Del Mar Rojo a la pasarela de MBFWM: Pedro del Hierro y PYRATEX tejen el futuro de la industria de la moda

La innovación a través de los ojo de los directores creativos de la marca. Cedida

Hay colaboraciones que se cuentan en temporadas, y la de Pedro del Hierro con PYRATEX es una de esas historias que se escribe despacio, con la paciencia de quien sabe que las buenas alianzas, como los buenos tejidos, se construyen hilo a hilo.

La firma española, fiel a su manera de entender la moda —esa mezcla de tradición, cultura y arte que la define—, da un paso más en su apuesta por la innovación textil y amplía el alcance de una unión que ya lleva varias colecciones incorporando fibras y tejidos innovadores a sus propuestas.

Lo hace, además, en un momento especialmente significativo. La colaboración llega esta temporada tanto a las nuevas referencias comerciales, que se lanzarán a finales de septiembre, como a la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, uno de los escaparates más importantes de la moda española.

Y es que PYRATEX participa también como partner de innovación textil de la propia pasarela, en una edición en la que innovación, industria y diseño se dan la mano bajo una misma visión compartida. No es casualidad: es la consecuencia natural de una alianza que lleva años madurando, temporada tras temporada, con la constancia de quien cree en los procesos lentos y bien hechos.

Y entre los desarrollos que protagonizarán la próxima colección hay uno que invita a soñar: un material elaborado con fibra de alga del Mar Rojo, que estará presente en la propuesta que la firma presentará en la pasarela. Del fondo del mar a la moda española, con un guiño a la circularidad de la mano de CIRC, una tecnología estadounidense de reciclaje textil que permite incorporar el componente de circularidad a la moda.

Porque la innovación, en esta casa, no se entiende como una carrera de obstáculos, sino como un camino natural hacia prendas más conscientes, sin renunciar ni al diseño ni al estilo.

Boceto de la colección de mujer para el próximo desfile. Cedida

Ana Pastra, directora de womenswear de Pedro del Hierro Mujer, lo resume con naturalidad: 'Fuimos de las primeras firmas en apostar por sus fibras y hoy seguimos explorando, junto a Regina Polanco, CEO de PYRATEX, nuevas formas de incorporar la innovación textil a nuestras colecciones.

Esta temporada damos un paso más, llevando esta colaboración tanto a nuestra propuesta comercial como a la pasarela, siempre desde una visión compartida del diseño, la innovación y el made in Spain. Palabras que resuenan con la filosofía de una firma que lleva décadas defendiendo el lujo accesible y la calidad como señas de identidad, y que hoy, sin perder su esencia, mira hacia los materiales del futuro.

La relación entre ambas compañías no es fruto de la improvisación. Se ha construido a lo largo de varias temporadas, en las que Pedro del Hierro ha incorporado fibras y tejidos innovadores de PYRATEX a sus colecciones comerciales, apostando por sus desarrollos desde una etapa temprana, cuando la innovación textil todavía no era una tendencia, sino una apuesta de futuro.

Esa confianza mutua, esa complicidad entre diseñadores y desarrolladores de tejidos, es precisamente lo que permite que hoy, del mar Rojo a la pasarela madrileña, la moda española siga escribiendo su propia historia de innovación. Una colaboración que refleja la voluntad de la firma de integrar innovación, diseño e industria española en la evolución de sus colecciones, demostrando que tradición y vanguardia no están reñidas, sino que pueden caminar de la mano.

Nacho Aguayo y Alex Miralles, los directores creativos de la marca Pedro del Hierro. Cedida

La colaboración continuará a finales de septiembre con el lanzamiento y comunicación de las nuevas referencias comerciales desarrolladas junto a PYRATEX, dando continuidad durante la temporada a una alianza que une innovación textil y diseño.

Será entonces cuando el público pueda descubrir, más allá de la pasarela, esas prendas que llevan el mar y la tecnología al día a día, al fondo de armario de quienes buscan algo más que ropa: prendas con historia, con intención y con futuro.

Así, entre el mar y la pasarela, Pedro del Hierro vuelve a demostrar que la moda también sabe mirar hacia adelante: con los pies en la tradición y los ojos puestos en los materiales del futuro.

Porque a veces, la próxima gran idea no está en un laboratorio lejano, sino flotando, muy cerca, en el agua. Y la firma española, fiel a su estilo, ha sabido recogerla, convertirla en tejido y ponerla al servicio del diseño.

Del mar a la pasarela, de la innovación al armario: así se escribe esta temporada de Pedro del Hierro, una historia que, como las buenas alianzas, promete seguir creciendo hilo a hilo.