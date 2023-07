Cómo copiar el 'look' tendencia de Lali Espósito a un precio mini

Lali Espósito (31 años) se ha convertido en toda una it girl en los últimos tiempos. Con más de 12 millones de seguidores, el Instagram de la actriz y cantante argentina es una referencia para muchas fashionistas. Sus looks sexis, vanguardistas y urbanos, pero también sofisticados y elegantes han cautivado por completo a las redes sociales.

El estilo de la diva milenial ha evolucionado a lo largo de los años. Cuando saltó al estrellato, en sus primeros años, sus estilos eran más juveniles y coloridos. Sin embargo, con el tiempo, ha adoptado un estilo más maduro y sofisticados, incorporando estilismos mucho más atrevidos.

"Creo que Lali es el resultado de muchos estilos distintos. No podría encasillarla en ninguno en particular ya que es un conjunto de varios. Y eso es lo divertido", contó su amiga y estilista Maru Venancio en una entrevista a Infobae.

En cuanto a la paleta de colores, la artista argentina suele optar por los seguros: el blanco y el negro. Aunque no es raro verla con colores llamativos y atrevidos como el rosa o el amarillo. Lo que está claro es que Lali Espósito se atreve con todo y ya sea de roquera o con un estilo más urbano, casi todo le sienta muy bien.

“Lali es camaleónica, no tiene ningún problema con los cambios de look. Todo le sienta bien, tiene mucha personalidad. Me gusta más la Lali morocha", dijo Juan Manuel Cativa, su estilista personal, a Infobae.

Precisamente, su outfit en uno de sus últimos posts que ha colgado en la red social Instagram se ha hecho absolutamente viral y refleja perfectamente su estilo urbano y moderno. Desde magasIN hemos recreado este look y además a un precio mini.

1. Gorra

Gorra de Nike. Zalando

Empezamos con la gorra. En esta ocasión, hemos elegido un color turquesa de la marca deportiva Nike. Simple, pero siempre fácil de combinar y con un color que viene genial para el verano. Está disponible en Zalando por 24,95 euros.

2. Gafas

Gafas de sol negras extragrandes estilo aviador de My Accessories London ASOS

En cuanto a las gafas de sol, optamos por unas estilo aviador extragrandes. En este caso se trata de unas de My Accessories London y se pueden comprar en Asos por 20,99 euros.

3. Top

Top gris de Bershka. Bershka

En cuanto al top, hemos escogido una camiseta sin mangas rib. Un básico en gris que nunca debe faltar en tu armario. Combinable con casi todos los estilos y colores. Es de Bershka y cuesta 5,99 euros.

4. Camiseta de manga larga

Camiseta de manga larga de Pull and Bear. Pull and Bear

Lali Espósito lleva una sudadera con rayas marineras atada a la cintura y en magasIN hemos esta camiseta de Pull and Bear y que además está ahora de rebajas: solo cuesta 9,99 euros.

4. Bolso

Bolso media luna rosa de Pull and Bear. Pull and Bear

El bolso medialuna que lleva la diva argentina es uno de los must de esta temporada. Si no tienes uno ya, quizás sea hora de ir a comprar uno. En este caso, hemos escogido uno rosa de Pull and Bear que además está de rebajas. Un éxito asegurado a 7,99 euros.

5. Falda de tenis blanca

Falda de tenis blanca de H&M. H&M

La prenda más llamativa del look: una falda deportiva de tenis. Simple, pero muy pintona y además le da un toque muy veraniego al outfit. Hemos escogido una de H&M que está disponible a 19,99 euros.

6. Zapatillas

Zapatillas de Stradivarius. Stradivarius

Finalmente, para completar el look urbano de Lali Espósito, hemos optado por unas zapatillas blancas de Stradivarius a un precio mini de verdad. Con las rebajas, han pasado de 35,99 a 19,99 euros.

