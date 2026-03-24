'The Linen Collection': Springfield eleva el lino entre tonos tierra, capas ligeras y estampados artesanales

Springfield inaugura la temporada estival con 'The Linen Collection', una propuesta donde el lino se convierte en hilo conductor. La firma, conocida por su vestuario accesible y funcional, apuesta en esta nueva colección por una estética calmada que no renuncia a la intención estilística.

Entre referencias naturales, una paleta de tonos tierra y una silueta más suelta, la marca construye un armario pensado para el calor, pero también para la versatilidad del día a día y la facilidad de uso.

Rodada en Marruecos, la campaña acompaña esta narrativa con un imaginario artesanal en el que tejidos, texturas y colores remiten a lo hecho a mano. Paisajes cálidos, luces tamizadas y materiales en bruto refuerzan una puesta en escena coherente con la colección.

En este contexto, el lino no sólo funciona como material, sino como lenguaje: ligero, transpirable y visualmente orgánico, estructura el conjunto de la colección.

El punto de partida

Springfield construye su propuesta a partir de un tejido que atraviesa toda la colección: el lino. Ligero, transpirable y con una caída natural, se convierte en la base de un vestuario pensado para las altas temperaturas, pero también para el movimiento.

Aparece tanto en vestidos como en camisas y sobrecamisas, mimetizándose con el armario femenino y el masculino sin perder coherencia. Su capacidad para adaptarse a distintas siluetas refuerza esa idea de prenda funcional con intención estética.

Entre lino y tonos cálidos. Springfield

Más que un material, funciona como hilo conductor de una apuesta relajada que prioriza la comodidad sin renunciar a la intención.

Una mirada a la tierra

La colección se articula en torno a una gama cromática dominada por tonos naturales. Beis, marrones y matices cálidos construyen un universo visual lógico, directamente vinculado con la naturaleza.

Esta paleta recorre tanto las siluetas más fluidas —presentes en vestidos o camisas— como las más estructuradas, especialmente visibles en el armario masculino, reforzando una sensación de unidad entre ambas propuestas.

El resultado es una armonía que aporta continuidad a toda la colección.

El giro de guion

Entre estos tonos aparece una combinación que rompe con los códigos habituales del verano: el marrón y negro.

La sombra elegante del verano. Springfield

Se introduce principalmente en la línea femenina, a través de conjuntos coordinados con faldas o pantalones, aportando un contraste más sofisticado.

Este diálogo cromático se filtra también en el vestuario de ellos, donde añade profundidad sin perder ligereza y amplía las posibilidades de combinación dentro del vestidor.

Estampados que evocan lo artesanal

Los prints juegan un papel clave en la narrativa de la colección. Motivos florales y referencias étnicas aparecen sobre todo en las piezas para ellas, especialmente en modelos ligeros, reforzando ese vínculo con lo natural.

La raya redefine el armario masculino. Springfield

En paralelo, la propuesta masculina mantiene una lectura más sobria, donde predominan las versiones lisas o de rayas, equilibrando así la presencia del estampado dentro del conjunto y aportando una mayor funcionalidad.

Capas ligeras y superposición

La colección introduce también una dimensión más construida a través del layering. Camisas fluidas, sobrecamisas y jerséis calados permiten adaptar los looks a distintos momentos del día.

Una paleta que conecta con lo natural. Springfield

Mientras que en el armario femenino la técnica se vuelve más expresiva —con chalecos que estructuran la silueta—, en el caso de ellos responde a una lógica que responde a la utilidad, pensada para sumar capas sin añadir peso ni rigidez.

Lo tiene todo

En resumen, Springfield propone un vestuario que se aleja de la rigidez. Las formas se suavizan, los cortes se adaptan y la ropa se combina con facilidad.

Desde vestidos vaporosos hasta pantalones en distintos largos, la colección construye un vestidor transversal donde lo femenino y lo masculino dialogan desde una misma idea: vestir con naturalidad, sin renunciar a la coherencia estética y a una cierta intención contemporánea.