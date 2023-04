¿Ambición? Bien usada, de forma amable, respetuosa y práctica, puede ser muy poderosa

La ambición nos genera cierto respeto y no siempre tiene buena fama. Aparte, tendemos a relacionarla con el ámbito profesional. Por ello, en este artículo compartiré un poco sobre mi vida y sobre cómo llegué a la conclusión de que la ambición “bien usada” puede ser un motor muy poderoso para lograr cambios positivos en todas las áreas de tu vida. Sí, en todas.

Te puede ayudar, por ejemplo, a mejorar tu autoestima o a potenciar tus relaciones, tanto personales como profesionales. Desde siempre me ha apasionado escribir y cuestionarlo todo. Especialmente aquello que se da por sentado. Adoro hacerme preguntas y, si ello me ayuda a crecer como persona, mejor. Y claro: ¡También me gusta hacerte preguntas a ti! En mis sesiones de coaching lanzo unas cuantas y no siempre es fácil contestarlas.

Así que aprovecho ahora, querida lectora, para preguntarte: ¿Qué pregunta te han hecho a lo largo de tu vida que haya supuesto un clic, que te ha removido, te ha ayudado y te ha llevado a realizar un cambio?

Anna Vicen Renner, 'coach' experta en autoestima y relaciones de pareja, autora de 'La ambición amable'

Estoy convencida de que las respuestas serán muy variadas y de que no coincidiremos en ninguna. Pero también estoy segura de que casi todas tendréis alguna en mente. Y si no es así, te propongo que te atrevas a preguntarte cosas que te hagan explotar la cabeza. ¡Y disfrutar de ese boom!

La pregunta que me marcó a mí fue: ¿A qué estás dispuesta a renunciar para seguir tu camino?

Cuando tomé conciencia de aquello que sí me atrevía a dejar de lado y qué es lo que no, se activó mi compromiso por mis objetivos al 100%. Como dice la polifacética Pilar Jericó: “Vivir es decidir y decidir es renunciar”. Además, si renuncio a algo, que no sea en vano. ¿No?

Anna Vicen Renner, 'coach' experta en autoestima y relaciones de pareja, autora de 'La ambición amable'

Querer todo a la vez no es posible. Y perseguir sueños por perseguirlos, sin saber bien para qué, nos hace sentir vacías y constantemente ansiosas e insatisfechas. Por eso, conocer bien lo que te mueve en esta vida, saber a lo que tendrás que renunciar para lograrlo y, sobre todo, cuidar de tu felicidad disfrutando del camino serán factores esenciales ¿No crees?

Esa toma de conciencia de que “todo a la vez no puede ser” me supuso, al mismo tiempo, un gran paso hacia mi madurez. Por cierto, para las que no me conocen, que seréis muchas: me encanta la palabra madurez. Para mí, la madurez es sabiduría, es experiencia, es presencia y es aquello en lo que me quiero convertir. ¡Inspirémonos en mujeres que maduran con orgullo!

Todas estas reflexiones, querida lectora, empezaron años atrás. Si ahora divulgo e investigo sobre crecimiento personal por profesión y pasión, antes lo hacía por pura necesidad. Resulta que en mi veintena tenía la autoestima bastante baja –por no decir por los suelos– aunque, aparentemente, todo, todo, todo me fuera bien. Allí nació mi afán por querer entender cómo funciona nuestra mente y cómo de moldeables son esas creencias que tenemos sobre nosotras mismas.

Portada de 'La ambición amable', de Anna Vicen Renner.

¿Qué fallaba en mí? No tenía ni idea.

Pero mis ganas por saber la respuesta y querer sentirme mejor activaron mi deseo por averiguar cómo quererme y respetarme más. Tras acudir a una coach, hacer terapia con un psicólogo y dedicar horas y horas a consumir libros de desarrollo personal, ¡mi autoestima por fin sanó!

Más adelante, esa pasión me llevó a formarme como coach y comencé a acompañar a otros en sus procesos personales.

Cuando mi profesión ya empezaba a despegar, una amiga, en una conversación sobre nuestras vidas, me dijo: “¿Sabes, Anna? Yo no soy tan ambiciosa como tú”. “¿Ambiciosa? ¿Yo, ambiciosa?”, pensé extrañada. Esas palabras me llevaron a preguntarme qué tenía yo que no tuviese ella para llegar a esa conclusión.

Resulta que en esa charla se produjo un clic. Así empecé a profundizar sobre la ambición y entendí que, si las personas despertábamos esa energía, esta misma podría ayudarnos a evolucionar positivamente allá dónde necesitáramos evolucionar. En la comunicación con tu pareja, en tu vida sexual, en tu rol como madre…

Anna Vicen Renner, coach experta en autoestima y relaciones de pareja, autora de 'La ambición amable'

Gracias a la conversación con mi amiga me percaté también de que sí era ambiciosa, ¡y mucho! Y que la ambición que yo usaba era amable, respetuosa, práctica y me potenciaba a nivel global.

Fascinada con mis conclusiones, anotaba todo y empecé a elaborar herramientas que aplicaba conmigo misma y en mis sesiones con clientes. Un buen día, todo eso que había escrito llegó a las manos de la Editorial Cúpula y, un tiempo después, se convirtió en un precioso libro titulado La ambición amable.

¿No es fabuloso? Te prometo que años atrás jamás me habría atrevido a mostrar mis escritos. Y jamás me habría atrevido a escribir un artículo para ti. Me moría de vergüenza. Ahora lo hago, a pesar de sentir cierto apuro, pero mis ganas de compartir contigo me importan más.

Nada que no sepas, pero vengo a recordártelo: querida lectora, las personas evolucionamos, nos esforzamos para sentirnos mejor con nosotras mismas y, poco a poco, hallamos nuevas fórmulas y nuevas facetas.

Anna Vicen Renner, coach experta en autoestima y relaciones de pareja, autora de 'La ambición amable'

Como siempre digo en mis redes sociales: “Tenemos mil caras y facetas, no te quedes solamente con las que ya conoces”.

Por ello, anota: Tienes mucho por descubrir. Mucho más de lo que, a veces, imaginas. ¿Estamos de acuerdo?

Así que… ¡A jugar!

Gracias por leerme, mujer ambiciosa. Amablemente ambiciosa.

Anna Vicen Renner es coach experta en autoestima y relaciones de pareja. Su libro, 'La ambición amable', está disponible en todas las librerías.

Sigue los temas que te interesan