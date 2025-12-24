Natalia, consultora financiera: "Mi abuela ahorra hasta un 40 % de su pensión cada mes con el método de los 600 €"

En España, la mayoría de personas tienen dificultades para llegar a final de mes con ahorros suficientes. Una realidad que también refleja el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que señala que un 63 % de los hogares españoles tienen problemas económicos.

Todo ello mientras los alquileres y el coste de vida no dejan de aumentar en España, unido a los sueldos y las pensiones bajas, la inestabilidad laboral y a una crisis de la vivienda que imposibilita a cada vez más personas el acceso a una vivienda propia e incluso alquilada.

Un contexto económico en el que cualquier estrategia de ahorro puede convertirse en una gran aliada para mejorar nuestras finanzas. Una de estas estrategias es precisamente la que aconseja seguir la especialista en finanzas, planificación de inversiones y ahorro, Natalia Lara.

Esta asesora financiera explica precisamente en uno de sus vídeos un curioso método con el que su abuela consigue ahorrar hasta un 40 % de su pensión cada mes. Todo a través de un sencillo sistema que lleva realizando durante años y con el que la experta asegura que ha conseguido tener más ahorros que "el 80 % de España".

"Mi abuela saca 600 euros del cajero cada vez que cobra", explica Natalia Lara. "Le pregunté por qué y me dijo: 'Es el truco que me dio mi padre'". Desde entonces, esta sencilla rutina familiar se ha convertido en una estrategia efectiva para mantener las finanzas bajo control.

El método de los sobres

El método consiste en dividir el dinero en sobres, una forma tradicional que sigue funcionando. "Sobre 1 para comida, sobre 2 para transporte y sobre 3 para ocio. Cuando se acabe, se acabó", relata Lara. Su abuela no usa tarjetas. "Ahorra el 40 % de su sueldo y tiene más ahorros que el 80 % de los españoles", asegura.

Un sistema conocido como el método del sobre y que se basa en una idea clave: usar únicamente efectivo. "Solo necesitas sobres y estos cuatro pasos. El problema no es cuánto ganas, sino cómo lo administras", defiende la especialista en otro de sus vídeos compartidos en TikTok. Y es que, la sencillez del sistema es precisamente su punto fuerte.

Método con 6 sobres

Este método de ahorro puede utilizarse con los sobres que consideremos necesarios. De hecho, otro de los métodos que explica en su cuenta se basa en 6 sobres, los cuales irían destinados para "el hogar, comida, transporte, ocio, ahorro y emergencias", aconseja Lara.

Cuando llega el sueldo, se divide el efectivo entre esas categorías. Ella propone una distribución orientativa: "Un 30 % para el hogar, un 25 % para comida, un 15 % para transporte, un 10 % para ocio, un 15 % para el ahorro y un 5 % para emergencias".

La norma principal es clara: no se puede gastar más de lo que hay en cada sobre. "Cuando se acaba el dinero de un sobre, se acabó ese gasto hasta el próximo mes", explica. Y al terminar el mes, se evalúan los resultados y se ajustan los porcentajes según las necesidades reales.

Para Lara, lo fundamental es mantener el contacto directo con el dinero físico. "Las tarjetas rompen la disciplina porque no sientes el dolor de gastar", asegura. Esa conexión con el efectivo es, en su opinión, lo que marca la diferencia entre gastar sin pensar y ahorrar de verdad.