responsabilidades formativas como sucesoras de la Corona: una en alta mar y la otra en el internado de Gales. Muy alejadas de sumarse a los trend virales de TikTok.

Una "gemela" perdida

La mañana del martes 28 de enero, el algoritmo de TikTok se ha despertado caprichoso y algo atrevido, haciendo que varios vídeos de una chica con un sorprendente parecido a la Infanta se viralizasen. La sección de comentarios se inundó de estupefacción. "¿Es la infanta Sofía?", se preguntaban centenares de usuarios, no solo en español. Algunos, incluso, se mostraban tan convencidos que declaraban "a mí no me convencéis de que no es la infanta Sofía".

La realidad detrás de todos estos vídeos es una caprichosa coincidencia del destino. La chica polaca que en ellos aparece bailando comparte un estrecho parecido con la hija menor de Felipe VI y Letizia, en concreto, cuando luce su cabello liso. También cuando sonríe. Sin embargo, basta con ahondar un poco en su perfil para encontrar algunas diferencias entre ambas jóvenes como el estilo de vestir o su maquillaje.

Quién es la chica viral

Liara, de desconocido apellido, es una joven creadora de contenido polaca afincada en Alemania. Sobre su vida personal, poco se conoce. La popularidad de sus bailes en TikTok le hacen acumular más de 32.000 seguidores, y no todo el mérito se debe al natural parecido con la infanta Sofía.

Su desparpajo delante de la cámara atrae a los más jóvenes de la plataforma, así como su desenfadado estilo a la hora de vestir y, por supuesto, la acertada elección de las canciones que baila. Muchas de ellas en español, ¿para despistar? No podemos confirmar cuál es su estrategia en las redes sociales o si será conocedora de su posible "gemela perdida" con raíces mediterráneas, lo que está claro es que Liara ya es una chica viral.