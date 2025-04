Kristina Makushenko, la bailarina bajo el agua que conquista al mundo con sus coreografías de Lady Gaga

A Kristina Makushenko y a sus cuatro millones de seguidores —entre los que están personas tan conocidas como Channing Tatum, Janet Jackson o Lady Gaga— les gusta bailar. Algo nada original en redes sociales, un país global en el que las coreografías siguen el ritmo de los trends más populares de cada momento.

Lo extraordinario de este caso es que esta atleta hiperflexible de origen ruso lo hace bajo el agua sin aire, lo cual le permite llegar a una ejecución en la que cada movimiento es previamente diseñado para clavar los bailes más conocidos, desafiando las leyes de la gravedad y la densidad. Esta campeona de natación sincronizada no solo es ahora récord Guinness, sino que se ha convertido en una influencer, una cybercelebridad acuática.

El inicio de los bailes

"Cuando tenía dos años -relata a Magas Kristina Makushenko- estaba con mi madre en la piscina y me sumergí durante un buen rato. Como no me veía salir a la superficie, se preocupó porque pensó que me había ahogado. Yo recuerdo querer explicarle que simplemente estaba pasando un rato en el fondo y lo curioso es que ¡nunca había dado clases de natación! Esa fue la primera señal para mis padres y empezaron a darse cuenta de que yo tenía algo, quizás talento bajo el agua".

La bailarina, en una de sus 'performances'. Cedida

Sigue relatando: "Luego, cuando tenía casi seis, alguien les recomendó que me llevaran a una prueba para apuntarme a un curso y ahí se vio más claro que tenía una habilidad natural para flotar, nadar y sumergirme, y que además era muy flexible. En el club les aconsejaron que probara la natación artística. Era como bailar, algo que siempre me había gustado también, pero ahora en una piscina".

"Empecé profesionalmente en esa disciplina, logrando distintos premios, y en total me he dedicado a ello durante 23 años. La idea de hacer coreografías bajo el agua surgió cinco años atrás, cuando comenzó la Covid-19 y no tenía mucho que hacer. Probé un par de vídeos por mi cuenta y me lo pasé bien, los subí a TikTok y, de repente, me dieron dos millones de visualizaciones, lo cual nunca me había pasado".

"La idea luego fue realmente de mi madre", reconoce Makushenko. "Ella fue la que me dijo '¿por qué no pruebas a bailar más debajo del agua?'. Hice un compromiso conmigo misma y durante un tiempo probé con una sesión de entrenamiento de este tipo en las redes", añade.

"Uno de mis amigos me preguntó por qué solo usaba una plataforma, así que empecé a subir los mismos videos a YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, luego ya seleccionándolos. Así gané el primer millón de seguidores y el fenómeno fan no dejó de crecer", explica.

"Nunca recibí una clase profesional de baile. Soy autodidacta y ahora que para un nuevo proyecto, aún secreto, he tenido que enseñar a personas a bailar bajo el agua, me he dado cuenta de que sé enseñarlo", adelanta.

Makushenko siempre danza en sus vídeos vestida de calle y con zapatos de tacón "porque eso atrae a la gente. Es calzado normal, cuando se rompe por el uso, simplemente los sustituyo", comparte.

Es una historia increíble, ¿cuáles diría que han sido las coreografías más difíciles de realizar?

Creo que la más complicada hasta ahora ha sido la de Michael Jackson. La posteé en el aniversario de Thriller, quería copiarla bajo el agua, que estuviera completamente basada en el mítico vídeo musical. Por eso me vestí de los mismos colores, e intenté incluso hacer la mímica facial exacta del artista, abrir la boca o poner una expresión más agresiva según el instante. Probablemente, también Abracadabra de Lady Gaga es una coreografía realmente difícil.

¿Qué cree que le hubieran parecido sus coreografías a Michael Jackson?

Siempre he visto su trabajo como el de alguien que pensaba fuera de lo convencional, no como resultado de lo que la gente suele hacer, siempre buscando ir más allá. Cuando estoy bajo el agua, soy capaz de hacer cosas que en la tierra no puedo llevar a cabo, y él en eso era increíble. Creo que le hubiera encantado ver lo que hago, porque Michael creó el paso de moonwalk para el suelo y yo lo he materializado sumergido; nunca se había hecho. Hubiera estado orgulloso.

¿Lady Gaga es fan suya? ¿Qué otras celebridades sabe que lo son?

Sí, Gaga ve mis vídeos y los publica en su cuenta también. Ella me reposteó en TikTok y en Instagram hace poco con mi homenaje a su tema Abracadabra en ambas cuentas. Alicia Keys, Channing Tatum o Janet Jackson también son fans míos.

¿Cómo es su día a día? ¿Sigue a otras personas que hagan lo mismo?

Para ser honesta, la inspiración la tomo de bailarines más bien de tierra. Intento ser tan profesional y exacta en la ejecución como pueda. Hago mucho deporte cada día. Primero dedico dos o más horas en suelo a practicar la coreografía, haciéndola lo más cercana posible a la del vídeo musical.

Me veo en el espejo, repito cada movimiento, y cuando está tan perfecta como es posible, paso a llevarla a cabo bajo el agua, durante unas tres horas extra más o menos. No la grabo hasta que está redonda. Es decir, me toma varias sesiones de trabajo producir cada vídeo.

¿Cómo hace con la respiración?

Quiero aclarar que cuando me sumerjo, echo fuera el aire. Por eso, cuando bailo, tengo solo el 20% de oxígeno en mis pulmones. Desarrollé esta habilidad cuando empecé con los bailes durante la pandemia. No quiero que la gente piense que soy buzo, soy una underwater performer (bailarina bajo el agua). Por eso quiero llevar tacones y vestido. Así que creo que una de mis claves es que puedo estar bajo el agua más o menos un minuto sin aire.

¿Cuál cree que es la clave de su éxito?

Siempre sentí que tengo una gran ejecución con los brazos. Cuando bailas, mucha gente hace solo pasos con los pies, pero yo además poseo una buena expresión coreográfica de las extremidades superiores. En mis vídeos hago mucha coreografía artística con ellos, lo cual creo que atrae a la gente, porque soy alta y tengo brazos y dedos largos. Mi espalda y mis piernas son también muy flexibles, por eso puedo hacer movimientos acrobáticos.

¿Cuál es su próximo objetivo?

Pasé una lesión hace poco, pero ya estoy sorprendentemente bien. Ahora tengo muchos proyectos relacionados, y viajo bastante, pero estoy comprometida a hacer dos coreografías semanales como mínimo.

Es increíble que cientos de personas me escriban cada día para decirme que traigo a sus vidas tanta alegría y felicidad. Recuerdo que cuando subí el baile Gangnam Style, por ejemplo, que puede parecer una coreografía tonta, una mujer me envió un mensaje diciéndome que estaba rota esos dos días por temas personales y que cuando vio mi vídeo se olvidó de sus problemas.

En un futuro, me gustaría bailar bajo el agua rodeada de criaturas marinas. En breve, estaré en un famoso show y veréis una colaboración mía con una marca a nivel mundial. No puedo contar mucho más. ¡Me encanta lo que hago!