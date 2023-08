Cómo conseguir un maquillaje que aguante: con la ola de calor en la playa o en el Sonorama

Pistolas de agua en el Sonorama de día, chiringuito en la playa de El Palmar o una fiesta en la piscina… El verano pone a prueba nuestro maquillaje y a ninguna nos gusta terminar con las ojeras negras porque se nos ha corrido la máscara de pestañas, o ver cómo el maquillaje se va deshaciendo por secciones.

Para disfrutar del día y del calor sin problemas, existen productos cosméticos que se convierten en los mejores aliados de cualquiera que se quiera maquillar ya sea con el objetivo de mantener una mirada de escándalo o una piel perfecta.

Existen ciertas rutinas básicas para preparar la piel y productos 'todoterreno' que aguantarán casi como recién puestos tras horas de diversión. Te contamos cuáles son estos imprescindibles para el neceser que no pueden faltar en las vacaciones.

Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation de M.A.C

Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation de M.A.C

Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation de M.A.C se trata de una base de maquillaje nutritiva, cremosa, con acabado natural y cobertura media que perdura hasta 24 horas y resiste al sudor y la humedad, a pesar de su ligereza. Hidrata la piel, ilumina y la deja sedosa gracias a sus pigmentos micronizados, a la vez que la perfecciona para que parezca pasada por un filtro.

Precio: 45 euros.

Infalible 32H Fresh de L’Oréal París

Infalible 32H Fresh de L’Oréal Paris

Infalible 32H Fresh de L’Oréal París consigue el cutis de porcelana, con acabado indetectable, favorecido y rejuvenecedor gracias a luminosidad que aporta. Esta base de maquillaje está enriquecida con vitaminas C y E, tiene SPF25 y una cobertura capaz de corregir los problemas de la tez, sin que se note que llevamos maquillaje gracias a la tecnología de oxígeno. Resiste al agua y dura más de 24 horas.

Precio: 11,95 euros.

All Nighter Waterproof Powder de Urban Decay

All Nighter Waterproof Powder de Urban Decay

Los polvos fijadores Waterproof All Nighter prolongan la duración del maquillaje hasta el final de la noche. Su fórmula ultraligera fija la base de maquillaje, controla los brillos y aporta un acabado perfectamente homogéneo.

Disponibles en un tono universal que se adapta e ilumina todas las tonalidades de piel. Se aplica después de la base de maquillaje y consigue que la base no se corra y la piel aguante impecable durante todo el día.

Precio: 41,99 euros.

Natural Bronzer Waterproof Powder de Rimmel London

Natural Bronzer Waterproof Powder de Rimmel London

En el caso de que acabes de empezar tus vacaciones y todavía no hayas conseguido broncear tu piel o si simplemente prefieres no exponerte al sol, Natural Bronzer Waterproof Powder de Rimmel London es ideal para obtener un precioso color dorado con efecto buena cara.

Unos polvos de sol ligeros, con acabado natural y aterciopelado, efecto mate y de larga duración que resisten al sudor y a la humedad. Su cobertura es modulable y dejan una luminosidad superfavorecedora que dura hasta 10 horas.

Precio: 4,95 euros.

Cheeks Out Freestyle de Fenty Beauty

Cheeks Out Freestyle de Fenty Beauty

Cheeks Out Freestyle de Fenty Beauty es un colorete en crema supernatural con fórmula ligera y transparente que se funde con la piel y no parcha ni se desvanece, ya que es resistente al agua. Aunque, no crea una película grasa, se desliza a la perfección y obtiene un rubor uniforme y natural, sin alterar el maquillaje.

Precio: 26,99 euros.

Back to Black de Etnia Cosmetics

Back to Black de Etnia Cosmetics

Back to Black es un delineador de larga duración y alta pigmentación con fórmula waterproof con el que conseguir un color intenso y perfecto durante horas en cuestión de minutos. Gracias a su formato rotulador y su punta flexible y súper fina permite realizar líneas muy precisas para delinear tus ojos tal y como desees.

Seca al momento para que no puedas manchar tu delineado de ninguna manera. Formulado con pigmentos que le aportan un color negro intenso y duradero para presumir de ojos durante horas.

Precio: 13,75 euros.

Sombra de ojos en crema de Etnia

Sombra de ojos en crema de Etnia

Sombras de ojos en crema suelen tener una mejor predisposición a la adherencia y duración ya que al mantener el párpado hidratado, el color no se cuartea. Formuladas con ingredientes que proporcionan una textura cremosa y de larga duración con acabado metálico.

Aplícalas y difumínalas fácilmente para aportar un color suave o más intenso realzando tus ojos o utilízalas solas o combínalas entre ellas o con tu paleta de sombras favorita para conseguir un look profesional para cualquier ocasión.

Precio: 14,85 euros.

Eyes to Mesmerise de Charlotte Tilbury

Eyes to Mesmerise de Charlotte Tilbury

Eyes to Mesmerise es una fórmula de sombra de ojos en crema de larga duración que crea el máximo impacto con el mínimo esfuerzo gracias a su fórmula a base de agua tiene un efecto refrescante en los ojos con una textura fácil de deslizar.

Contiene vitamina E que hidrata y proporciona protección antioxidante contra los radicales libres. Además, sus pigmentos iluminadores de efecto soft focus suavizan las líneas de expresión y las imperfecciones.

Precio: 34,99 euros.

Better Than Sex Waterproof de Benefits

Better Than Sex Waterproof de Benefits

Better Than Sex Mascara ahora es resistente al agua, con un cepillo de reloj de arena con una fórmula enriquecida con colágeno que espesa, alarga y riza las pestañas para aumentar el volumen.

Polímeros resistentes al agua de alto rendimiento brindan uso durante todo el día, mientras que extracto de flor de porcelana y aceite omega hidratan y acondicionan las pestañas.

Precio: 34,99 euros.

Empower waterproof de Etnia Cosmetics

Empower waterproof de Etnia Cosmetics

Una nueva versión de la icónica máscara de pestañas de Etnia pero resistente al agua y al sudor incluyendo todos los activos necesarios para proteger y acondicionar las pestañas. Su fórmula ligera define las pestañas sin apelmazarlas y las prolonga individualmente.

Además, contiene péptidos que ayudan a prevenir su caída y favorecer a un alto nivel su crecimiento.

Precio: 15,90 euros.

Waterproof pro pencil de Etnia Cosmetics

Eyeliner Waterproof pro pencil

Ultra preciso y cremoso, a prueba de agua y sudor está disponible en 7 tonalidades. Este lápiz cremoso de ojos de larga duración y alta pigmentación con fórmula waterproof, proporciona un color perfecto durante horas sin transferir.

Está formulado con cera de carnauba que ofrece propiedades hipoalergénicas y con pigmentos que le aportan un color intenso y duradero.

Precio: 9.80 euros.

Drama Liquid Pencil 24H de Lancôme



Drama Liquid Pencil 24H de Lancôme

Lápices de ojos Waterpoof en gel ultra pigmentados que, gracias a su textura ultradeslizante, permiten de una sola pasada tener un perfecto trazado ultra pigmentado gracias a la textura en gel. Se puede usar como delineador de ojos o cómo una sombra en una gama de acabados mate, metálicos y brillantes.

Incluye un complejo de doble polímero que permite que la fórmula se adhiera a la piel, así como aceite deslizante volátil para una riqueza de color nutritiva y una carga de pigmentos que se asienta en el párpado

Precio: 29 euros.

M·A·C Locked Kiss Ink

M·A·C Locked Kiss Ink

Este pintalabios cuenta con la tecnología Pigment Lock, pigmentos ultra refinados de doble capa que aportan a los labios un velo suave e imperceptible, flexible y de cobertura total con un acabado mate intenso. Su aplicador de precisión inclinado y cónico ayuda a conseguir la precisión y control necesarios para conseguir un acabado perfecto.

Su formulación contiene aceite de fruta de la pasión, aceite de coco y manteca de karité para dar una sensación de confort.

Precio: 36 euros.

I am Worth It de L'Oréal París

I am Worth It de L'Oreal Paris

Se trata de un pintalabios líquido permanente con una textura tan ligera que no se nota que lo llevas puesto. Disponible en pigmentos intensos y vibrantes de acabado mate que duran hasta 24 horas de uso sin escamas, manchas ni sequedad.

Su fórmula única de aceite en agua permite que los labios respiren, brindando un velo mate cómodo que no compromete el color o el acabado en sí.

Precio: 13,99 euros.

