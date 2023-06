La marca de ropa que adoran Lily Collins y Beyoncé acaba de aterrizar en España

Fotograma Emily in Paris (Gtres)

Si has conseguido captar la atención de artistas como Rihanna o Beyoncé y colarte en los vestuarios de las protagonistas más fashion de las series del momento como lo son Sexo en Nueva York y Emily in Paris está claro que no eres una firma cualquiera.

Y menos si un país entero ha caído rendido a tus pies y te da la bienvenida este verano con una pop-up de tu marca. Hablamos de Rianna+Nina, cuyos diseños, llenos de color y estampados, han cautivado a las famosas más top.

La firma de lujo está fundada por dos mujeres, Rianna Kouno y Nina Knaudt que encontraron un punto en común en lo vintage, lo artístico y las piezas de colección. A partir de ahí comenzaron un proyecto en el que quisieron unir elegancia y color, así como calidad de alta gama.

Las propias diseñadoras explican que su objetivo es crear "piezas inimitables y exclusivas que representen el verdadero lujo".

Rihanna, Billy Porter, Jared Leto, Madonna o incluso Beyoncé han sido algunas de las famosas que han decidido llevar la marca del momento y que han hecho que esta alcance un éxito internacional.

Empezando con su tienda insignia en el Palais Royal de París, se puede considerar que la marca ha tenido un crecimiento enorme, teniendo en cuenta que ya tiene 50 boutiques en capitales como Hong Kong, Londres o Nueva York.

Además, a día de hoy, ha hecho varios cameos en las prendas que llevaba Lily Collins en su papel como Emily Cooper o en las de las actrices de Sexo en Nueva York, lo que también ha influido en su desarrollo como firma.

Fotogramas Emily in Paris

Si quieres comprar las prendas de las protagonistas de tu serie favorita, podrás hacerlo por un limitado periodo de tiempo en la pop-up que Rianna+Nina ha inaugurado en las instalaciones del Marbella Club en colaboración con el hotel.

Estará abierta al público desde el 3 de junio hasta el mes de octubre y rodeada de marcas de lujo que ya compartían espacio allí, como lo son Chanel, Bottega Veneta o Louis Vuitton.

Las diseñadoras han llenado de elogios al hotel marbellí, que arropará a su marca durante estos cuatro meses: "Al entrar en el Marbella Club, realmente se siente como si hubieras entrado en un cofre del tesoro, un hogar lleno de historia, cultura y una celebración de la belleza de la vida. Como marca que se enorgullece de estar conectada con el pasado y de mirar hacia el futuro, la sensación creada por el Marbella Club se puede encontrar en todo nuestro trabajo".

La pop-up supone la primera presencia de la firma alemana en España y está claro de que es el inicio de una estrategia para expandirse en el mercado internacional.

