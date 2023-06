¿Cómo saber si un lifting de pestañas es bueno o malo?

Más allá de las clásicas pestañas postizas y de las extensiones de pestañas, existe un método mucho más natural y visualmente llamativo que no deja de ganar popularidad en la gran mayoría de salones de belleza en España: el lifting de pestañas. Una manera efectiva de que las pestañas se vean mucho más bonitas, abundantes y largas, de manera que consigue resaltar mucho más la mirada de la persona, sin necesidad de utilizar diariamente máscara de pestañas.

Una alternativa que no deja de revolucionar el mundo de la cosmética y al que cada vez más mujeres deciden recurrir para verse bien en el día a día, pero ¿qué pasa cuando los resultados no son lo que esperábamos? y ¿cómo podemos saber si el procedimiento de lifting de pestañas está bien hecho?. A continuación te detallamos algunos de los pasos imprescindibles para que el lifting de pestañas esté bien hecho, sea duradero y para que los resultados sean visibles desde el primer momento. Toma nota.

Qué es el lifting de pestañas y para qué sirve

El lifting de pestañas es un procedimiento en el que se procede a levantar las pestañas desde su base, algo que hace que las pestañas se vean más largas y voluminosas. Una alternativa más natural y duradera que las extensiones de pestañas o las pestañas postizas, con la que verás más acentuada la curva de las pestañas y que puede durar hasta dos meses.

Pasos clave en un lifting de pestañas que no pueden faltar

Antes de repasar los síntomas post lifting de pestañas que indicarían que el proceso no se ha realizado de manera adecuada y que el lifting de pestañas está mal hecho, no podemos olvidarnos de tener en cuenta todos esos pasos imprescindibles que nunca deberían faltar en este proceso de alargamiento de pestañas. Los repasamos a continuación.

Limpieza de la zona del ojo y las pestañas a fondo, ya que no tiene que quedar ningún residuo de grasa o maquillaje. Con un pegamento especial para esta zona, se fija el párpado móvil, lo más próximo posible a la raíz de las pestañas, un molde de silicona con forma de medialuna (el tamaño deberá ir en función de la longitud de la pestaña). Se aplica un líquido cuya función es ondularlas y se deja reposar aproximadamente 20 minutos, para después retirarlo por completo con ayuda de un algodón húmedo. Se coloca el líquido permanente y el tinte y se espera otros 20 minutos. Se retira el producto restante y el tubo de silicona. Por último, podremos apreciar el resultado al instante.

¿Cómo saber si un lifting de pestañas está bien hecho?

Después de tener en cuenta todos esos pasos que no deben faltar en el proceso de lifting de pestañas para que nos de garantías de que está bien hecho, es el momento de tener en cuenta todos esos síntomas o resultados que podrían indicar un mal procedimiento de alargado de pestañas. Estos son algunos de los más habituales.

¿Las puntas de las pestañas están quemadas?

Un punto importante y que evidencia un mal procedimiento de lifting de pestañas, es que las puntas de estas se encuentren dobladas y por lo tanto quemadas. Si sospechas que puede ser así, primero intenta separar las diferentes pestañas con un cepillo, si después estas no vuelven a su posición original entonces querrá decir que no están en buen estado y que el lifting de pestañas no está bien hecho.

Las pestañas están despeinadas desde las puntas

Si después de realizar el lifting de pestañas, pasan los días y observas que las pestañas se encuentran despeinadas desde las puntas más de lo normal, también será un indicativo de que el procedimiento de lifting de pestañas no está bien hecho.

¿Tienes restos de pegamento en las pestañas?

Antes de salir del establecimiento en el que hayas decidido realizar el lifting de pestañas, lo primero que deberán hacerte es limpiar todos los restos de pegamento que pueda haber en la zona. Por lo que si al llegar a casa o incluso días después observar que sigue habiendo restos de pegamento en tus pestañas, sin duda el procedimiento no está bien hecho.

Si tienes la zona de las pestañas roja e irritada

Si observas la zona de las pestañas roja, irritada y con cierto ardor, cuidado. Esta sensación y apariencia no es normal, por lo que si notas cualquiera de estos problemas es que no te han aplicado el tratamiento de forma correcta. Ante cualquiera de estos síntomas no dudes en ir al centro para informar sobre ello y a un médico profesional que pueda recetarte algún tratamiento o producto para que esta zona tan sensible se recupere.

