‘Marta Ortega, ‘cum laude’ contra el edadismo: Ángela Molina es la nueva imagen de Zara

A sus 67 años, la actriz Ángela Molina (Madrid, 1955) se ha convertido en la nueva imagen de campaña de Zara Thirteen Pieces. Esta nueva colección está inspirada en aquellas ''mujeres con identidad propia, que se encuentran en constante aprendizaje y demuestran su amor por la arquitectura, el cine, la pintura, la literatura o la música'', afirman desde la marca.

Otras de las protagonistas de la colección es la modelo noruega Rianne Van Rompaey, a quien es habitual verla vistiendo las prendas de la marca en la página web de Zara. Con esto, la firma busca demostrar que los diseños que conforman Thirteen Pieces están pensados para ser llevados a cualquier edad.

La colección cuenta con 13 piezas atemporales, sobrias y minimalistas, entre las que se encuentra vestidos, tops, pantalones fluidos o kimonos de seda, así como dos pares de sandalias de piel, que pretender dar todo el protagonismo a la figura elegante y con actitud de las mujeres.

Ángela Molina en la campaña de Zara.

La consagrada actriz española, quien recibió el Goya de Honor en 2021, no es la primera persona de edad avanzada que pone rostro a las colecciones del buque insignia del grupo textil. En 2021, Marie Sophie Wilson protagonizó, a sus 58 años, la campaña de Timeless.

Molina no se esconde a la hora mostrar los signos de la edad, haciendo frente al edadismo que ha imperado históricamente en la sociedad, la industria del entretenimiento y, por supuesto, la moda.

Esta no es la primera vez que la interprete se convierte en embajadora de una marca de moda, ya lo hizo para la firma Hoss Intropia en su colección Raíces, junto a sus dos hijas, y la cual pretendía resaltar la importancia de los orígenes y haciendo tributo a su ADN. También lo ha hecho con la marca para el cuidado del cabello Pantene, junto a sus compañeras de profesión María Castro, Miriam Giovanelli, Paula Echevarría y Berta Vázquez.

Una nueva era

Desde la llegada de Marta Ortega a la presidencia del grupo textil en marzo de 2022, el grupo ha multiplicado sus esfuerzos apostando clara por romper con los estereotipos en el mundo de la moda, dando mayor visibilidad a la diversidad y apostando por la inclusión. Además, también ha abierto las puertas a crear moda más sostenible y responsable con el medio ambiente.

Reflejo de esto son las apuestas como la comercialización de vaqueros hasta la talla 50-52 o el uso de modelos trans de talla grande como Ceval Omar para su , y la creación de una plataforma llamada Zara Pre-Owned, que permite a los clientes dar una nueva vida a sus prendas ya fuera vendiéndolas, donándolas o reparándolas, siempre entre particulares.reciente colección inspirada en Barbie

''He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro, pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria'', afirmaba en un comunicado antes de tomar posesión de su nuevo cargo.

Marta Ortega es la empresaria más joven del Ibex35, junto a otras personalidades como Ana Botín, presidenta del Banco Santander, o Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés.

