Una olímpica, la reina iraní del cómic y una poeta rebelde: las tres ganadoras del Princesa de Asturias 2024

Este 2024, los galardones que entrega cada año desde 1981 la Fundación Princesa de Asturias (antes llevaba el nombre de Príncipe de Asturias) tiene tres nombres de mujer en su terna de ganadores. Ellas son Marjane Satrapi, Ana Blandiana y Carolina Marín. Sin duda es la deportista quien goza de una mayor popularidad para el gran público español, pero sus compañeras de galardón son dos prestigiosos perfiles tan distintos como inspiradores relacionados con el arte.

Las tres asistirán al evento para recoger sus distinciones personalmente en un acto presidido por la Familia Real. También podrán intercambiar opiniones con Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía durante las audiencias previas que tienen lugar el 25 de octubre por la mañana. Un acto no excesivamente protocolario donde se produce la primera toma de contacto antes de la gran cita de la tarde.

Marjane Satrapi, artista iraní

El jurado de esta edición se ha decantado por un trío muy potente. Empezando por Marjane Satrapi, en la categoría de Comunicación y Humanidades. Esta iraní de 54 años es una reconocida autora de cómics a nivel internacional que a través de sus dibujos refleja la historia de su país tras el establecimiento de la República Islámica y el consiguiente recorte de libertades para las mujeres. No sólo eso, también es directora de cine y pintora, que a través de su arte se ha convertido en una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad.

"Satrapi es un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres. Por su audacia y producción artística, está considerada una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones. El premio desea poner de relieve el talento de Marjane Satrapi para reinventar las relaciones entre arte y comunicación, como en su novela gráfica, Persépolis, en la que plasma ejemplarmente la búsqueda de un mundo más justo e integrador", dicen desde la Fundación.

Agradecida por el reconocimiento (que dice no merecer), Marjane decía en la rueda de prensa posterior al anuncio de la concesión del Princesa de Asturias: "Este premio sirve para seguir denunciando lo que ocurre en Irán, sobre todo en el momento actual. Hoy más que nunca es necesario hablar. Las palabras no son más que palabras, pero no hay ninguna acción o combate en el mundo que se haga sin la palabra".

Ana Blandiana, autora de culto

Así la definen los que le conceden este importante galardón, en la categoría de Letras. Su verdadero nombre es Otilia Valeria Coman y su poesía anticomunista servía para dar voz a un pueblo oprimido durante la dictadura de Nicolae Ceaușescu. Lo vivió en propias carnes, pues su padre fue encarcelado al ser considerado un enemigo del régimen y ella, expulsada de la universidad en 1959 por la "traición" de su progenitor.

De hecho, en uno de sus relatos cuenta cómo se vivió en su casa la persecución política: "Hay una escena en la que mi padre, llorando, saca libros de la biblioteca, arranca y tira al fuego las páginas que podrían ser incriminatorias. Es una escena que presencié de niña y que me ha perseguido toda la vida por la angustia y la humillación que contenía. Ahora, creo que se alegraría al saber que los libros han sido vengados. Es más, que mediante ellos se ha llevado a cabo la venganza".

Ana Blandiana.

Según se destaca la Fundación, Blandiana "se distinguió por una rebeldía sublime que la llevó durante años a vivir como una exiliada dentro de su propio país". Acaba de publicar en España El tercer sacramento y en una reciente entrevista con El Cultural afirmaba que el precio más alto que ha pagado por su poesía indómita, ha sido "la humildad de saber que todo es en vano mientras la solidaridad no sea posible. Y, al mismo tiempo, la obstinación dolorosa, casi insoportable, ligada a la imposibilidad de renunciar a la esperanza de que si en el principio fue la palabra, esta podrá salir victoriosa al final".

Carolina Marín, la diosa del bádminton

El Princesa de Asturias de Deportes 2024 es para ella y quizá recogerlo de manos de Leonor le quite un poco la angustia que le produjo tener que retirarse en semifinales de los Juegos Olímpicos de París debido a una lesión. Carolina Marín es la deportista que ha puesto el bádminton en el mapa, que ha dado a conocer un deporte cuyo origen está en la India y con el que consiguió un oro en Río 2016.

Para ella, este premio es un sueño hecho realidad. "Desde el primer momento que supe que iba a ser proclamada con el premio Princesa de Asturias de los Deportes, vi que era un momento con el que llevaba años soñando. Es un reconocimiento a mi carrera, mi esfuerzo, mi sacrificio y también grandes renuncias. Me espera una semana muy bonita por delante que no voy a olvidar", ha confesado.

Carolina ya se encuentra en Oviedo desde el 22 de octubre, alojada en el Hotel Reconquista, esperando nerviosa la llegada del gran día. Su encuentro con los Reyes y sus hijas será muy especial, ya que al fin podrán expresarle con palabras todo su apoyo tras lo sucedido en París. En su día le enviaron un cariñoso mensaje de apoyo: "Eres nuestra campeona, no hay metal que alcance el valor de la lección de pundonor y orgullo que has dado al mundo, la más digna representación del espíritu olímpico".