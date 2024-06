Letizia vuelve al total look blanco con su aplaudido traje de Victoria Beckham, deportivas y top básico

Con la resaca del buen sabor de boca del 19 de junio, los Reyes han inaugurado, en el Palacio Real de Madrid, la exposición 'Felipe VI: una década de la historia de la Corona de España', sobre los primeros diez años del reinado, que se desarrollará durante los meses de junio a septiembre de 2024. Está organizada por Patrimonio Nacional, la Diputación Permanente de la Grandeza de España y Títulos del Reino y la Fundación Cultural de la Nobleza Española.

El día del X aniversario fue de emociones fuertes y momentos inolvidables, pero no en cuanto a los looks se refiere. La Reina no quiso destacar por encima de nadie de su familia, luciendo atuendos que ya habíamos visto en el pasado. En esta ocasión ha decidido volver al uniforme traje de chaqueta y zapatillas que le hemos visto en el último mes en tantas ocasiones.

El color elegido ha sido el blanco. Desde que se rompió el dedo de su pie derecho esta es la imagen que más se ha repetido, lo único que ha ido cambiando es la tonalidad del traje: rojo, azul, lila, verde… Sin embargo, el blanco es el elegido para las grandes ocasiones: como en su pedida de mano, aquel 3 de noviembre de 2003.

Letizia, con traje de Victoria Beckham, junto a Felipe VI. Gtres

Se trata de un diseño especial ya que ademas de low cost forma parte de la colección que Victoria Beckham diseñó para Mango y que se lanzó hace unos meses. Realizado con tejido fluido, está formado por pantalón de talle alto y blazer de manga larga, hombreras, dos bolsillos con solapa en la parte delantera y detalle de costura en las mangas. Su precio es de 160 euros, aunque en la web está prácticamente agotado.

Cuando la diseñadora británica presentó su línea para la firma española, los periodistas le preguntaron por Letizia y ella contestó: "Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido Bella en verde. No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda, así que me hizo especial ilusión verla enfundada en ese vestido. Además, justo ese diseño es un ejemplo perfecto de cómo nuestra silueta ha evolucionado, pero sigue siendo fiel al ADN de nuestra marca", añadió.

La única vez que se lo hemos visto fue en la entrega de los Premios de Literatura Juvenil e Infantil SM Barco de Vapor a principios de mayo. Entonces también calzó las mismas zapatillas que ha elegido: las de Vivobarefoot, el modelo Geo Court III, realizado en cuero y su precio es de 175 euros. Deben ser muy cómodas, ya que es el calzado que lleva habitualmente desde que se fracturó el dedo y solo las ha dejado en casa cuando era imposible, por protocolo, ir en zapatillas.

Momento de complicidad de los Reyes durante el acto. Gtres

Además del anillo de Coreterno, Letizia ha lucido unos pendientes en forma de gota, de la firma española P de Paola, es el modelo Sugar y está realizado en plata bañada en oro. Su precio es de 89 euros y se encuentran disponibles en la web de la joyería.

Tras este acto toca regresar a casa donde los Reyes podrán disfrutar de sus hijas, Leonor y Sofía solo hasta el domingo, cuando la primera vuelva a la Academia General Militar de Zaragoza.