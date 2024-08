Alice Fauveau (Top 100), y su agencia de viajes para mujeres: "Son 'culturetas' que marchan fuera de temporada"

¿A quién no le gusta viajar y desconectar del resto del mundo por un tiempo? Todas necesitamos, en ocasiones, marcharnos lejos y olvidarnos de nuestras responsabilidades, y mejor aún si lo hacemos en un entorno seguro y especializado para nosotras.

Podemos conseguirlo todo con Focus On Women, una agencia de viajes especialmente enfocada al género femenino que promete ofrecer una experiencia única y personalizada a mujeres de cualquier parte del globo.

"Ofrecemos experiencias de lujo que permiten conectar con una misma, al tiempo que se fraterniza con otras mujeres valientes y emprendedoras de todo el mundo", señalan en su web.

Alice Fauveau es la mente pensante detrás de este gran proyecto. "Decidí montar la agencia hace 16 años, porque vi que no existía ninguna opción de viajes que tuviese en cuenta los gustos e intereses de las mujeres y los pusiesen en el lugar que se merecen", cuenta a Magas.

"Entonces, decidí crear una empresa con propósito e impacto social y medioambiental, que para mí eran algunos de los grandes retos del turismo, así como parte de su ADN", añade.

Fauveau se siente tremendamente orgullosa de haber podido crear un proyecto que diese respuesta a una necesidad: "Las mujeres intrépidas queremos aprender, comunicarnos. Me alegra muchísimo saber que he contribuido a que muchas puedan trabajar como guías y ser independientes económicamente, de que historias de éxito de mujeres desconocidas se transmitan y sirvan de ejemplo".

Focus On Women promete una experiencia única para las mujeres viajeras. FOW

Focus On Women organiza viajes de autor para mujeres culturalmente inquietas en los que se profundiza sobre la realidad femenina, se conoce a mujeres locales inspiradoras que ejercen de anfitrionas y se genera una plataforma de conocimiento y amistades con otras que tienen intereses similares. "Los viajes, además, van acompañados por cicerones como la gran periodista Rosa María Calaf, escritoras, fotógrafas y chefs", explica Fauveau.

FOW y ODS

La empresa está muy concienciada con la importancia de tener en cuenta la sostenibilidad en este tipo de proyectos. "Focus on Women es posiblemente de las pocas agencias de viajes en el mundo, que miden el impacto social y medioambiental en base al ODS 5 de género y 13 de acción climática", se enorgullece Fauveau.

En FOW disponen de una matriz que mide cada ruta en base a esos dos ODS y compensa lo que contamina cada viaje: "Esto nos ayuda a mejorar las experiencias de cada viaje para que compensen por sí mismas sin necesidad de tener que pagar a fondos de reducción de CO2".

El propósito es parte de su ADN, y el impacto positivo en los lugares que visitan es su máxima. "De alguna manera, nuestra misión es la de consolidar el turismo como un modelo de negocio ético y sostenible que genere un impacto positivo en la vida de las mujeres y en sus países", indica.

La mujer viajera

Cuando le preguntamos a Fauveau sobre el perfil medio de aquellas que deciden confiar en Focus On Women, su respuesta es clara: "Son mujeres divertidas e interesantes que dejan su sonrisa y energía positiva en aquellos lugares que visitan. Son 'culturetas' que viajan fuera de temporada".

Estas mujeres están cansadas del turismo tradicional, un turismo en el que solamente se hacen fotos y se conocen lugares de forma superficial. "Quieren conocer a gente inspiradora, hacer amigas con sus mismas inquietudes, aprender mucho y ser protagonistas del impacto que generamos, en definitiva, sentir mucho".

FOW ofrece una experiencia única a mujeres culturalmente inquietas. Turismo Madrid

Si hay algo que caracteriza a Focus On Women es el gran impacto social que lleva. "Hemos conseguido desarrollar, a lo largo de todos estos años, una red de 20.000 mujeres viajeras a lo largo del mundo. Nuestra empresa, al ser pionera, ha impulsado a muchas que no se atrevían a viajar solas, a dar el paso y poder crecer personalmente", cuenta Fauveau. "Ahora, el futuro tiene nombre de mujer; hemos creado la re-evolución del turismo del siglo XXI".

Los mejores destinos

Las viajeras de FOW son verdaderas amantes de lo exótico; destinos como Japón, Armenia, Arabia Saudita o Vietnam triunfan entre estas mujeres culturalmente inquietas. "Dentro de unos meses, nos iremos a México y seguiremos los pasos de la artista Frida Kahlo. La idea es conocer a gente de su círculo y vivir con las mexicanas La Fiesta de Muertos. Va a ser una experiencia increíble", expresa Fauveau, emocionada por la próxima experiencia.

Los destinos exóticos son los favoritos de las viajeras. FOW

El camino del emprendimiento

Todo lo que ha logrado Alice Fauveau con este y otros proyectos no ha sido nada fácil. "Lo más complicado es que te crean. Aún recuerdo cuando llegué con esta idea pionera, nadie me creía, incluso me pidieron que pignorase el sueldo de mi marido para poder tener el aval necesario a la hora de ejercer como empresa de viajes", cuenta.

"Cuando pides dinero para poder crecer, te miran diferente. Es muy difícil compatibilizar la vida personal y maternal con una empresa, por mucha energía e ilusión que le pongas al tema. El techo de cristal existe para empresas, pero también para emprendedoras", afirma.

La empresaria recuerda muy bien la cantidad de hombres incrédulos que se ha cruzado a lo largo de su vida. "Teniendo en cuenta que Focus On Women trabaja con países exóticos y culturas mucho más conservadoras que la nuestra, imaginad la cara que me ponen algunos guías masculinos de países árabes cuando discutimos sobre lo que dice el Corán de la mujer. ¡Resulta, cuanto menos, interesante!", concluye.