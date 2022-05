Eugenia Silva: "La esencia de Toledo son su arte, su cultura y ¡los empedrados mortales con tacones!"

Eugenia Silva llegó a Toledo cuando tenía un año y siempre ha llevado el nombre de la ciudad por todo el mundo. Este martes recibe la Medalla de Oro de la comunidad autónoma.

Así lo anunció Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, quien destacó que era la primera vez que dos mujeres reciben la distinción: Eugenia Silva y la escritora Ángela Vallvey. De Silva resaltó su labor de difusión de la región.

Las distinciones se entregarán este 31 de mayo en Puertollano, coincidiendo con la celebración del cuarenta aniversario del Estatuto de Autonomía. En total, se entregarán 32 reconocimientos a personas que pertenecen al mundo del arte, de la cultura, la economía, el deporte, la investigación, el periodismo y la sociedad.

Eugenia Silva

"Me llena de orgullo y es un honor poder recibir el premio junto a una mujer que admiro. Además, mi relación personal y profesional con la ciudad de Toledo hace que sea todavía más especial" asegura la modelo a MagasIN.

Silva llegó a Toledo cuando solo tenía un año. A los 16 años, tras ganar el concurso Elite Look of the Year, compartiendo el primer puesto con su compañera y amiga Nieves Álvarez, comenzó su carrera en el mundo de la moda. Mientras, siguió estudiando y se licenció en Derecho en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros.

Saltó a la fama cuando se mudó a Nueva York, donde fue imagen de Oscar de la Renta. Con más de 150 portadas a sus espaldas, Silva ha trabajado con los fotógrafos más renombrados y ha desfilado para las marcas más prestigiosas del mundo.

Su enriquecida visión de la moda le llevó a fundar en 2007 Bliter SL, una productora y agencia creativa que funciona como una consultora de moda y creadora de contenido para las compañías del sector.

Además, Eugenia Silva se ha involucrado en numerosos proyectos solidarios y es presidenta de la Junta de Protectores de la Real Fundación de Toledo.

Pregunta: ¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda de la ciudad?

Cuando tenía un año nos mudamos a la ciudad porque trasladaron a mi padre como fiscal a Toledo. Guardo unos recuerdos muy felices junto a mi familia y amigos que todavía conservo. Fue una ciudad que me acogió con mucho cariño y que, a pesar del desconocimiento sobre la carrera que comenzaba cuando empecé con el trabajo de modelo, me apoyó cuando me lancé a esta misma con solo 16 años.

¿Hay algo (material o no) que siempre lleve consigo de la ciudad?

Sí, por ejemplo, en mi finca de Extremadura tengo un magnolio que me regalaron mis amigas, que es toledano y que está creciendo espectacular.

Yo creo que crecer y tener una infancia dentro de esa casa, de ese casco histórico, te hace apreciar y aprender arte desde muy pequeña. Eso es algo que estará siempre conmigo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia Silva (@eusilva)

¿Qué vínculo tiene con Toledo hoy?

Continúo visitando a mi amigo Gregorio y a su mujer Pili en el Cigarral. Además, de a mis amigas del colegio.

En cuanto tengo la oportunidad de producir algún tema junto a mi productora, siempre elijo Castilla-La Mancha.

¿Mantiene familiares y amigos en la ciudad?

Sí, como comentaba, conservo muchos amigos con los que mantengo una relación duradera. Familiares no. Mi padre ya está jubilado.

¿Vuelve con frecuencia?

Siempre que puedo me escapo en fin de semana. Es la suerte de su cercanía con Madrid. Quiero que mis hijos vean el sitio tan bonito donde creció su madre.

¿Ha cambiado Toledo con el paso del tiempo o se mantiene igual?

Ha cambiado y ha evolucionado, pero mantiene su esencia. Su cultura, arte, tradición son pilares que perduran y perdurarán. Las callejuelas, las noches misteriosas, ¡los empedrados mortales con tacones! (Ríe).

¿Qué recomendaría (visitar, comer...) a una persona que nunca ha visitado la ciudad?

Recomendaría tantos lugares… Es la ciudad del arte y arquitectura. La Iglesia de Santo Tome, el Alcázar, su catedral, el mirador del Valle… El Palacio de Tavera. ¡Y perderse por las calles del centro!

Sigue los temas que te interesan