La familia Pombo, Marta Lozano o Violeta Mangriñan: los coloridos anillos que enamoran a las influencers

Irene y Paula son dos hermanas vallisoletanas que se han abierto un hueco en el mundo de las joyas. Sus peculiares anillos han conquistado a muchas influencers que no dudan en llevarlos y completar sus looks con un toque más divertido y colorido. Todo comenzó en la pandemia. No es ninguna novedad que estos meses de confinamiento han sacado a relucir los talentos de miles de personas. Aquí un claro ejemplo.

"Siempre compramos revistas y vimos que estos anillos de cerámica eran tendencia. Después del confinamiento nos pusimos manos a la obra", afirma Irene. Ella tiene 28 años y su hermana Paula 26. Lo cierto es que sus estudios no han estado enfocados en diseño. Irene ha estudiado Historia y Paula periodismo; ambas son Community Manager. Puede parecer curioso que hayan apostado por los diseños de cerámica y que hayan triunfado, pero es que hay un pequeño secreto detrás: sus padres. Ellos sí que son ceramistas y afirma que han aprendido mucho viéndolos: "Nos hemos criado con cerámica, modelando nuestras cosas mientras ellos trabajaban".

Durante el verano, las hermanas Rodríguez Coello se encargaron de diseñar los prototipos y hacer algunos para ellas. "Estuvimos meditando la idea de lanzarlo, las redes sociales dan muchas oportunidades para el pequeño comercio. Pensamos en lanzarlo y a ver qué pasa", asegura una de las hermanas. Ellas no pensaban que llegarían lejos porque "nos siguen solo nuestros amigos" pero "como estaba en tendencia esa moda, sí que empezamos a tener pedidos".

Lo cierto es que el 'boom' llegó un poco más tarde. En marzo de 2021 cuando una influencer "nos contactó para colaborar con ella". Cuando lo subió, empezaron a escribirles muchas más personas y creadoras de contenido para interesarse por ellos. Algunas de las que han mostrado los diseños de Gummy Pieces en sus redes son: Violeta Mangriñan, Melyssa Pinto, Blanca Pombo, Susana Bicho, Marta Lozano, Teresa Andrés, Sofia Suescun, Bego Vargas y Sheila casas, entre muchos otros.

Cuando comenzaron a venderlos vivían en Madrid y compartían piso con otros dos amigos. "Mi hermana estaba de becaria y yo haciendo un máster. Recuerdo estar a las 11 de la noche haciendo anillos, en vez de estar con el resto. Sacábamos horas de donde no las había", matiza.

Los anillos van en función de las tiradas. Normalmente consiguen una media de 10 anillos en una hora o un poco más. "Ahora hemos cogido práctica, antes tardábamos más", asegura. Los colores que utilizan son muy vivos. Muy primaverales y veraniegos, la tendencia. Pero no se cierran a una gama, sino que siempre están viendo lo que más se lleva para hacerlo ellas: "El invierno pasado pensamos en hacerlo con colores apagados por la fecha en la que estamos. Para dar ese empujón compramos colores nuevos. Pero es verdad que los anillos son muy de verano, por los colores tan llamativos que tienen". Además, van variando los diseños para no tener siempre el mismo catálogo.

Los precios, por su parte, son asequibles. Los ponen "pensando en las chicas jóvenes" porque "nosotras somos estudiantes y no tenemos muchos recursos". Algo que les ayuda a entender al resto y hacerlo más fácil para que nadie se quede sin estos anillos que son una de las grandes tendencias.

Envios internacionales y tienda física

En un primer momento comenzaron con los envios por España pero vieron que a nivel internacional también funcionaban: "Nos empezaron a hablar clientas de Europa y vimos que no salía rentable". En España el envio es gratuito, a nivel europeo 5 euros y al resto del mundo 10. Han realizado envios a Dubái a tiendas al por mayor, "los países árabes nos compran un montón". Y es que no cabe duda de que lo que ha terminado siendo un hobby entre hermanas ha terminado convirtiéndose en una empresa.

Uno de sus sueños sería poder abrir una tienda física. Les encantaría poder tenerla y dedicarse al 100% a este negocio. Una empresa que ellas definen como "su hijo". Un proyecto con el que han ido creciendo con el paso del tiempo y que ahora se ha hecho un hueco en el panorama nacional.

