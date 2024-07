Con un nuevo vestido de flores y pendientes XXL: Letizia apuesta por un look romántico

El tiempo pasa muy rápido, y si no que se lo digan a la Princesa de Asturias. Hace casi un año, la hija mayor de los Reyes comenzaba su andadura en el camino de la formación militar y en el día de hoy, ha llegado al final de su primera etapa.

Luciendo la Gran Cruz del Mérito Militar, distinción que le entregó hace dos días el Consejo de Ministros, Leonor recibe su despacho de alférez con el resto de su promoción.

La reina Letizia. Gtres

No se trata del mismo grupo con el que comenzó, ya que ella ha hecho dos cursos en uno, pero sí son con los que ha compartido formación desde principios de año. Con ellos la hemos visto correr, hacer maniobras, estudiar, jurar bandera, esquiar, hacer esgrima y hasta subirse en los coches de choque en la feria de las fiestas de Jaca, en Huesca. El caso es que su propio padre, el Rey, le entrega hoy el despacho de alférez con el resto de la familia presenciando este bonito momento.

Su madre, la Reina, consciente de que no es ella, una vez más y cada vez con más frecuencia, el centro de atención se ha decidido por un look sencillo y tranquilo, buscando el segundo plano que le corresponde en una mañana como la de hoy.

Eso no significa que no haya acertado, que no haya sido una elección perfecta y que no haya sido uno de los mejores outfits que le hemos visto esta temporada de verano que acaba de empezar.

La Reina ha estrenado una preciosidad de vestido de flores de la firma francesa Maje, con ese reconocible chic francés, que lo hace elegante, sencillo y eternamente en tendencia.

La reina Letizia y la infanta Sofía. Gtres

Se trata de un diseño hecho en tela chifón que presenta manga corta, escote en forma de V supersexy y la cintura marcada con nido de abeja (detalle que a Letizia le apasiona porque a ella le encanta marcar esta zona de su cuerpo).

El protagonismo total del modelo está en la falda y en los volantes que la componen, que terminan delicadamente en un largo asimétrico precioso. El estampado es supertendencia con flores de colores rojos, azul y morado, salpicado con hojas verdes.

Ya no está a la venta en la marca francesa, ya que es de la temporada pasada. De hecho, se lo vimos hace un año a la influencer María Pombo, muy fan de esta etiqueta también. A la Reina le encanta, aunque al no ser made in Spain la usa menos.

La reina Letizia y la infanta Sofía. Gtres

Otro de los detalles preciosos del look de hoy han sido los pendientes, no son nuevos, pero son tan bonitos. Se trata de un diseño de un modelo de la joyera mallorquina Helena Nicolan. Con forma de flores, se llama Almond Flower están realizados en bronce bañado en oro y tienen un precio de 110 euros.

Como sigue convaleciente con el tema del pie derecho, ha vuelto a elegir un zapato plano, de hecho uno que vimos hace poco, las sandalias firmadas por Pedro García que lució en su reciente visita a Netflix. Sin tacón y superbrillantes, deben ser cómodas, ya que solo se enganchan con cinco tiras de raso con brillantes. Una monada. Es verdad que el vestido de Maje puede pedir tacones, ya que le eleva el estilo, pero esta elección es un apaño muy interesante y ¿por qué no? Acertado.

Este será el único acto público de la Reina esta semana, así que podemos disfrutarlo. Es probable que aproveche el tiempo para pasarlo con sus dos hijas. Tanto Leonor como Sofía, se encuentran ya de vacaciones.