Konstantin Sajonia-Coburgo, Príncipe de Vidin: "Felipe VI está extraordinario, menos mal que hay monarquía en España"

En el entorno de una conversación sin tapujos y muy cómplice entre amigos, Nuria y el Príncipe de Vidin comparten anécdotas y recuerdos en el que el invitado revela datos curiosos acerca de sus orígenes, su familia y su dilatada experiencia como financiero. Un episodio que desgrana temas como el feminismo, la monarquía, la educación o su compromiso actual con el arte, siendo miembro y participando en el patronato 'Amigos del Museo del Prado'.

Siendo el cuarto de los cinco hijos del rey Simeón de Bulgaria y de su mujer, la aristócrata Margarita Gómez-Acebo, Konstantin Sajonia-Coburgo, o como muchos lo conocen Konstantin de Bulgaria, cambia esta semana el mundo de las finanzas por la barra de En Marcha con Nuria March. El desconocido padrino de la infanta Sofía e íntimo amigo del rey Felipe VI, es el nuevo invitado de la empresaria.

Ambos se conocen desde hace años y Nuria incide en el principio de esta entrega en la dura educación que ha recibido Konstantin a lo largo de su vida y lo que ha supuesto para él tener que lidiar con el peso de su apellido y posición social. "Mi padre era muy estricto", comenta con respeto.

Su padre, el rey Simeón, el último rey de los búlgaros que tuvo que exiliarse de su país en 1946, es una de las figuras que han marcado profundamente su vida ya que, como el invitado cuenta, él le inculcó una férrea disciplina: "Contrariamente a lo que la gente cree, mis padres eran todavía más severos y nos exigían mucho más", afirma Konstantin de Bulgaria.

Además, él decidió, de forma voluntaria, realizar el servicio militar español:"Quise hacer la mili voluntariamente. Fue muy dura, pero te conviertes en una persona anónima, un número, sin nombre. Era una época donde se estaba vertebrando España", comenta Konstantin.

Feminismo y vida laboral

Konstantin de Bulgaria tiene una carrera brillante dentro del mundo de las finanzas, habla seis idiomas y ha desarrollado su carrera profesional dentro de la banca de inversión en empresas como Lehman Brothers International, Santander Investment o Barclays, entre otros.

"Eso de ser príncipes era más un sueño que no una realidad y de eso, no se come y mi padre nos exigió muchos más estudios e idiomas más prácticos que no sólo vivir de las añoranzas", relata.

El invitado cuenta en este marco a Nuria March la educación más liberal y global que recibió, la cual dice que le sirvió para conocer la importancia de la defensa de la igualdad en el mundo laboral. Según adjunta Konstantin de Bulgaria: "La palabra feminista me recuerda a machista. Espero que algún día dejemos de hablar de feminismo y más de igualdad o meritocracia".

Sajonia-Coburgo comenta a Nuria que, a lo largo de su carrera, llegó a ser cuestionado por el departamento de Recursos Humanos por "contratar a demasiadas mujeres, las cuales eran seleccionadas por sus méritos y no por cuestión de género".

Lazos reales

Uno de sus lazos de unión más férreos es, como comenta Konstantin, su relación estrecha con la monarquía española: "Mis padres siempre mantuvieron amistad con la reina emérita doña Sofía y el rey emérito don Juan Carlos", cuenta.

"Desde pequeño, he tenido una gran relación con las infantas Elena y Cristina y el rey Felipe VI". Además, Konstantin de Bulgaria le cuenta a Nuria un hecho que demuestra esta relación tan próxima: "Tengo el honor de ser el padrino de la infanta Sofía, y a la vez el rey Felipe VI es el padrino de mi hija".

Además de su amistad, les une la admiración y como Konstantin de Bulgaria afirma: "Felipe VI está haciendo un trabajo extraordinario, como padre, porque sus hijas están estupendamente educadas, y también como símbolo de la neutralidad que aporta la institución". Además, concluye: "Menos mal que tenemos a la monarquía en España".

Konstantin de Bulgaria cuenta a Nuria March cómo su ritmo de vida le ha impedido durante años, disfrutar de algunos hobbies "He tenido semanas de 90 horas de trabajo", confiesa.

Después de dejar la banca de inversión hace varios años para dedicarse a asesorar a empresas y familias, así como apoyar a distintas organizaciones como ser miembro de 'Amigos del Museo del Prado' y participar activamente en el patronato de la institución, comenta: "Me gusta la mentalidad anglosajona de devolver a la sociedad".

Economía española

Nuria March insta al invitado a compartir, desde su visión profesional, la situación financiera actual, a lo que Konstantin de Bulgaria contesta: "La economía española siempre ha sido dinámica y flexible, es decir, adaptándose mejor en periodos de crisis".

A lo que añade, "veo una tendencia en buscar más derechos que deberes; en España deberíamos pensar en trabajar más". Finaliza dando una visión optimista: "Creo que España tiene un enorme potencial".

Esta semana, descubre el diálogo entre Konstantin de Bulgaria y Nuria March, una entrevista sobre una vida arraigada en la importancia de la familia, el compromiso, la educación, y la cultura del esfuerzo por el trabajo.