La rebelión de las 'nepobabies', de Kaia Gerber a Apple Martin y Margaret Qualley: entre talento, machismo y prejuicios

Hoy es extraño que alguien no se haya topado todavía con el término nepobaby, un anglicismo quese hizo universal gracias a una portada de la revista New York Magazine publicada el 19 de diciembre de 2022.

El periodista Nate Jones elaboró en la publicación un detallado análisis sobre el universo de los hijos de famosos que tan común es en Hollywood e incurrió en la curiosa relación de amor-odio que nuestra cultura tiene con ellos.

Desde entonces, además de acalorados debates acerca de si se encuentran en esa posición gracias a su ADN y a sus apellidos o si hay talento de por medio, han surgido varias posturas.

Tipos de nepobabies

Hay quienes ahora se enorgullecen de serlo, quienes aseguran que es un término profundamente machista, quienes dicen que sus apellidos han resultado una traba y los que se empeñan en asegurar que, pese a tener unos padres famosísimos, han tenido que esforzarse muchísimo por estar donde están.

Incluso también están los que han escondido su procedencia para asegurarse de lograr sus trabajos por su talento, no por sus genes.

Este es el caso de Shiloh Jolie, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, que audicionó como parte de un grupo de baile para participar en el videoclip What's a Girl to Do. Hasta después del rodaje, nadie supo quién era realmente, y en los créditos aparece acreditada como Shi.

"Realizamos una audición abierta en Estados Unidos para seleccionar a los artistas", explicó un representante de la compañía de entretenimiento Starship al periódico Maeil Business Newspaper Star Today.

"Entre los participantes se encontraban varios artistas afiliados a un grupo de baile llamado Culture. Shiloh fue seleccionada en la ronda final y terminó participando en el videoclip de Dayoung. Incluso después de la filmación, no teníamos ni idea de que era hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, y nos enteramos por casualidad hace muy poco", ha asegurado.

Quien está profundamente orgullosa de ser una nepobaby es Hailey Bieber, que fue fotografiada con una camiseta en la que el término aparecía impreso.

Gwyneth Paltrow ha reconocido en alguna entrevista ser consciente de que desde una edad muy temprana ha tenido grandes oportunidades gracias a su familia —su madre es la actriz Blythe Danner, ganadora de un Emmy y un Tony, y su padre es el productor y director Bruce Paltrow—, pero cree que el concepto es molesto.

"Ahora existe toda esta cultura en torno a los nepobabies y se tienen prejuicios con los hijos de gente famosa", afirmaba Paltrow a Bustle. "No hay nada de malo en hacer o querer hacer lo mismo que hacen tus padres", dijo.

Su hija, Apple Martin, ha querido insistir en la idea de que, pese a su más que privilegiada crianza, ha sido una sólida ética de trabajo la responsable de haber logrado campañas como la de la marca británica Self-Portrait.

Apple Martin, junto a Gwyneth Paltrow y su hermano Moses, en el estreno de 'Marty Supreme', en 2025.

"Sé que esta no es una forma normal de crecer, ni mucho menos. Pero mis padres hicieron un excelente trabajo al inculcarme que no debo dar nada por sentado. Tengo que trabajar", ha asegurado la hija de la actriz y de Chris Martin.

Desde el humor han decidido enfrentarse a esta eterna polémica figuras como Jack Robbins, hijo de Susan Sarandon y Tim Robbin, que subió a sus redes sociales un divertido vídeo en el que contaba cómo es el día de un nepobaby.

Mientras que la hija de Sofia Coppola, Romy Croquet Mars, se hizo viral al contar con muchísima guasa que fue castigada por querer alquilar un helicóptero.

Francesca Scorsese, siempre divertidísima, aseguró estar intentando ser "la mejor nepobaby posible". El humor gana puntos siempre, pero especialmente cuando hay de por medio tantos privilegios que estos escuecen.

¿Un término machista?

Emma Roberts considera que el término es especialmente habitual cuando se alude a mujeres. "¿Por qué nadie critica a George Clooney por ser un nepobaby? Realmente no veo que la gente critique a los hijos de actores famosos", aseguró la actriz.

Lily Allen está de acuerdo. "Es una palabra que se usa básicamente para describir a las mujeres que están ocupando un espacio, pues muchos preferirían que no lo hiciéramos y que nos fuéramos", dijo la cantante en el podcast Miss Me?.

"En realidad, no me importa mucho el tema del nepotismo, pero el uso del término me molesta, ¡que tengo casi 40 años! Es algo infantilizante. Además, creo que es algo que se usa casi exclusivamente para mujeres. No creo que pueda nombrar a ningún nepobaby varón”, dijo la británica.

En realidad, podríamos citar a varios, desde Jaden Smith hasta Damian Hurley, pero los matices que han aportado Roberts y Allen son interesantes. El debate interminable cuestiona la meritocracia en la industria del entretenimiento y se pregunta si se trata de talento o de oportunismo.

Un talento indudable

Quienes hayan visto la tercera temporada de The White Lotus coincidirán en señalar que uno de los personajes más icónicos de la serie es Patrick Schwarzenegger, hijo de Arnold Schwarzenegger y de la periodista Maria Shriver, sobrina del difunto presidente John F. Kennedy.

"Sé que hay gente que dirá que sólo conseguí este papel por quién es mi padre —dijo el actor a The Sunday Times—. No ven que he tenido 10 años de clases de actuación, que he trabajado en mis personajes durante horas o las cientas de audiciones en las que me han rechazado".

Margaret Qualley, hija de Andie MacDowell, que ha seguido sus pasos como actriz. Gtres

Otra de las actrices que han disfrutado de un reciente éxito es Margaret Qualley, hija de Andie MacDowell y cuya fama ha crecido hasta límites insospechados tras su éxito en La sustancia, junto a Demi Moore. "Puedes llamarme nepobaby. Creo que simplemente quiero desesperadamente ser buena y merecer estar donde estoy", ha dicho en el podcast Happy Sad Confused.

En realidad, no es en absoluto nuevo que quienes hayan nacido en familias de famosos gocen de privilegios y hayan heredado riqueza, títulos y fama. Lo que está molestando a muchos es que están descubriendo que figuras que creían hasta hace poco anónimas en realidad son hijos de celebridades.

Es el caso de Maude Apatow (hija de Leslie Mann y Judd Apatow), aunque ella es, junto a nombres como los de Zoë Kravitz y Dakota Johnson, una de las que sigue despertando aplausos pese a proceder de un entorno privilegiado.

La pasarela

Las pasarelas han demostrado ser uno de los escenarios preferidos de las nepobabies, pues algunas de las modelos más afamadas del momento proceden de conocidas familias. Amelia Gray Hamlin, Kendall Jenner, Kaia Gerber o las Hadid son algunos ejemplos.

"Los clics son la nueva publicidad. Los hijos de famosos generan una enorme cantidad de tráfico e interacción en línea, independientemente de su estatura o de lo bien que desfilen", dijo el exdirector de casting James Scully a The New York Times.

Kaia Gerber junto a su madre, Cindy Crawford, de quien ha heredado su pasión por la moda. Gtres

Aseguró que muchas de ellas tienen cantidad de seguidores en sus redes y son capaces de atraer a millones de personas a una marca gracias al clamor generado en torno a la influencia de sus familias.

"Kaia Gerber y Gigi Hadid habrían entrado en las agencias y las habrían contratado, independientemente de quiénes fueran sus padres", aclaró.

Matiza que en la actualidad, "el abanico de posibilidades es muy amplio y casi cualquiera sirve. Si eres la hija de una celebridad con un aspecto normal, francamente, tienes las mismas probabilidades de desfilar para Prada que si fueras una modelo profesional", dice sin tapujos.

Un debate molesto

Lo que realmente molesta no sólo al público, sino a las modelos y actrices que carecen de un apellido famoso, es que quienes sí lo tienen se quejen, como fue el caso de Lily-Rose Depp.

"Sé que no es tu culpa, pero por favor, valora y conoce tu origen. Puedes contarme tu triste historia (aunque al final siempre puedas llorar en el sofá de tu padre en tu villa de Malibú), pero ¿qué me dices de no poder pagar tu vuelo de regreso a casa con tu familia?", escribió la modelo Vittoria Ceretti en Instagram.

El periodista Joe Berkowitz reflexionó al respecto en el medio Slate. "Algunos de esos hijos de famosos —de los que todos hablamos y oímos hablar, porque son auténticas estrellas— han perdurado gracias a su talento y tenacidad. Tampoco son ignorantes de que tuvieron una ventaja inicial sobre los demás", asegura.

"Sí, así están las cosas: apoyar a millonarios con una genética privilegiada y un mínimo de autocrítica parece ahora una opción más atractiva que hacerlo con los detractores que los insultan a todos, ya sea por igual o de manera arbitraria", escribe.

Considera que el debate sobre los nepobabys no solamente resulta cansino, sino que tampoco ha logrado lo que tendría que conseguir: inspirar nuevas formas de brindar más oportunidades a los creativos desfavorecidos. "Es hora de que la conversación sobre el nepotismo avance o desaparezca por completo. Si debemos hablar de los hijos de las celebridades, hagámoslo como adultos", dice. Y razón no le falta.