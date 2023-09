A vueltas con la corbata: los 'looks' que apuntan a que nos la pondremos la próxima temporada

Pocas prendas pueden presumir de tener tanta carga simbólica como lo hace la corbata, un accesorio que tradicionalmente ha sido asociado al éxito, al estilo urbano y, sobre todo, a la masculinidad, pero que lleva años reinterpretándose y ha irrumpido con fuerza en el universo de la moda femenina para demostrar que la ropa no entiende de género.

En los últimos meses no hemos dejado de verla en las pasarelas internacionales, contoneándose dirigida por el movimiento de las modelos. Fue una de las principales apuestas de Valentino para este año —así lo confirmó al colocarle el título Valentino Black Tie al desfile con el que presentó su colección Otoño Invierno-2023/2024 en París.

Del desfile al street style

No ha sido la única maison en sumar este accesorio, hoy considerado un símbolo de la moda genderless y de la emancipación femenina, a sus colecciones recientes. Con motivos florales en Louis Vuitton, diseñada en clave mini para Gucci y reinterpretada por casas emergentes como O-I, con la que ya en 2020 desfiló Bella Hadid arrasando con un estilismo arrollador que no dejó a nadie indiferente.

Pese a que su incorporación a la moda femenina pueda parecer un fenómeno reciente, su historia ha estado ligada a la mujer desde hace décadas. La corbata dio el salto gracias a iconos como Marlene Dietrich o la princesa Diana. La royal llegó a utilizar este complemento en múltiples ocasiones para dar un giro a sus estilismos y desafiar los protocolos establecidos.

Como ellas, han sido muchas las celebridades que han lucido la corbata, cada una llevándola a su propio terreno: Diane Keaton, Julia Roberts, Chiara Ferragni... Hoy no solo la vemos en estilismos clásicos en los que las camisas y las chaquetas estructuradas terminan de llevarse el protagonismo.

La mujer contemporánea también combina la corbata con vestidos, con prendas más informales y aportando su toque personal a un accesorio que definitivamente ha pasado a ser universal. Desde magasIN recopilamos algunos de los looks con los que nuestras prescriptoras de estilo nos animan a sumarnos a una tendencia que estará más presente que nunca en la próxima temporada.

Ha llegado para quedarse

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de emma chamberlain (@emmachamberlain)

Cuando decimos que Emma Chamberlain es una de las referencias estilísticas de esta década lo hacemos con razones. No hay tendencia que pase por alto en su armario: fue de las primeras en sumarse a la fiebre por los mocasines en otoño de 2022, hemos emulado en infinidad de ocasiones sus looks a medio camino entre lo moderno y la naturalidad más bohemia, y ahora también se atreve con la corbata.

En esta ocasión, la it girl posa durante la celebración del desfile de Alta Costura que Valentino organizó este año en el castillo de Chantilly, en Francia. Lo llevaba con un vestido con cuello de camisa de la firma que, sí, sabemos que no es el más fácil de incorporar a las prendas de nuestro día a día, pero demuestra que la corbata no solo se lleva con esmoquin.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SOFIA COELHO (@sofiamcoelho)

La influencer Sofia Coelho apuesta por un estilismo que la conecta directamente con las tendencias actuales, y, en concreto, con la Y2K. En su estilismo se despide del negro habitual de la corbata para presentarla en un color terroso muy en sintonía con los colores que se llevarán el próximo otoño. La combina con una minifalda parachute, chaqueta bomber con cuello imitación de borreguito y botas altas que reinterpretan el estilo cowboy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

No es la única prescriptora del mundo de las redes que se atreve a lucir este accesorio en sus estilismos, aunque en el caso de Chiara Ferragni mejor si pueden aprovecharse de noche. La italiana sorprendió a finales de febrero con un total look de Prada en el que este accesorio competía por el protagonismo con la capa elegante y atemporal que escogió para acudir al evento. Quien no arriesga no gana, dicen, y en lo que a estilo respecta parece que la suerte siempre está de su parte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Veronica Ferraro (@veronicaferraro)

Una de las reinterpretaciones de este clásico más elogiadas en el mundo de la moda viene de la mano de Louis Vuitton. La firma lanzó en la temporada pasada la 'corbata Bouquet', un modelo confeccionado en seda con un patrón floral que aporta un aspecto juvenil y romántico al estilismo con el que se combine. En su caso, con una blazer oversize, pantalón vaquero y bolso a flores de la misma casa.

Llegados a este punto, es posible que te preguntes si esta tendencia ha llegado a colarse en España o no. Lo cierto es que aquí no es una novedad: ya lleva tiempo asomando en los estilismos más uniformados de nuestras celebridades favoritas.

De izquierda a derecha, Anna Castillo, Penélope Cruz y Blanca Suárez en 'premieres' de distintas películas. E.E vía GTRES

A lo largo de 2022, Blanca Suárez, Penélope Cruz y Anna Castillo fueron algunas de las estrellas encargadas de traer al panorama nacional un accesorio que definitivamente ha llegado para quedarse. Y tú, ¿te sumarías a esta tendencia?

