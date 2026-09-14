Aragón Fashion Week vuelve a Zaragoza: jóvenes talentos, Yolancris, inspiración y moda a los pies del Pilar

Uno de los desfiles de la Aragón Fashion Week de 2025. EFE

Zaragoza se prepara para vestirse a la moda. Durante una semana, las tendencias saldrán de los talleres, las escuelas y las pasarelas para ocupar algunos de los rincones más reconocibles de la ciudad, en una programación que mira tanto a los grandes nombres como a quienes empiezan a abrirse camino en la industria.

Del 21 al 27 de septiembre, Aragón Fashion Week celebrará su octava edición con desfiles, exposiciones, encuentros y propuestas abiertas al público. Una cita que este año quiere ir más allá de lo puramente estético para recordar todo lo que sucede antes de que una prenda se ponga bajo los focos.

Bajo el lema "Más que moda", el encuentro reivindica el textil como un espacio en el que conviven creatividad, identidad, innovación y oficio. Porque la moda no es sólo lo que se ve sobre la pasarela, sino también las manos, las ideas y los profesionales que la hacen posible.

Y este año habrá un nombre especialmente esperado: Yolancris, firma invitada de la edición, que se sumará a jóvenes diseñadores, escuelas y marcas aragonesas en una semana que culminará con la moda tomando la Plaza del Pilar.

Más que una pasarela

La programación comenzará el lunes 21 con una mirada hacia aquello que pocas veces ocupa el primer plano. Javier Usón protagonizará la charla La otra cara de la moda: ¿Quién está detrás de nuestra ropa?, centrada en las personas que trabajan en la industria y en los retos laborales del sector.

Ese mismo día, la iniciativa Pueblos Vivos presentará REAALS, una campaña que reivindica nuevas oportunidades para el medio rural, acompañada de la colección BE RURAL. BE REAAL, de Cocolebrel.

El martes llegará el turno de la tecnología, la logística y las nuevas formas de entender la industria, mientras que el miércoles distintos profesionales analizarán la evolución del sector y los retos que marcarán su futuro.

Una de las propuestas más originales llegará precisamente el miércoles por la noche, cuando cinco diseñadores tomen distintos establecimientos de El Tubo con un diseño propio en cada local.

La iniciativa combinará moda y gastronomía, ya que cada uno creará también una tapa solidaria inspirada en el look expuesto, a favor de APSATUR.

Conferencia dentro de la Aragón Fashion Week. Cedida

Moda con conciencia

El jueves 24, el Espacio Joven Ibercaja reunirá distintas miradas sobre el diseño y la industria. Entre ellas, la de David Moss, ganador del XIII Concurso Internacional de Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda, y la del creador senegalés Alassane Gaye, cuya trayectoria está vinculada a la moda ética.

También participará Johny Joseph, director de Creative Handicrafts, una organización de Mumbai dedicada a empoderar a mujeres de zonas vulnerables mediante el empleo ético y el comercio justo en la industria textil.

Será una de las jornadas que mejor represente esa idea de que la moda también puede hablar de oportunidades, compromiso social y nuevas formas de producir.

El gran momento

El viernes 25 comenzará el gran despliegue en el Palacio de Congresos. A las 18:30 horas desfilarán los diseñadores emergentes, a las 20:00 llegará el turno de las escuelas y, a las 21:30, se celebrará el XXI Certamen de Jóvenes Diseñadores.

El sábado 26, tras los desfiles de marcas, llegará uno de los momentos más esperados de toda la edición. A las 21:30, Yolancris se convertirá en la gran protagonista del Palacio de Congresos.

La presencia de la firma refuerza el espíritu de una semana que quiere hacer convivir nombres consolidados con nuevas voces del diseño.

Pasarela y looks ambientados en un circo. Cedida

La moda toma el Pilar

El gran final llegará el domingo 27, cuando Aragón Fashion Week salga definitivamente a la calle. A partir de las 10:00 horas, la Plaza del Pilar acogerá un Street Market de acceso gratuito con propuestas de firmas y diseñadores aragoneses.

Entre las participantes estarán Amani, Karó Atelier, Segundas Vidas, Irene Bielsa, Original Dessin, Maraz, Cachito Studio, Paula Caballero, Meet Bags, Grata y Maillen Raimondi, con propuestas ligadas a la artesanía, la producción limitada, la sostenibilidad o la moda circular.

A las 11:00 comenzarán los desfiles de emergentes, seguidos por dos pases de marcas. Finalmente, a las 14:00 horas, Yolancris volverá a desfilar, esta vez en plena Plaza del Pilar y ante un público abierto.

Será el cierre perfecto para una semana que quiere demostrar que la moda no empieza cuando se encienden los focos ni termina cuando una modelo abandona la pasarela. También está en quienes diseñan, confeccionan, innovan y encuentran en una prenda una forma de contar quiénes somos.