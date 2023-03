La diversidad más glamurosa convertida en alfombra roja

Cuando disfrutamos del desfile de Pedro del Hierro en la pasarela MBFWMadrid no sabíamos que pocos días después alabaríamos la apuesta de Antonio Banderas y Nicole Kimpel por la marca, y por tanto por llevar el diseño español a los Óscar. Sí sabíamos que la colección era digna de alfombra roja como lo lleva siendo desde hace años, para orgullo patrio y con deseo de poner en el hall of fame a sus directores creativos Nacho Aguayo en las colecciones femeninas y Alex Miralles en las masculinas.

Estas fotos exclusivas realizadas casi a pie de pasarela para magasIN dejan patente el espíritu que ha marcado el diseño de esta colección creada por Aguayo, donde la cultura es un must, que por otro lado siempre toma como punto de partida. "Buscamos esa conexión con el mundo del arte y la cultura. Nos centramos mucho en el cine, el teatro, la música. Por eso, todas las campañas de Pedro del Hierro tienen una connotación artística y arquitectónica", esa que les llega desde los orígenes.

Dcha: Conjunto metalizado de blusa con manga abullonada y pantalón de tiro alto ancho, cubierto con una capa beige bordada con estrellas plateadas. Javier Pla

Izq: Mono blanco de manga larga y cuello solapa negro a contraste con un fajín drapeado naranja. Dcha: Total look compuesto por americana de esmoquin recta en muaré crudo con boa en solapa izquierda, pantalón crudo recto de crepé y crop top cuello V de lentejuelas plata. Javier Pla

Izq: Total look compuesto por blusa manga abullonada y pantalón tiro alto palazzo acompañado de fular con estampado de hojas en tonos verdes y guantes de cuero a contraste morados. Centro; Total look compuesto por camisa blanca con puño doble y botón joya, falda de lentejuelas con godet de encaje y abrigo largo de muaré de seda en crudo. Javier Pla

Entrevista con el diseñador Nacho Aguayo

Tanta cultura que ni más ni menos que convertisteis en el desfile en un estreno de ópera…

Por eso, porque de nuestro trasfondo cultural salía como muy redondo hacer una ópera, nos surgía de una manera muy orgánica crear una colección muy de gala, muy noche.

Una noche de estreno de ópera. Tanto que la colección se titula 'Ópera Prima' y que le pusisteis música en directo, con la creación exclusiva de Lucas Vidal, ganador nada más y nada menos que de un Emmy y dos Goya.

Una ópera prima de Lucas Vidal, que también era la nuestra. Fue una propuesta de nuestra agencia de comunicación y fue genial. Además él está creando una zarzuela y le divertía mucho colaborar con una marca de moda y un desfile, porque es muy creativo. Ha sido fantástico. Partíamos de una idea que fuimos modulando hasta quedarnos con la suya porque tenía una energía desbordante que te abruma. A Luis le rebosa el arte por los poros.

En el desfile movisteis a las y los modelos justo al contrario de como se suele hacer. No salían de backstage…

Justamente porque queríamos representar la idea de los invitados que llegan a la ópera. Por eso decidimos cambiar la forma de entrar, desde los fotógrafos. Mezclamos lo clásico con lo moderno, dábamos la idea de diferentes invitados, a partir de distintos personajes, de distintas personalidades dentro del universo Pedro de Hierro. Al final, somos una marca que refleja diversidad de gente y de silueta.

La idea es que a la ópera se suele ir muy de negro, pero en vuestra colección hay mucho color…

Queríamos color porque llevábamos años monocromáticos. El color es muy característico de Pedro del Hierro…, verdes, lima, amarillos, mandarina…, y hemos dado muchos toques de color también en lazos y en complementos.

Nacho Aguayo destaca piezas clásicas que le gusta llevar siempre a sus colecciones y a la pasarela. Es el caso de una de sus prendas más características, que van versionando cada temporada y de alguna manera actualizando: el esmoquin.

Es una característica muy marcada de la silueta Pedro del Hierro. Pero al final lo que buscas es encontrar distintas opciones entre las que la mujer conseguir versiones de gala. Los pantalones, las blusas… son opciones muy demandadas.

¿Esas opciones más de fiesta, pueden adaptarse al día a día?

En una mujer resulta facilísimo adaptar esas propuestas de manera que no sean demasiado irreales. Hay opciones muy de fondo de armario. Por ejemplo, el esmoquin o los abrigos son muy apetecibles para todos los días y hay unas gabardina de lentejuelas en tonos lilas y morados que son especiales pero que depende de cómo te las pongas funcionan de maravilla.

También los vestidos de punto largos que si los usas con botas te dan un look totalmente distinto. O por ejemplo la chaqueta de esmoquin con un vaquero o la americana masculina con un vestido de tul.

¿Cuál es tu prenda favorita?

Un vestido como el que llevó Belén Cuesta a los Goya (se refiere al vestido negro palabra de honor ceñido hasta la cadera y con vuelo después). Esa serie y la gabardina de lentejuelas serían mis favoritas. El frac también me ha encantado, me ha parecido muy sofisticado.

Hablabas de que queríais reflejar la idea de distintos públicos accediendo a la ópera. ¿Tiene que ver con la diversidad?

La diversidad es fundamental. La mujer Pedro del Hierro es muy diversa, por eso no podemos centrarnos en un solo tipo. De hecho, tanto online como en los desfiles siempre destacamos diversidad de modelos y de mujeres. Es muy importante hacerlo, porque te acerca a más personalidades y bellezas con las que conectar.

No hay una modelo única y esa es nuestra filosofía. Desde siempre ha sido así, no solo porque ahora se hable más de diversidad. Y no solo en los desfiles, sino que también lo tenemos en mente en campañas, en las fotos de la venta on line… Yo siempre he buscado una referencia a la que mirar y en la medida de mis posibilidades intento ayudar a quien busca tener sus referencias.

En realidad, esa diversidad la dejaste marcada desde tu primer desfile como director creativo…

Es una seña de identidad. Lo que me gusta es que no sea una pose. Por eso intentamos llevar esa filosofía a la imagen de todas las marcas del grupo Tendam. No buscamos solo una belleza normativa sino demostrar que todas las mujeres la tienen.

Y de todas las edades.

El tema de la edad es fundamental. Cuando hablamos de diversidad, mucha gente lo de la raza lo tiene más normalizado. Pero hay que pensar en todo lo que tienen que ver con la diversidad y mostrarlo en las colecciones y en la pasarela… Siempre intento conectar con el sueño de las personas o con la idealización que se tiene de la marca.

Claro, que hay que encontrar el equilibrio. Tampoco pueden ser todo rubias… Y luego habrá colecciones más fluidas, otras menos, pero en nuestro casting siempre intentamos que exista muestra de diversidad.

FOTOS EN EXCLUSIVA PARA MAGASIN: JAVIER PEREZ - PLA @javierppla

REALIZACIÓN: NATALIA BENGOECHEA @nataliabengoechea

MAQUILLAJE Y PELUQUERIA: DALIA CUESTA Y LEIRE TELLITU PARA LOREAL PARIS

CASTING: LINDA NOVOTNA PARA @thetribemodels , CLAUDIA MARTIN PARA @madmodelsmgmt , TRICIA AKELLO PARA @trafficmodels , GAO QI PARA @monster_mgmt y MATYLDA PARA @francinamodels

Agradecimientos a: TENDAM , ESMA EVENTS , MBFWM , IFEMA, Y EQUIPO SINGULAR.

