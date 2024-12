La influencer Paula Ordovás, embarazada de su primera hija, sobre exponerla en redes: "Quiero respetar su intimidad"

En un mundo en el que hemos hecho de una plataforma social un lugar de trabajo más, cuesta conocer a personas como la invitada de hoy. Nuria March entrevista a Paula Ordovás en el último capítulo de la segunda temporada de En Marcha con Nuria March. Sin duda, un broche de oro con una mujer con férreos valores y una autoexigencia que la han llevado hasta donde está a día de hoy.

Nuria March comienza esta conversación comentando que My Peeptoes fue el inicio de la andadura de esta influencer en el entorno digital, a lo que ella confiesa: "Creé el blog hace 16 años para contar mis experiencias mientras estudiaba periodismo. En aquel entonces, la influencia digital no era una profesión establecida".

Además, narra cómo fue el cambio de paradigma de pasar de ser una usuaria en tiempos de Tuenti a consolidarse en Instagram como referente de bienestar y salud, sumado a su faceta de empresaria actual. "La clave del éxito es aprender a delegar, pero saber que tienes que estar, al final es mi marca personal", asegura.

La influencer es la invitada de este capítulo del pódcast.

Ordovás es una mujer comprometida con su comunidad, con valores y perfeccionista, que disfruta de su presente, siendo consciente de la diversidad que le han otorgado las redes sociales en su vida cotidiana. "Lo que más me gusta de mi trabajo es que no tengo un día igual al otro", subraya. Además, comenta la importancia de contar con un compañero de viaje que te apoye incondicionalmente. En su caso, su marido, con el cual forma un tándem perfecto. "Él siempre ha estado a mi lado", cuenta.

La huella digital

Un hecho que resuena en la actualidad es el impacto que tienen nuestras acciones en redes sociales con respecto a la imagen y sobre todo, a lo que se denomina huella digital. Paula Ordovás dice con orgullo: "Sin duda, no me arrepiento de tener una huella digital tan amplia, porque también me gusta ver la evolución que ha habido en mí tanto a nivel profesional como personal".

La empresaria cuenta a Nuria March cómo ha sido la metamorfosis que ha experimentado: "Ahora mismo veo a la Paula de hace 16 años y no tengo nada que ver con ella. He hecho un trabajo interior muy fuerte, ya que estoy constantemente expuesta". Además, subraya: "Hemos ido educando a las marcas sobre cómo trabajar con creadores de contenido e influencers".

Otro tema que sale a relucir en su conversación es la aparición de la inteligencia artificial como ente creador de contenido, pero Paula Ordovás lo tiene definido: "Creo que tenemos que tener todos muy claro que la inteligencia artificial no va a sustituir a los humanos, porque hay una parte emocional que es supernecesaria".

Manuela, su gran proyecto

Este nombre ocupa desde hace varios años un lugar especial, desde que decidiera embarcarse en el proyecto personal de Casa Manuela en Marbella. Sin embargo, en la actualidad, ha cobrado un sentido diferente, ya que será madre en los próximos meses: "Siempre tuve claro que si tenía una hija se llamaría Manuela, como el instinto no nos llegaba ni a mi marido ni a mí, le pusimos este nombre a la casa que creamos".

En este punto, entrevistadora e invitada convergen en la idea de no exponer a los menores y defender la privacidad en un futuro: "En mi caso, quiero respetar la intimidad de mi hija. No porque yo me dedique a esto, ella se tiene que sentir obligada de formar parte de las redes sociales".

Este episodio finaliza con un anuncio muy importante, el lanzamiento del segundo libro de Paula Ordovás, el cual está cargado de historias y vivencias."Me abro en canal, es mi historia", adelanta. Una obra que ha sido una terapia para la protagonista de nuestro último encuentro de la segunda temporada de En Marcha con Nuria March, una mujer que, además de inspirar a quienes la siguen de cerca, es un fiel reflejo de que la constancia, el esfuerzo y la pasión pueden dar pie a una carrera brillante en el mundo de las redes sociales.