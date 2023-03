Paula y Sara Cisneros: las 'influencers' que dieron las campanadas y desfilaron en la MBFW

Creadoras de contenido hay muchas, hermanas influencers menos. Ahora bien, perfiles tan inspiradores como los de Paula (@yolopuedotodo) y Sara (@saracisnerosg) Cisneros son difíciles de encontrar.

[Paula Cisneros, 1 millón de seguidores en Tiktok y síndrome de Down: "No se atreven a hablarnos"]

Las hermanas Cisneros comenzaron a crear contenido en redes sociales en plena cuarentena, como muchísima gente. "Al principio solo buscábamos entretenernos y pasarlo bien juntas. Nuestros perfiles no son algo que se nos 'ocurriese', sino que fueron surgiendo poco a poco", nos cuentan.

Paula estudia segundo de la ESO y nos cuenta que de mayor le gustaría ser actriz y modelo. El objetivo de su perfil en redes es pasárselo bien, como cualquier chica de su edad. "Pero también ayudar a otras personas a que vean que si quieren, trabajan y se lo proponen, también lo pueden todo, como yo".

Su contenido favorito es todo aquel que tiene que ver con moda y baile, aunque confiesa que también le gusta grabar vídeos haciendo cosas divertidas y abriendo paquetes. Su cuenta, además, sirve para derribar estigmas sobre el síndrome de Down: "No todos somos iguales y no somos enfermos ni niños para siempre. También podemos estudiar, trabajar, tener amigos…"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PAULA CISNEROS ✨ (@yolopuedotodo)

Por otra parte, Sara estudió Educación Social en la Universidad de Extremadura y después decidió cambiar radicalmente y se formó como tripulante de cabina de pasajeros en Crew, International School of Aviation. Aunque a día de hoy trabaja en redes sociales "y me gusta combinarlo con mi día a día real, mostrándome tal y como soy y lanzando siempre un mensaje de empoderamiento, positividad e inclusión".

A través de su perfil quiere aportar algo de valor a la sociedad y no quedarse solo en mostrar su día a día. "Es por eso que siempre intento lanza mensajes positivos, mostrarme real y, bueno, tengo un proyecto entre manos con el que definitivamente voy a acercarme mucho más a este objetivo, pero todavía no puedo contar nada".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑺𝑨𝑹𝑨 𝑪𝑰𝑺𝑵𝑬𝑹𝑶𝑺 (@saracisnerosg)

El pasado 1 de diciembre, Sara recogió el galardón Tendencia Viral del Año por un vídeo en el que aparece junto a su hermana Paula y se comparan con dos leonas. Paula nos cuenta que ella fue a recogerlo porque lo compartieron, "nosotras sentimos que todo lo hacemos y lo ganamos juntas".

Las redes les están ofreciendo muchas experiencias que de otra forma no hubiesen podido vivir. También están conociendo a gente "muy diferente e interesante". "Además, nos sentimos muy afortunadas por todo el cariño que recibimos por parte de nuestros seguidores. Esto último, sin duda, es lo más bonito", cuentan a magasIN.

¿Instagram o TikTok? Les preguntamos y responden: "¡No podríamos elegir! Son muy diferentes y en las dos plataformas nos mostramos tal y como somos. En Instagram subimos más 'postureo' y en TikTok contenido un poco más natural".

Las campanadas en Canal Extremadura

Entre las experiencias que no habrían podido vivir de no haber estado inmersas en las redes sociales cabe destacar el haber presentado las campanadas.

A mediados de noviembre de 2022 recibieron una llamada que les proponía esta experiencia increíble, despedir 2022 y dar la bienvenida al 2023 en Canal Extremadura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑺𝑨𝑹𝑨 𝑪𝑰𝑺𝑵𝑬𝑹𝑶𝑺 (@saracisnerosg)

"Dijimos que sí casi al momento porque quisimos apoyar a nuestra comunidad y vivir una experiencia más juntas. Además, nos hizo mucha ilusión que por fin se reconociese la repercusión de las redes sociales para algo tan importante", cuentan.

Se prepararon un pequeño guion por si lo necesitaban que les permitiera improvisar y ser ellas mismas: "Como curiosidad, nos tocó ensayar por videollamada porque vivimos en ciudades diferentes, así que hasta ese mismo día no pudimos hacerlo en persona".

Ambas se sintieron felices por haber podido compartir esa experiencia y subrayan que lo que más afortunadas les hizo sentir fue enterarse de la cantidad de personas que les habían acompañado esa noche desde sus casas.

'Desfila tu Valía'

Hace unas semanas pudimos verlas seguir superando retos, desfilando en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para L'Oréal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑺𝑨𝑹𝑨 𝑪𝑰𝑺𝑵𝑬𝑹𝑶𝑺 (@saracisnerosg)

"L'Oréal es una marca que utilizaba habitualmente antes de ser un perfil conocido", dice Sara, "después de que nuestros perfiles se hiciesen conocidos hemos entablado muy buena relación y es una marca con la que yo trabajo mucho. Así que cuando decidieron hacer este desfile con ejemplos de mujeres empoderadas y diversas quisieron contar con nosotras".

Sobre la pasarela sintieron algo de nervios, pero también mucha ilusión y seguridad en ellas mismas. "¡Lo disfrutamos mucho!"

Para ellas, desfiles como el de L'Oréal buscan promover el empoderamiento de mujeres de todo tipo y, en su opinión, este lo consiguió. "Este desfile ha tenido mucha repercusión y gracias a ello muchas personas se han sentido identificadas y representadas. Estos desfiles son muy importantes porque todavía queda mucho camino por recorrer en lo que a inclusión y diversidad respecta".

Finalmente, les preguntamos si repetirían en la próxima edición y responden sin dudar: "¡Por supuesto! Ojalá repitan y sigan contando con nosotras. ¡Es un orgullo!"

