Cruz Sánchez de Lara reivindica el amor y la familia en ‘Las gobernadoras’: "Es el pilar que nos sostiene"

Cruz Sánchez de Lara, con su dos piezas personalizado de Javier Delafuente y su nuevo libro, 'Las gobernadoras'. Rodrigo Mínguez Magas

El sol aprieta con fuerza en la Alameda Principal de Málaga. La ciudad sale a recibirnos. Se alegra de lo que en ella está sucediendo.

Dentro de la Semana del Liderazgo Femenino, organizada por EL ESPAÑOL y Magas, este miércoles 27 de mayo, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de la capital andaluza se ha presentado Las gobernadoras (Ed. Espasa), el nuevo libro de Cruz Sánchez de Lara.

Aunque su nombre suele ir acompañado de sus cargos como vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, esta vez había algo más profundo latiendo bajo el acto literario.

Sánchez de Lara regresaba a sus orígenes. A la historia familiar. Porque la autora es descendiente, en séptima generación, de Isabel Saint-Maxent y Luis de Unzaga, una de las figuras malagueñas clave en la independencia de Estados Unidos hace 250 años.

Arropándola en esta importante jornada estaban Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Alicia Izquierdo, concejala de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversores.

Asimismo, Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga; Ángel Recio, delegado de EL ESPAÑOL; David Cebrián, director de Espasa; María del Carmen Marcos, de Joyería Marcos y Jaime Malet, presidente de AmChamSpain.

De izquierda a derecha: Pedro J. Ramírez, María del Carmen Marcos, Luz Gabás, David Cebrián, Francisco de la Torre, Cruz Sánchez de Lara, Jaime Malet y Patricia Navarro. Rodrigo Mínguez Magas

Más allá del plano institucional, en una parcela más íntima, también estuvieron presentes miembros de su familia, como su hijo Álvaro I. Sánchez de Lara, su querido tío Antonio, orgulloso en primera fila; sus primos, Antonio y Conchi; y su hijastra, Cósima Ramírez.

De igual manera, grandes amigas como Fiona Ferrer Leoni, Raquel Revuelta, Virginia Troconis o la escritora Luz Gabás. Esta última, ganadora del Premio Planeta 2022 con Lejos de Luisiana. Hoy ejercía de copresentadora del acto junto a la propia autora de Las gobernadoras.

El encuentro comenzó a las 13:00 horas con unas palabras de Ángel Recio, que quiso poner en valor los años de investigación detrás de la novela. Pero pronto le dio la palabra a Cruz, quien, sorprendida, preguntó: “¿Tenía que hablar yo ahora?”.

A partir de ahí, con la sonrisa cómplice de los asistentes, la presentación se elevó a un tono, como ella así lo quería, familiar.

“Cuando recogí el Galardón Victoria, el alcalde me dijo: ‘Espero que ejerzas como premiada’. Y le respondí: ‘Vale, vamos a hacer algo bonito en Málaga’”, recordó Sánchez de Lara antes de agradecer públicamente el apoyo institucional recibido por parte de la ciudad y, especialmente, de Francisco de la Torre, al que definió como “uno de los mejores alcaldes de la democracia española”.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, en la presentación de 'Las gobernadoras'. Rodrigo Mínguez Magas

El edil se acercó al atril para reivindicar la memoria histórica que atraviesa la novela.

“Qué menos que colaborar abriendo archivos para esta obra literaria que pone a Málaga de actualidad en un momento tan interesante: los 250 años de la independencia de Estados Unidos”, señaló.

De la Torre destacó también el valor de la novela histórica como vehículo divulgativo y puso el foco en las verdaderas protagonistas del libro: las hermanas Isabel y Felícitas Saint-Maxent, mujeres “igual de importantes que sus maridos”, Luis de Unzaga y Bernardo de Gálvez, cuya influencia fue decisiva en la construcción de una nueva nación.

En esa misma línea incidió David Cebrián, director editorial de Espasa, quien definió a Cruz Sánchez de Lara como “una fuerza de la naturaleza” y reivindicó tanto su compromiso con la cultura como su talento literario.

“Este es un libro extraordinariamente bien escrito y rescata dos historias silenciadas: la de las hermanas Saint-Maxent y la del papel de España en la independencia de Estados Unidos”, afirmó.

Después llegó el diálogo más esperado: Cruz y Luz. Luz y Cruz. Dos nombres que riman, dos escritoras frente a frente, dos voces que se entienden desde la literatura, desde la emoción y la pasión por un mismo tema.

Luz Gabás y Cruz Sánchez de Lara en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Rodrigo Mínguez Magas

Gabás recordó cómo, durante la preparación de una de sus novelas, pensó que algún día alguien debería escribir sobre las hermanas Saint-Maxent.

“Imaginad mi sorpresa cuando Cruz se me acercó y me dijo casi como en secreto: ‘Soy nieta en séptima generación de Isabel de Saint-Maxent’”, contó.

Para la ganadora del Premio Planeta, uno de los grandes aciertos de Las gobernadoras es precisamente la forma en que retrata la relación entre las dos hermanas y cómo reflexiona sobre la memoria familiar y aquello que decidimos contar —o callar— de quienes nos precedieron.

Ese fue, de hecho, uno de los grandes temas de la mañana.

“La novela es una historia familiar, de soledad, de conciencia, del sentido del deber y de todas esas cosas que la educación nos hecho pensar si es bueno contar o callar”, confesó Sánchez de Lara.

Emocionada, miró hacia las primeras filas, donde se encontraba parte de su núcleo duro: su marido, su hijo, su hijastra y su tío.

“¿Por qué no nos contamos las cosas que han pasado en la familia? La historia trata del enfado monumental de una madre que se ha dejado la piel en educar a sus hijos y en un momento dado se da cuenta de que no va podrá trascender porque han decidido callar por algo así parecido a la vergüenza. La historia de alguien no se puede contar solo con episodios buenos”, expresó.

La autora reconoció que escribir la novela le permitió comprender mejor quién es y de dónde viene. “Ojalá todos supierais quiénes fueron vuestros séptimos abuelos”, dijo. “También me he entendido a mí misma”, prosiguió.

Hubo espacio para hablar del amor, de las mujeres de su familia y de la herencia emocional que atraviesa generaciones. “El amor es muy pesado, es un trabajo extra”, reflexionó Cruz. “O lo cuidas o está muerto”, sentenció.

Y entonces llegó uno de los momentos más sinceros del encuentro: la dedicatoria.

“A mis padres, a mi madrina, a mi tío Antonio y a mi tía Carmela, la generación anterior, por legarnos los valores que aún nos sostienen. A Álvaro y Gonzalo, la siguiente generación. A mi primo Juan Antonio de la Fuente, por cuidar de nuestros orígenes. A Málaga, por mantener vivo el drama. A Luz Gabás, la biógrafa que Gilbert-Antoine de Saint-Maxent habría querido tener. Y, como siempre, a Pedro J.”, reza en la primera página del tomo.

“La familia es el pilar que nos sostiene”, dijo con la voz quebrada. El Salón de los Espejos, repleto, guardó silencio. Después, el aplauso, largo, cálido, con el que Málaga celebró no solo la publicación de Las gobernadoras, sino también el rescate de una memoria femenina olvidada y a la que hoy se le da su sitio.

La autora, con un diseño personalizado para la ocasión. Rodrigo Mínguez Magas

Para una cita tan especial, Cruz Sánchez de Lara eligió un diseño personalizado con la portada de su novela: un diseño trampantojo —parece un vestido, pero en realidad es un dos piezas—, largo hasta los tobillos, con delicados volantes en las mangas que evocaban tanto Andalucía como Nueva Orleans.

Lo firmaba Javier Delafuente. No era la primera vez que convertía sus libros en moda: ya lo hizo anteriormente con Cazar leones en Escocia, Maldito Hamor y En la corte de la Zarina.

El cierre del acto de este miércoles llegó de la mano de María del Carmen Marcos, de Joyería Marcos, también descendiente de los gobernadores malagueños. Definió a Cruz y Luz como “dos magas” y concluyó: “No sé qué novela de las dos voy a empezar antes”.

Los asistentes degustaron jamón de Enrique Tomás. Rodrigo Mínguez Magas

Como broche final, los invitados brindaron con vino de sabores de Málaga y el exquisito jamón de Enrique Tomás. Por todo aquello que ocurrió hace 250 años… y por lo que todavía queda por contar.

Por ellas.

Por Las gobernadoras.