Javier Goyeneche (ECOALF): "Hay mucha publicidad engañosa respecto al reciclaje de la moda"

Esta semana Nuria March entrevista en su pódcast En Marcha con Nuria March a Javier Goyeneche, uno de los gurús de la sostenibilidad en España por su enfoque innovador y sus valores férreos basados en construir un mundo mejor dentro del sector de la moda y en la industria de la belleza.

Creó su firma, ECOALF, en el año 2012 y desde entonces no ha cesado en su objetivo de dar visibilidad a la necesidad de fabricar productos de calidad, perecederos y que no agoten los recursos naturales del planeta.

Este nuevo episodio es una clara declaración de intenciones, como el eslogan de la marca: Because there is no plan B (porque no hay plan B). Nuria y Javier abordan la forma en la que todos podemos contribuir a dejar un planeta mejor, con una sociedad consciente, que compra menos, pero que compra mejor.

¿Industria sostenible?

Juntos charlan sobre el impacto de la moda en el medioambiente, también sobre el modo de seguir produciendo mientras se cuidan de los recursos naturales y sin tener que renunciar a la calidad, que es precisamente el empeño de empresas innovadoras como la de Goyeneche. El invitado repasa su camino en este proyecto, que incluye la limpieza de los mares y el desarrollo de tejidos reciclados. "Cada material que utilizamos requiere una tecnología distinta", explica.

Su iniciativa más ambiciosa, el upcycling, se centra en sacar casi 400 toneladas de desechos del fondo del mar al año. Comenzó con tres pescadores de Villajoyosa y, a día de hoy, se ven involucrados más de 600. Estos residuos conforman hoy los tejidos monomateriales de ECOALF.

Más calidad, menos cantidad

La conversación aborda también el tema del consumo desmedido, a lo que Javier explica: "El modelo económico de la moda no funciona; compro, tiro y repito. Esto lleva a un consumo disparatado y descontrolado". Dentro de este marco, destaca que el cambio de paradigma hacia el consumo sostenible no es distinto según géneros: "No te sabría decir quién es más sensible a la sostenibilidad, si las mujeres o los hombres. Yo creo que las mujeres suelen seguir más las tendencias, con lo cual, pueden ser más propensas a alejarse de opciones de compra sostenibles".

Una responsabilidad común

Ambos confluyen en el punto de que España es un país puntero en sostenibilidad, pero Javier advierte: "El gran problema es que cada vez hay mucha gente que quiere un mundo más sostenible, pero no es consciente de que la sostenibilidad empieza por uno mismo".

Uno de los proyectos que más resuenan a la hora de hablar de nuestro invitado ha sido el hecho de convertir neumáticos reciclados en textiles, hecho que le ha otorgado numerosos premios y también un amplio bagaje de conocimiento.

"España está invirtiendo en energías renovables, somos líderes en el mundo, pero debemos trabajar más en el reciclaje textil. Vivimos preocupados por el planeta que heredarán nuestros hijos, pero también debemos pensar en qué hijos dejaremos al planeta", reflexiona haciendo referencia a poner énfasis en concienciar desde la educación.

Además, Javier resalta la importancia de nuestra huella en el mundo, la responsabilidad que tenemos para no caer en el consumo masivo y el peligro de la falsa sostenibilidad conocida como greenwashing. "Hay mucha publicidad engañosa en torno al reciclaje. La base de la circularidad es que el producto sea monomaterial, evitando mezclar, una práctica que nosotros aplicamos en el 80% de la producción".

La realidad del reciclaje

Nuria invita a Goyeneche a hablar de su reciente experiencia en Chile: "Vengo realmente impactado tras ver el desierto de Atacama, que es probablemente el mayor vertedero textil del mundo". Ambos inciden en este punto en que la forma de consumir está destrozando el planeta y como dice el empresario: "Si seguimos quemando bosques para producir camisetas, nos quedaremos sin ellos".

Siempre listo para emprender nuevos retos, se ha lanzado a su primera inmersión en el sector de la belleza con una colección de cosmética que apuesta por fórmulas en polvo, sin agua y con envases de aluminio. "Medimos el impacto del agua desde hace muchos años, por eso, esta línea tenía que tener mucha coherencia con lo que somos", comenta sobre su proyecto wellness.

Esta semana no puedes perderte a Javier Goyeneche en En Marcha con Nuria March, un testimonio de esperanza sobre responsabilidad y valores en torno a la sostenibilidad y el impacto de nuestros hábitos de consumo en el planeta.