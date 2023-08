Nieves Herrero, sobre Tita Cervera: ‘’Carmen es una persona apasionante y muy difícil de entender’’

Autoras de palabra con Rosa se ha citado con Nieves Herrero en su lugar de trabajo, la radio, esa que tanto nos une.

La periodista y escritora ha sido reconocida con los galardones más relevantes de su profesión, como el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid. También es autora de varios títulos, entre los que se encuentran El joyero de la reina o Lo que escondían sus ojos, que fue adaptado a televisión y batió todos los récords de audiencia. Recientemente, ha publicado La Baronesa (Ed. B 2023).

Nieves estaba a punto de empezar su programa, cuando recibió sorprendida una llamada de teléfono. Ella lo descuelga y escucha a Carmen Thyssen decirle: ''Nieves, quiero que escribas mi vida''.

Agradecida por pensar en ella, Herrero le hace ver que su vida está en las hemerotecas y que lo interesante es hablar de todo, con las luces y las sombras. Y para que todo sea muy legal y profesional hay que hacer un contrato.

Tita Cervera acepta. A partir de ese momento, habrá tres años de mucho diálogo.

A finales de 2019 comenzaron los numerosos encuentros, la mayoría en casa de Tita, en la Moraleja. Pero en enero de 2023, de repente, desapareció de su vida. Al igual que llegó, con la misma fuerza, como un vendaval sin proceso de asimilación.

Me enteré, junto con la editorial, a través de un programa de televisión. La Baronesa estaba siendo entrevistada por su 80 cumpleaños. En ese momento, ella anuncia que iba a escribir su propia biografía. Nos dimos cuenta de que ya no estábamos en esa ecuación, afirma la autora.

Intentamos durante semanas hablar con Tita, pero fue imposible. Dimos por hecho que era una despedida. Una despedida a la francesa.

Tuvimos que adaptar el concepto de un nuevo libro en un tiempo récord. Creía que mi cabeza iba a estallar.

Decidimos escribir un libro sobre ella en lugar de con ella.

La autora recuerda lo mucho que le impactó la primera vez que entró en casa de Tita.

Era como dejar España y adentrarte en Asia, desde el primer momento en el que se abre la verja, y después de muchos metros, y metros y metros de camino, llego a una especie de Pagoda. Era todo muy tailandés, tanto en el interior como el exterior.

Dentro, me asombraba ver las paredes todas tapizadas en seda rosa. Un rosa muy intenso, y los sillones en un verde también muy fuerte.

Todo era original. La mesa de comedor, el interior lleno de plantas. Miraba asombrada las paredes de las que colgaban un Iturrino o un Gauguin. Cuadros de Borja, el barón y del rey Juan Carlos, todos firmados por Macarron. Mucha pintura de su amiga Mercedes Lasarte.

Con cada visita íbamos estableciendo una relación más cercana, y ella me iba enseñando poco a poco su espacio. Un día su habitación, llena de cuadros pintados por ella misma. Y no lo hacía nada mal. Todo hay que decirlo.

Con mis visitas, nuestras conversaciones, Carmen se abre en canal, y me cuenta pasajes de su vida.

Se puso su propio nombre: Tita. Era lo más parecido a su Tata.

Aprende como una esponja inculcada por su madre. Quiere que su hija triunfe como las artistas, que sus relaciones sociales crezcan. Codeándose con familias adineradas. Aunque estaba claro que ella no pertenecía a esa clase social.

Su infancia, de padres separados, pasó por muchos cambios de colegio. Su madre no le permitía que hiciera amigas. No quería que se encariñará con nadie, que no hubiera lazos.

Criada en colegios internos, forja un carácter de alguien que sueña con un príncipe azul que la va a rescatar.

Es una mujer religiosa, e inmersa también en el mundo exotérico de las cartas. Hace solitarios para contactar con los suyos. Lo necesita. Tita tiene mucha más gente en el más allá, que acá. Y consigue hablar con ellos con una naturalidad pasmosa.

Se ha emparejado con hombres mayores que ella. Lex Barker, el gran amor de su vida. Su Tarzán en la que ella nunca llegó a sentirse Jane, sino Chita. Eso dice mucho, apostilla la autora.

Su gran pasión y su gran error: Espartaco Sartorius. Con él conoció el desahucio.

Heini. Con el barón descubrió un mundo inimaginable. La convirtió en baronesa y coleccionista.

La gran preocupación de Tita, cuando ella ya no esté, es que sus hijos tengan su futuro resuelto. De Borja la intranquiliza que esté con Blanca, porque no sabe qué ocurrirá. También el de sus hijas. Sabina encaminada por el mundo artístico, y Carmen por el de las finanzas.

Su miedo es perderlo todo por una firma, una coma, por algo que pueda estar en un documento, como le pasó a Heini, su marido, con sus hijos.

A día de hoy, el corazón de Tita late a mucha velocidad. Cuando hay un cuadro que quiere adquirir. Ella, eso lo sabe y no lo puede evitar.

Persona y personaje están en este libro. La autora afirma que fue muy interesante estar al lado de una mujer tan apasionante, y tan difícil de entender.

Aunque Tita haya anulado toda posibilidad de comunicación con la autora, Herrero trata con inmenso cariño esa relación rota, de la que aún no sabe por qué.

Salir de su vida de forma tan abrupta le ha resultado dolorosa y costosa. Pero si en algún momento se encontrase con Tita, a la autora se le aceleraría el corazón. Lo malo, afirma, es que la baronesa pasara de largo.

