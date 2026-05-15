Isabel Díaz Ayuso celebra San Isidro con el mono blanco de Rocío Osorno que mejor sienta a las morenas en verano

Este viernes, 15 de mayo, Madrid se llena de chulapos y claveles en su día grande, el de San Isidro. El festivo en homenaje al patrón de la ciudad trae consigo cada año un despliegue de actividades y actos oficiales a los que acuden autoridades como el alcalde José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

La primera cita institucional ha tenido lugar en el Palacio de Cibeles, que ha acogido la entrega de las Medallas de Honor que el consistorio otorga a personalidades y entidades vinculadas a la capital. En 2026, las distinciones recaen en el científico Mariano Barbacid, la saga de actores Guillén Cuervo y el empresario Valentín Díez Morodo.

Además, también se entregan 12 Medallas de Madrid a Amadeo Lázaro Catalina; Antonio Garrigues Walker; la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP); Capas Seseña; Cortefiel (Tendam); Elisa Aguilar López; la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero ‘Yiyo’; Helena Revoredo Delvecchio; Jorge Resurrección Merodio ‘Koke’; Paloma Sánchez-Garnica; Paula Quinteros y Sergio Llull Meliá.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acudido al acto con un elegante mono blanco firmado por Rocío Osorno. La diseñadora sevillana, muy reconocida en el universo de la moda de invitada y seguida también en redes, firma en esta ocasión un diseño de líneas marcadas y pensado para realzar la feminidad sin renunciar al confort y con una mirada muy actual.

En concreto, se trata de una pieza confeccionada en crepé y guipur, con un cuello halter muy favorecedor y pantalón palazzo con bolsillos. El conjunto se completa con pañuelos de gasa al tono a modo de sobrefalda, un recurso que aporta movimiento, ligereza y un acabado más delicado al estilismo que ha conquistado por completo a Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con el mono Aura. Jesús Briones GTRES

El diseño forma parte de la nueva colección BLANCO, una propuesta orientada a eventos y bodas en la que el color actúa como hilo conductor. Desde su estudio en Tomares, Rocío Osorno desarrolla unas colecciones muy reconocibles, con una estética cuidada y un sello contemporáneo que la ha convertido en una referencia dentro de la moda para citas especiales.

Curiosamente, no es la primera vez que Díaz Ayuso apuesta por moda andaluza para conmemorar el gran día de los madrileños. Ya el año pasado visitó el Palacio de Cibeles con un vestido midi en color crema y estampado de Vogana, firma muy presente en el armario de la dirigente desde hace años. Un look con el que reforzó su apuesta por el diseño made in Spain tras haber confiado en 2024 en Vicky Martín Berrocal para la ocasión.

Tras la entrega de las medallas honoríficas, el foco está ahora puesto en la pradera de San Isidro, donde se espera la asistencia de numerosos representantes políticos, entre ellos la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

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