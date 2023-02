'Next In Fashion' 2: El esperado regreso del 'reality' de Netflix con Gigi Hadid como presentadora

Netflix arranca el mes de marzo con una sugerente oferta de programas y series a gusto de todos los espectadores, entre ellos los fanáticos del mundo de la moda, la telerrealidad y el entretenimiento. Next In Fashion, el concurso presentado originalmente por Alexa Chung y Tan France (Queer Eye), vuelve el 3 de marzo con un cast que atraerá a todos, especialmente a los públicos más jóvenes.

Lanzada por primera vez en 2020, la producción de The Oldschool sigue a un grupo de diseñadores brillantes y excéntricos que tendrán que demostrar su excelencia creativa compitiendo ante jueces de la talla de Josefine Alberg (Adidas), Tommy Hilfiger o la supermodelo Adriana Lima. Todo un espectáculo al servicio de la moda que en su primera temporada permitió a creadores emergentes sobresalir y, a su ganadora, la surcoreana Minju Kim, hacerse con un premio de 250.000 dólares y la oportunidad de presentar una colección en la exclusiva Net-A-Porter.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Next In Fashion (@nextinfashion)

Tras dos años de dudas sobre su continuación en la plataforma, la serie ha anunciado su regreso y lo hace ligada a una de las caras más seguidas del momento, la de Gigi Hadid, icono de estilo que sustituye a Chung en una edición en la que también estará acompañada por su hermana en uno de los episodios.

[El labial permanente de 12 euros que Gigi Hadid llevó en la Gala MET]

Gigi Hadid, una it-girl polifacética

La supermodelo ha desfilado para grandes casas como Chanel, Givenchy, Burberry, Oscar de la Renta o Michael Kors, y en las semanas de la moda de las cuatro grandes capitales de París, Milán, Nueva York y Londres. En 2018, Forbes la situó en el séptimo puesto de las modelos mejores pagadas del mundo, y en Instagram acumula más de 77 millones de seguidores que no dejan de aumentar.

Con una trayectoria como la suya, no es de extrañar que Hadid haya querido explorar otros talentos y haya dado el salto a la pantalla, después de debutar como maestra de ceremonias en los American Music Awards de 2016. Ahora cambia de formato, con la compañía de su copresentador, popular por series como Queer Eye, Dressing Funny y The Circle.

Next In Fashion sabe cómo jugar sus cartas, y lo hace dando algunas pistas de los estilismos de Hadid a lo largo del programa. Entre ellos, la reinterpretación del clásico traje de sastre negro con tops cut-out y cadenas que le dan un toque chic y extravagante. También la veremos con conjuntos vichy y zapatos strap combinados con medias de lunares que nos encantan por su estilo anti-preppy (y que nos recuerdan por qué la supermodelo es referente en últimas tendencias).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid)

Pero si hay un look que ha hecho arder las redes ese es el voluminoso conjunto rojo de Versace que llevará en su presentación y que ya vimos en la Gala del Met de 2022, con el que vuelve a rendir culto al gilded glamour.

[Zapatos "T-Strap": por qué están triunfando y cómo llevarlos con estilo]

Nuevos participantes y un jurado muy especial

Como en la anterior edición, podremos disfrutar de diez episodios del talent estadounidense en los que conoceremos a doce participantes con diferentes historias, y a los que veremos trabajar y poner en práctica sus ideas en los días previos a los desfiles.

Usama Ishtay, Nigel Xavier, Qaysean Williams, Megan O'Cain, James Ford, Eliana Batsakis, Desyrée Nicole, Deontre Hancock, Danny Godoy, Courtney Smith, Bao Tranchi y Amari Carter son los nombres con los que nos quedaremos en esta temporada. Algunos avanzarán hacia el gran premio final, y de otros tendremos que despedirnos tras la valoración de los jueces (entre los que destacan Emma Chamberlain o Helena Christensen).

Habrá que esperar hasta el 3 de marzo para conocer más detalles sobre el programa, pero mientras tanto puedes disfrutar de los primeros adelantos y looks de Gigi Hadid en el tráiler oficial de Next In Fashion 2.

Sigue los temas que te interesan