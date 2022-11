Paula Cisneros, 1 millón de seguidores en Tiktok y síndrome de Down: "no se atreven a hablarnos"

Paula Cisneros, empezó en Instagram con 7 años, una edad peligrosa para adentrarse en el mundo de las redes.

Pese a ello, el fin con el que entró Paula era totalmente distinto. Ella con síndrome de Down se adentró en el mundo digital para enseñar a los padres de niños con Síndrome de Down las cosas que podía hacer.

En TikTok se estrenó durante la cuarentena, cuando tenía 12 años, haciendo vídeos con su hermana Sara que también cuenta con 250 mil seguidores en Instagram.

Entre la multitud de vídeos que sube a ambas plataformas destaca su contenido divertido como hacer bailes, abrir paquetes, videos de cómo se arregla, de rutinas y de las cosas que hace.

Además, enseñar cosas sobre el síndrome de Down es una de sus mayores aficiones ya que busca romper con los estigmas detrás de tener "un solo cromosoma más".

Para ella, es difícil con tan solo 14 años tener que enfrentarse al rechazo de la sociedad por presentar un simple síndrome que le hace tener una vida igual que el resto.

"La gente no se atreve a hablarnos, a conocernos y nos tratan diferente, como si fuéramos niños pequeños, no nos hacen caso y no sé por qué porque somos personas como los demás", nos explica Paula Cisneros.

Vivimos en una sociedad en la que todavía la gente se piensa que una persona con síndrome de Down no entiende las cosas igual que otra que no lo tiene "se creen que no podemos hacer cosas y eso no es verdad porque podemos hacer un montón de cosas muy bien", añade la tiktoker.

Tiktok, luces y sombras

Tiktok es una comunidad que da cosas buenas pero también existe mucho odio dentro de ésta. Pese a ello, a Paula le gusta quedarse con lo bueno, "a mí me gusta porque me lo paso muy bien, conozco a mucha gente, voy a sitios y hago cosas muy chulas".

Pese a ser una red social donde compartir contenido y en la mayoría de los casos amigos, a veces hay gente que manda "mensajes feos" a Paula y eso no le gusta pese a ignorarlos y quedarse con las cosas buenas que a fin de cuentas, son muchas más.

Sin duda, Paula a sus 14 años todavía le queda mucho que aprender pero las redes le están viniendo bien para saber lo que es bueno y lo que no.

En sus vídeos busca romper con los estigmas por lo que expone situaciones en las que cualquiera alguna vez se ha podido ver identificado. Más allá de una chica con sindrome de Down, busca ser conocida por su contenido.

Pero, no solo Paula está dando voz a su síndrome, su hermana Sara también le acompaña en el aprendizaje y muchos vídeos tanto para Instagram y Tiktok los hacen juntas para así lograr llegar al mayor número de personas.

