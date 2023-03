Ana Bernal-Triviño, periodista: "El síndrome de la impostora siempre está ahí"

Ana Bernal-Triviño es una periodista e investigadora española especializada en entornos digitales y derechos de la mujer. Licenciada y doctora en Periodismo por la Universidad de Málaga (UMA) en 2002, la comunicadora también cursó un máster en Historia del Arte en el que investigó el tratamiento de la imagen de Pablo Picasso por la prensa del régimen franquista.

De Málaga a Barcelona, pasando por Madrid, Bernal-Triviño cuenta con una extensa trayectoria que incluye su paso por medios como La Marea, El Español o SModa, en los que ha resaltado por defender un periodismo con perspectiva de género y socialmente comprometido.

Es autora de libros como No manipuléis el feminismo. Una defensa contra los bulos machistas (Espasa-Planeta, 2019), y actualmente está terminando una trilogía dedicada a García Lorca, en la que ya ha publicado Las mujeres de Federico (Lunwerg, 2021) y Los hombres de Federico (Lunwerg, 2022).

La informadora compagina hoy su participación en Editorial Planeta, Público, El Periódico y La Hora de La 1 (TVE) con la labor docente en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). También vio su popularidad aumentar a raíz de colaborar como periodista experta en la primera temporada de Rocío: Contar la verdad para seguir viva, docuserie emitida por Telecinco desde el año 2021.

También ha formado parte, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, del equipo de expertas para la evaluación y renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Por su trabajo en defensa de los derechos humanos, Ana Bernal-Triviño ha logrado reconocimientos como la Cruz al Mérito de la Guardia Civil y el Premio de Comunicación del Ministerio de Igualdad, además de convertirse en una de las 'Top 100 Mujeres Líderes' en la X Edición celebrada el pasado 22 de febrero en el Teatro Real.

La 'Top 100' se da cita con magasIN en una entrevista en la que podremos conocer mejor a Ana Bernal-Triviño y descubrir a la persona que hay detrás de la destacada periodista.

Gracias a todas y cada una de las personas que me votaron para estar ahí. Sé de vuestro empeño y esfuerzo. Sois el mejor premio que tengo.

Y gracias a @MercedesWullich por todo #LasTop100 https://t.co/BiEBGV5Nl1 — Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) February 23, 2023

1. Un 'pensamiento estrella' que siempre tiene presente es…

La vida da muchas vueltas y hay que saber que un día estás en tu mejor momento y al siguiente, en el peor. Pasé por el paro en la época de la crisis económica, cuando cerró mi empresa, y luego tuve que dejar mi trabajo para cuidar de mi madre con cáncer. Quizás por eso no tengo ambiciones y prefiero vivir al día.

2. Una anécdota divertida que contenga una enseñanza útil para las futuras 'Top 100'.

En aquel momento fue dramático, pero ahora se me escapa una sonrisa cuando recuerdo la de veces que me dijeron que no hiciera mi tesis o que no llegaría a casi nada y ahora, tantos años después de infravalorarme, soy profesora, trabajo como periodista y estoy en 'Las Top 100'. Pero es una sonrisa de autosatisfacción conmigo misma, porque durante un tiempo casi me convencieron de su idea. Por suerte, hay personas en el camino que creen en ti, siempre.

3. Tres nombres de mujeres referentes para usted y por qué lo son.

Tengo muchas referentes teóricas, pero las referentes prácticas son mi madre, mis hermanas, mi abuela y mi tía Mari Pepa. Las dos últimas ya no están, pero en días de reconocimiento como 'Las Top 100' siempre me acuerdo de las mujeres de mi vida, que me han enseñado todo, aunque algunas como mi madre piensen que no han aportado nada. Soy Ana porque todas ellas fueron.

4. Recomiéndenos una película, un libro y una canción.

Me cuesta decir una... Película, tengo el corazón entre Sufragistas, de Sarah Gavron o El Piano, de Jane Campion. Un libro, La Casa de Bernarda Alba o Doña Rosita la Soltera, de Federico García Lorca. Una canción, siempre, Fix You de Coldplay.

5. Una característica presente en la mayoría de las mujeres.

La resiliencia, la capacidad de resistencia y perseverancia de tantas mujeres en todo el mundo y en las circunstancias más adversas.

6. La conciliación es…

Una asignatura pendiente que hace falta afrontarla con verdadera voluntad y compromiso de cambio, más allá de una declaración de intenciones. Y no solo para el cuidado de los hijos e hijas, también para el de nuestros mayores.

7. Un consejo para una entrevista de trabajo.

Ser honesta y escuchar con mucho detalle.

8. Las tres cosas en las que primero se fija en alguien y por qué.

No hay una precisa, es un conjunto, en su forma de comportarse, de entablar una conversación, de si es muy protagonista del momento o no.

9. Con qué pequeñas cosas identifica la desconexión.

Viajar, porque durante años no pude y perdí mucha vida. Caminar, caminar mucho. Y hablar con mi madre.

10. Un defecto ajeno que no soporta.

La mentira o que te hagan perder el tiempo.

11. Dormir es…

Vital, y creo que se hace poco por la higiene del sueño.

12. Una manía que la defina.

Perfeccionismo, pero ya soy consciente e intento rebajar ese listón. El síndrome de la impostora, que está siempre ahí.

13. Un color que jamás se colaría en su armario es…

Creo que lo que más rechazo son los marrones. Me gustan los tonos que generan más contraste.

14. Alguna 'pregunta' con la que crea que se puede aprender mucho sobre otros.

¿Qué piensa sobre la igualdad? Suele retratar el conjunto de sociedad en la que cree.

