'Por qué duele tanto', una mirada honesta y profunda a nuestras experiencias amorosas de Rocío Jiménez

Soy Ro, educadora social, creadora de contenido en redes sociales, y también nieta la mujer más luchadora que han visto mis ojos, una mujer llamada Carmen, la cual ha sido el vehículo de todo lo que construyo. Siempre me gusta presentarme como herencia suya, porque no hay nada que me enorgullezca más que decir su nombre en voz alta.

Actualmente, desde mi equipo acompañamos a más de 40 mujeres que están en procesos de crecimiento personal, y en los últimos tres meses de manera grupal a más de 150, lo que me hizo hacerme la siguiente pregunta: si todas pasamos por algo tan similar y tan doloroso, ¿por qué nadie habla de ello como algo normal? Y, sobre todo, ¿por qué parece que vamos todos por la vida modo robots con las cosas que nos duelen?

Hay muchos libros de autoayuda que te dicen lo que tienes que hacer, pero lo que no quieren es que encuentres libros que te permitan sentir.

Portada del libro 'Por qué duele tanto'. Rocío Jiménez

Por qué duele tanto es justo esa llave que necesitas para entender todo aquello que siempre has vivido dentro de ti, pero que nunca te has atrevido a hablar en voz alta. Nuestra vida amorosa hoy en día es un tema que está en boca de todos, pero que al mismo tiempo convive con el gran tabú de que "somos adultas, y eso de sufrir por amor" queda relegado a las adolescentes. Sin embargo, lo que sí trata el libro es todas y cada una de estas experiencias que son humanas desde dentro hacia afuera, buscando que la lectora pueda comprenderse así misma, alejándonos de las frases de positivismo extremo o simplistas. No estoy a favor de que pensemos que un libro va a solucionarnos la vida, pero sí soy fiel creyente de que puede cambiarte la perspectiva respecto a ti misma y convertirse en un antes y un después.

Una de las diferencias con el resto de manuales que hay ahora mismo es que la protagonista, aunque sea yo en primera persona, en realidad, siempre eres tú, porque pone en el centro tus necesidades, dándole sentido al amor desde un lugar desconocido que probablemente pocas veces hayas reflexionado.

Una experiencia tan adolescente como puede ser el primer amor te marca para siempre, y tendemos a dejarlo olvidado en el desván de las cosas que "algún día viví y que prefiero no mirar" cuando, literalmente, debería ser todo lo contrario.

El recorrido del libro trabaja todas tus experiencias amorosas desde el inicio hasta tu actualidad de manera vivencial y dándote la oportunidad de que conectes con la niña que también eres y la cual levas años probablemente ignorando dentro de ti.

En definitiva, quiero que te cojas de la mano y te repitas a ti misma que otra forma de sentir, vincularse y observar el mundo está disponible si te permites salirte del molde que se nos ha impuesto como mujeres desde la ética posmoderna del pasotismo y la frialdad como herramientas para sobrevivir, apostando así por una perspectiva que te haga reconectar con tu parte más cercana, tierna y sobre todo, humana.