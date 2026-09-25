Jerez celebra el legado en los Premios Magas por Fundador: más de 300 invitados, talento femenino y discursos emotivos

El 25 de septiembre, con el verano resistiéndose a abandonarnos pese a la irrupción del otoño, en Jerez se respiraba tradición, herencia y el talento de mujeres de dos generaciones que inspiran con su liderazgo.

El escenario acompañaba: las Bodegas Fundador, en el corazón monumental de la ciudad, han vuelto a acoger los Premios Magas por Fundador en su segunda edición, resaltando una vez más la importancia del legado.

En la era de la tecnología, de la rapidez, de la conexión digital que a veces nos hace olvidar la humana, este evento nos recuerda lo importante, crear una comunidad de referentes que construyan una sociedad mejor, un mundo mejor, donde convivan las figuras que abrieron camino con los nuevos talentos en una simbiosis perfecta.

Una noche de celebración que ha comenzado con el desfile de invitados en 'Los Claustros', un maravilloso enclave histórico del siglo XIV donde han podido disfrutar de un cóctel de recepción.

La antesala del inicio de la gala, una espectacular coreografía a cargo de los alumnos de la escuela de danzas urbanas de Jerez Back to back.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Ángel Piña, director general del grupo Emperador International Brands y María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, brindan con el cóctel Magas por Fundador durante la recepción de bienvenida. Javier Carbajal

¿Y qué es la vida sin humor? Y en Jerez ha habido mucho... Leonor Lavado ha subido al escenario y ha arrancado las risas de los presentes, vestida igual que Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, pero en azul e imitándola mientras daba la bienvenida.

Leonor Lavado ha puesto el toque de humor, vestida igual que Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL haciendo alguna de sus célebres imitaciones. Javier Carbajal

Juntas han interactuado mientras la cómica emulaba a algunas personalidades como Tamara Falcó, Susanna Griso o Melody. Incluso se ha atrevido a cantar uno de los temas de la cantante, adaptando la letra al evento. No ha podido haber mejor comienzo.

Seguidamente, Cruz Sánchez de Lara ha dado paso a María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera.

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera, durante su discurso. Javier Carbajal

Tras agradecer que hayan elegido su ciudad nuevamente para el evento, recordando además que este año es la Capital Española de la Gastronomía, ha destacado a "las mujeres fuertes y poderosas" y ha puesto en valor la diversidad y el encuentro de las culturas.

"Quiero mandar un abrazo muy especial al pueblo de Ceuta, que lo está pasando mal. Cada vez que nos juntemos los demócratas tenemos que recordar que Ceuta es España", ha dicho mientras era ovacionada.

Ha destacado también la influencia femenina para abrir puertas a otras en el futuro: "Sintámonos orgullosas de ser mujeres, no nos veamos como adversarias".

Carmen Salamero, Global HRD LOEWE Perfumes, HRD LVMH Beauty & Moët Hennessy Iberia, HR Lead LVMH Iberia, ha recogido el premio de manos de Ángel Piña, director general del grupo Emperador International Brands. Javier Carbajal

La entrega de galardones ha empezado con el premio Magas por Fundador al 'Proyecto del año: ELLESVMH', un programa del Grupo LVMH para impulsar la equidad de género y el desarrollo del talento femenino en todas sus marcas y niveles organizativos. Lo ha recogido Carmen Salamero, Global HRD LOEWE Perfumes, HRD LVMH Beauty & Moët Hennessy Iberia, HR Lead LVMH Iberia, de manos de Ángel Piña, director general del grupo Emperador International Brands.

Sumándose al mensaje de la alcaldesa, Piña ha dicho desde el estrado: "Aquí hay muchas mujeres de éxito, pero lo más importante es que estamos aquí para celebrar el camino, el legado, el abrir puertas".

La premiada, visiblemente emocionada, ha agradecido el apoyo a un proyecto que tiene un foco femenino y que se centra en el acceso de las profesionales a los puestos directivos.

"En 2025 conseguimos que la cuota de mujeres en top management en el Grupo llegara a ser el 50% y en España llegamos al 60. Este reconocimiento nos motiva a seguir hacia adelante", ha explicado.

Julia Medina ha actuado en la gala. Esteban Palazuelos

Tras estas palabras, ha llegado la primera actuación de la noche. La cantante gaditana Julia Medina, que participó en OT 2018 y compitió en el último Benidorm Fest, ha arrancado los aplausos de los presentes con su imponente voz interpretando su tema Libre.

Antes, Cruz Sánchez de Lara ha dado un consejo a ella y al resto de las jóvenes para que no sucumban a los cánones estéticos: "Defended vuestra esencia y sed libres".

La música no ha parado porque el segundo premio, Magas por Fundador 'Legado', ha sido para Lucía y Casilda Sánchez Varela por la Fundación Paco de Lucía. Ambas mantienen vivo y difunden el rico legado de su padre, el mejor guitarrista flamenco de la historia. Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL, les ha entregado la estatuilla.

Lucía y Casilda Sánchez Varela, junto a Pedro J. Ramirez, presidente y director de EL ESPAÑOL. Esteban Palazuelos

Lucía ha leído unas palabras escritas por su hermana: "Nuestro padre tenía una frase con la que explicaba a la perfección su relación con la música: 'Con una mano agarro la tradición y con la otra sigo escarbando'. La tradición en su caso era el flamenco. La tradición puede sonar a algo inmóvil, pero no es un peso muerto, como las raíces, está viva".

El relevo generacional ha vuelto a tomar la palabra para el tercer galardón de la noche al 'Legado compartido' que ha recaído en Mariola Orellana y su hija, la cantante Marina Carmona. Charo Izquierdo, directora de Magas, se lo ha entregado.

Charo Izquierdo, directora de Magas, ha entregado el premio a Mariola Orellana y su hija, Marina Carmona. Esteban Palazuelos

La esposa de Antonio Carmona, empresaria y dueña junto a Rosario Flores de la tienda de ropa vintage Ojo de duende, ha bromeado recordando que le han dado dos premios en su vida y que ambos han sido en Jerez. "Esta tierra me la enseñó la gran Lola Flores y que me den un premio con mi hija es un orgullo y me emociona mucho", ha dicho.

"Esto me viene grande, pongo el granito de arena en el legado musical que me ha dejado mi familia", ha confesado Marina antes de dar otra de las sorpresas de la velada interpretando uno de sus temas.

La última estatuilla de la jornada que ha servido de colofón a esta segunda edición ha sido el Magas por Fundador 'Influencia con valores' a Marta Pombo. Ángel Piña, director general del grupo Emperador International Brands, ha vuelto a subir al escenario para hacer los honores.

Marta Pombo agradece su Magas por Fundador 'Influencia con valores'. Javier Carbajal

"Tenía unas palabras preparadas, que no sé si ya tienen sentido después de escuchar a tantas mujeres hablar con tanto amor de nosotras mismas. Me cuesta reconocerme en los elogios, así que este significa mucho para mí. Es una responsabilidad tremenda porque tengo un altavoz muy grande para transmitir valores", ha confesado.

"Para mí influir no debería ser animar a otros a ser como tú. Al contrario ayudar a que cada uno sea más libre para decidir quién quiere ser, que es lo que intento. En los últimos años he aprendido a aceptarme, a elegirme, a no compararme...", ha proseguido casi con la voz quebrada. Y ha lanzado un mensaje muy poderoso: mostrarse vulnerable y vivir menos con la cabeza y más con el corazón.

La cantante Conchita ha puesto la guinda a la noche. Esteban Palazuelos

La actuación de Conchita ha llegado para aumentar más si cabe tanta emotividad concentrada, tanto orgullo compartido... Sentada al órgano, ha interpretado un tema dedicado a su hijo. La guinda musical antes de la gran despedida.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, ha agradecido la presencia de los invitados y ha invitado a subir al escenario a Ana Mestre, presidenta del Parlamento de Andalucía.

Ana Mestre, presidenta del Parlamento de Andalucía, ha cerrado la gala con su discurso. Javier Carbajal

En su intervención ha destacado el talento y, sobre todo, la tradición, citando a Eugenio d'Ors y su frase: "Todo lo que no es tradición es plagio". Sirve para reconocer las raíces y el legado "que es el fruto que se deja". También ha hablado de vanguardia sin olvidar la retaguardia de esas mujeres valientes que inspiran a las nuevas generaciones y fueron "el sostén de todos".

Para ella, el liderazgo es unión y concordia. "Mi mayor responsabilidad es representaros a todas, romper clichés", ha confesado.

Con el auditorio dedicándole un gran aplauso, la gala se ha cerrado con la foto de familia que deja constancia de que ha sido una noche donde la importancia del legado, el talento y la sororidad ha quedado impregnada en la memoria de todos.

El fin de fiesta ha sido una recepción que ha servido para corrillos improvisados, brindis con el cóctel Magas por Fundador, fotos para el recuerdo, felicitaciones y celebración. La segunda edición de estos galardones ha vuelto a situar Jerez en el mapa del liderazgo femenino.

Jerez celebra el legado en los Premios Magas por Fundador

El premio

La otra gran protagonista de la velada ha sido la estatuilla diseñada por Lolo Garner, uno de los artistas españoles que mejor combina la creatividad con la tecnología. Con formación en diseño industrial, control numérico y robótica, crea piezas extremadamente complejas y de gran formato, generando configuraciones orgánicas, continuas y armoniosas.

Especialista en arte óptico-cinético, busca la mirada participativa del espectador y su integración total con la obra. Su trabajo aprovecha el efecto intrínseco del movimiento del observador hacia el interior de la pieza, descubriendo nuevas sensaciones, experimentando la cuarta dimensión y obteniendo nuevas perspectivas.

Su constante investigación y desarrollo en nuevas técnicas le ha llevado a emprender proyectos monumentales a nivel nacional e internacional. Lolo ha puesto su talento al servicio de Magas por Fundador para que las premiadas puedan llevarse un trocito de su esencia a casa desde Jerez.