El 'western' de Paloma Suárez y otras claves de moda que han marcado la cuarta jornada de Mercedes-Benz Fashion Week

La Mercedes-Benz Fashion Week es uno de los eventos más esperados en la agenda de moda de España. Dio su pistoletazo de salida el pasado 11 de septiembre y durante toda la semana los diseñadores nacionales más relevantes dan a conocer sus propuestas para la primavera de 2025.

La 80.ª edición está cumpliendo con las expectativas de todos los que acuden al recinto de IFEMA a descubrir sobre la pasarela las claves de la futura temporada. Este sábado 14 de septiembre se celebraba la cuarta jornada de moda y los encargados de dar el do de pecho han sido Dolores Cortés, Paloma Suárez, Fely Campo, Custo Barcelona, Yolancris, Lola Casademunt y Michael Costello, quien pone el broche de la jornada a última hora de la tarde.

La maratoniana jornada de moda arrancaba a las 11.00 con Dolores Cortés y su oda al arte. "El arte es humanidad hecha oficio" inspiraba el diseñador William Morris y el movimiento Arts and Crafts a Cortés.

Valiéndose de la naturaleza y sus sinuosas siluetas orgánicas de hojas y flores, ha creado estampados XS de inspiración liberty. La sutileza de los mismos se fundía con la concepción maximalista de los gráficos vintage teñidos de colores pastel.

Dolores Cortés SS 2025

El ambiente surrealista de sus coloridas creaciones contrastó con la cápsula étnica en blanco y negro, dando como resultado una equilibrada relación entre vanguardia y atemporalidad.

Tan solo hora y media más tarde, al medio día, Paloma Suárez presentaba Lucky Me. Una colección que reivindica el trabajo que conduce al éxito, y que este no llega por un golpe de suerte. "Muchos son los que quieren tener buena suerte, pero pocos los que deciden ir a por ella" comentaba la casa pionera en técnicas textiles que sustentan su particular savoir faire.

Paloma Suárez en MBFWM SS 2025

Ricas texturas y novedosos estampados construyen una colección de clara inspiración western. Siluetas bohemias con un toque glam desfilaban sobre la pasarela, sombreros de estilo cowboy y botas combinaban con particular gusto, sentenciando el regreso más potente de esta estética.

La visión sostenible de la casa y el gusto por los detalles de la artesanía daban paso a una insospechada ruta desdibujada por Fely Campo.

"La seda ondulante, acompañada de cimbreante sol. Leyenda y misterio..." así presentaba la colección de prêt-à-porter de lujo inspirada en su viaje por Europa y China.

Fely Campo en MBFWM 2025

Las sedas artesanales chinas traídas por la diseñadora en su reciente viaje a Guangzhou eran las protagonistas en las livianas confecciones que se entremezclaban con tafetanes voluminosos, linos, brocados estampados e incluso bordados con paillettes. Lei Zu, nombre que bautiza la conexión, es una oda a la riqueza del tejido y de las siluetas más pulcras.

Así es la magia de transitar la Ruta de la seda hasta llegar a la libertad de Custo Barcelona. Tan espontáneo y natural como acostumbra, su propuesta colorista inauguraba la tarde del sábado con piezas que se alían con la mujer.

Custo Barcelona en MBFWM SS 2025

Los vestidos ocupan el centro de la atención, pero los materiales utilizados en su confección no pasan desapercibidos. Tampoco lo hace la paleta cromática. Intensos azules gráficos conviven con rojos empolvados y print animal para una colección que merece ser vista por todas.

