Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos: "El mejor plato para Nochebuena se hace con pollo, longaniza y en 60 minutos"

La creadora de contenido y madre de 11 hijos, Lourdes Álvarez y un plato de pollo relleno navideño.

Total: 2 h 15 min

Comensales: 4

El recetario español es especialmente amplio, pero cuando llegan las fiestas navideñas, hay unos protagonistas claros que se repiten año tras año en la mayoría de mesas de los hogares españoles: los mariscos, las sopas, los pescados, el cordero o el tradicional cochinillo.

Platos clásicos que se convierten en los reyes indiscutibles de la mesa en Nochebuena y Nochevieja. Platos sabrosos, pero elaborados con ingredientes cuyo precio se dispara enormemente en estas fechas. Un detalle que convierte a menudo estas celebraciones en un auténtico reto económico para muchas familias, especialmente para las más numerosas.

Este es el caso de Lourdes Álvarez, madre de nada menos que 11 hijos y que mes a mes tiene que hacer auténticos malabares para organizarse en todo lo relacionado con las compras de supermercado y comida. De hecho, esta madre y creadora de contenido comparte a menudo vídeos en los que muestra cómo se organiza para ahorrar al llenar la nevera cada mes, optimizando tiempo y dinero.

Sin embargo, ha sido en uno de sus vídeos navideños donde propone una receta alternativa y perfecta para ahorrar tiempo y dinero estas fiestas. Una receta mucho más económica, repleta de sabor y capaz de elevar cualquier mesa. Se trata de un pollo relleno con longaniza, una preparación que solo requiere una hora en el horno y que es muy fácil de elaborar.

Es uno de esos platos de toda la vida, pero con un giro original que lo hace más jugoso, sabroso y especial. Una opción perfecta para quienes buscan un menú festivo que luzca bien, guste a toda la familia y no vacíe el bolsillo. Además, es muy versátil, ya que admite una gran variedad de guarniciones y acompañamientos, lo que permite adaptarlo al gusto de cada casa sin complicarse.

La receta de pollo relleno de Lourdes

El pollo relleno que propone Lourdes Álvarez lleva una combinación de ingredientes fáciles de encontrar en cualquier cocina española: carne picada, huevos, sal, perejil, queso curado en trozos, jamón york también picado y un buen chorro de mistela o vino dulce, que aporta un toque especial y realza el sabor del conjunto.

Pero el ingrediente estrella son las longanizas, cuyo relleno se mezcla con el resto de los ingredientes que se introducirán en el pollo previamente limpio. Una vez relleno, lo cierra con ayuda de unos palillos, lo unta con una generosa capa de manteca de cerdo y, en lugar de añadir sal, desmenuza media pastilla de caldo por encima.

Una vez tengamos a mano todos los ingredientes, estos son los pasos a seguir:

Ingredientes Receta para pollo relleno navideño 1 pollo entero limpio y abierto

1 paquete de longanizas

300 g de carne picada

2 huevos

80 g de queso curado troceado

80 g de jamón de york troceado

Un chorro de mistela o vino dulce

Manteca de cerdo (para untar el pollo)

1/2 pastilla de caldo desmenuzada

Zumo de medio limón

Sal y perejil picado Paso 1 Puedes empezar sacando el contenido de las longanizas y mézclalo en un bol con la carne picada. Paso 2 Añade los huevos, una pizca de sal, perejil picado, el queso curado en trozos y el jamón york troceado. Paso 3 Vierte un buen chorro de mistela o vino dulce y mezcla bien hasta que quede una masa homogénea. Paso 4 Rellena el pollo con esta mezcla y ciérralo con ayuda de palillos. Paso 5 Unta toda la superficie del pollo con manteca de cerdo. Paso 6 En lugar de sal, espolvorea media pastilla de caldo desmenuzada por encima y exprime el zumo de medio limón sobre el pollo para darle sabor y frescura. Paso 7 Coloca el pollo en una fuente de horno y hornéalo durante unos 60 minutos a 180 ºC o hasta que esté bien dorado y hecho por dentro.

El toque final del zumo de limón sobre la piel del pollo aporta frescura y un contraste perfecto con el resto de sabores.

¿El resultado? Una receta económica y muy navideña, que demuestra que no hace falta gastar mucho para celebrar en familia con un plato a la altura de la ocasión.

Beneficios de este plato

Este plato navideño con pollo y longaniza aporta una buena cantidad de proteínas de calidad, procedentes tanto del pollo como del relleno. Además, el pollo destaca por ser una carne menos grasa que otras opciones más habituales para estas fechas como el cordero o el cochinillo, entre otras.

En el caso del relleno a base de huevos, jamón y queso curado enriquece la receta con nutrientes como el calcio, el hierro y vitaminas del grupo B. Eso sí, también añade grasa y sal, por lo que conviene equilibrarlo con guarniciones más ligeras como verduras o ensalada.

Ingredientes como el perejil fresco y el zumo de limón, aunque en pequeñas cantidades, aportan antioxidantes y vitamina C, que ayudan a reforzar las defensas, algo especialmente útil en estas fechas de frío.

Para mejorar el perfil nutricional del plato, puede optarse por utilizar un jamón york de buena calidad y con alto porcentaje de carne (mínimo 85 %), así como también vigilar el contenido de sal y aditivos. También se puede sustituir la manteca de cerdo por aceite de oliva, que aporta grasas más saludables sin renunciar a un buen acabado al horno.