Este es el vestido de Irene Urdangarin que lució en la fiesta preboda de Victoria López-Quesada

El pasado 31 de agosto se celebró un enlace que, pese a no ser real, sí tuvo tintes royal por la presencia de Felipe VI y parte de su familia. Se pudo ver poco del evento, ya que solo hubo una foto oficial y también algunas imágenes de los asistentes llegando en coche a la finca. Mucho más discreta fue la fiesta preboda de Victoria López-Quesada, que tuvo lugar en el restaurante madrileño La Favorita. Una de las invitadas fue Irene Urdangarin y ya sabemos cuál fue el vestido que llevó para la ocasión.

La hija de la infanta Cristina, llegó a la cita junto a su novio, Juan Urquijo, hermano de Teresa Urquijo, esposa del alcalde de Madrid Martínez-Almeida. El estilismo elegido tenía sello español, era asequible, muy favorecedor y con un punto atrevido.

Las únicas fotos se han publicado en exclusiva en la revista Hola, lo que ha permitido a los ojos avezados en moda identificar el estilismo.

En los últimos tiempos, Irene, que ya tiene 19 años, empieza a destacar por su estilo en las escasas apariciones públicas que nos regala. No tiene ningún papel oficial, pero de cuando en cuando la vemos en eventos familiares como este. Elegante y bastante clásica, le gusta ir cómoda en el día a día y apuesta por la discreción en las ocasiones especiales. Sin embargo, en la preboda, arriesgó y ganó. Este es la prenda elegida.

Se trata de un diseño de una de las firmas españolas preferidas de Letizia, Massimo Dutti, aunque pertenece a colecciones anteriores, concretamente a 2021. En su día, el vestido fue la auténtica estrella de la temporada, incluso lo llevó la mismísima Marta Ortega, presidenta de Inditex. Su precio rondaba los 100 euros.

El diseño de Massimo Dutti es de la colección de 2021. Massimo Dutti

Largo, estampado geométrico, tirante ancho... ¡y sorpresa trasera! Lo mejor del diseño es el escote de la espalda con tiras, que aporta el toque sensual al vestido. Una opción muy acertada para asistir a esa fiesta preboda de la ahijada de Felipe VI.

Lo que aún no ha salido a la luz fue el look de invitada que Irene Urdangarin vistió en el enlace, ya que no posó en la foto oficial que el matrimonio formado por Victoria López-Quesada y Enrique Moreno de la Cova repartieron a los medios, donde sí se podía ver al Rey, a las Infantas y a la reina emérita doña Sofía. Las tres muy elegantes, aunque con estilos completamente distintos.

La infanta Cristina y su hija, saliendo del taller de Caprile. Gtres

Antes del enlace y de la fiesta previa, Cristina de Borbón y su hija se dejaron ver en Madrid, saliendo del taller del diseñador Lorenzo Caprile; seguramente para elegir sus estilismos para el enlace. La Infanta llevaba una camisa estampada de El Corte Inglés, pantalones blancos y deportivas Geox. Irene, por su parte, llevaba un sencillo vestido negro de aire boho, aderezado con un cinturón negro y con unas sandalias planas de Massimo Dutti. Otro look perfecto.