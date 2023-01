Viste como Emily in Paris: consigue los 'looks' de las protagonistas con ropa de Zara, Mango...

Fotograma de la tercera temporada de 'Emily in Paris'.

Emily Cooper está de vuelta y con ella sus espectaculares looks. Netflix ha estrenado la tercera temporada de Emily in Paris, que es, sin duda, la serie que cualquier fashionista debería ver (si no lo ha hecho ya) este invierno.

Lily Collins da vida a una joven (Emily Cooper) de Chicago que se muda a París para llevar el punto de vista estadounidense a una agencia de comunicación francesa. Mezclando comedia y drama, la serie muestra cómo Emily tiene que hacer frente al choque cultural, adaptarse a su nueva vida y hacer malabarismos con su carrera, sus nuevas amistades y su vida amorosa.

Si bien la trama nos ha enganchado desde la primera temporada, lo han hecho aún más los estilismos de las protagonistas.

[6 lecciones de estilo de la tercera temporada de "Emily en París"]

Y parece que no somos las únicas a las que les encantan. Desde que se lanzó la nueva temporada, las redes se inundaron de publicaciones sobre los outfits de Emily y sus amigas. ¿Quién no se ha enamorado de sus coloridas botas? ¿Y de su vestido de lentejuelas?

Según han adelantado distintos medios, las prendas de los distintos estilismos oscilan entre los 300 y los 1.000 dólares. Un look completo de Emily rara vez baja de los 5.000 dólares.

Ahora bien, no necesitas gastarte ese dineral para vestir como una auténtica fashionista parisina. Puedes conseguir los outfits más icónicos de la serie con prendas de tus tiendas favoritas. ¿Cómo? ¡Te lo contamos!

Viste como Emily in Paris

1. Vitamina, contraste y botas altas.

Fotograma de Emily in Paris (tercera temporada en Netflix). GTRES

Las botas altas son las indiscutibles protagonistas de la nueva temporada de la serie. Se las vemos a Emily, a Sylvie, a Mindy… Es difícil hacerse con una versión low cost de estas color azul metálico, pero hemos encontrado unas en Pull & Bear que te encantarán por 49,99 €. El vestido naranja es más fácil de encontrar, hay en Mango, Zara… Aunque nuestro favorito es de H&M y gracias a las rebajas cuesta tan solo 10.99 €.

Botas de Pull&Bear y vestido de H&M.

2. Blanco y sofisticado.

Fotograma de Emily in Paris (tercera temporada en Netflix). GTRES

La elegancia de Sylvie es indiscutible. No hay evento que se le resista y es capaz de convertir una prenda básica en la más sofisticada. Así lo hace con este estilismo que puedes recrear con un vestido camisero blanco de Mango (39,99 €) y este cinturón fajín de Massimo Dutti (99,95 €).

Vestido de Mango y cinturón de H&M.

3. Lentejuelas para la noche.

Fotograma de Emily in Paris (tercera temporada en Netflix). IMDb

Ya anunciamos que serían un acierto para este invierno. Emily se viste de lentejuelas para una noche mágica y tú puedes hacerlo con un vestido de H&M por 34,99 €. Para completar el look cálzate unas plataformas como estas de Mango fucsias, que cuestan 49,99 €.

Plataformas de Mango y vestido de H&M.

4. Sofisticadas y fashionistas.

Fotograma de Emily in Paris (tercera temporada en Netflix). IMDb

Nos encanta el estilo de Emily y también el de sus amigas, especialmente Mindy, otra fashionista indiscutible. ¿Te gustaría vestirte como ella? Si bien el traje dorado es complicado de encontrar, te proponemos este de Zara que a nosotras nos encanta. La americana cuesta 55,95 € y el pantalón 35,95 €.

No has pasado por alto la blazer de Emily, ¿verdad? Nosotras tampoco. ¿Quieres una igual? Puedes encontrarla en Hoss Intropia por 129 €. Y, para completar el estilismo, hazte con un pañuelo de Desigual, con las rebajas cuestan alrededor de 10 €.

Traje de Zara y americana Hoss Intropia.

5. El look más viral.

Fotograma de Emily in Paris (tercera temporada en Netflix). GTRES

Este es probablemente el estilismo más icónico de la última temporada que hemos visto de Emily in Paris. La protagonista lo lleva a la oficina, a tomar algo con su amiga Mindy y a una cita romántica con Alfie. Lo que es incuestionable es que se ha convertido ya en el look más viral.

¿Quieres conseguirlo? Puedes hacerte con una falda similar en Mango, por tan solo 17,99 € (¡aprovecha las rebajas!); las botas puedes encontrarlas en Bershka por 65,99 €; y tienes suerte porque el jersey de Reserved también tiene descuento, su precio es de 29,99 €.

Jersey de Reserved, falda de Mango y botas de Bershka.

¡Ya no tienes excusas! Puedes volver a la oficina vestida como una auténtica fashionista parisina sacada de tu serie favorita.

