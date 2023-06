Gwyneth Paltrow no deja de estar de actualidad y, no solo por ser una de las mujeres y actrices más admiradas tanto internacionalmente como en España, después ese famoso papel protagonista de 'Shakespeare in Love' (1998), sino también por los métodos de bienestar que a menudo comparte con sus seguidores de Instagram. Y es que, a sus 50 años la actriz continúa luciendo un físico y una apariencia espectaculares. De ahí que todos y cada uno de sus looks, consejos, trucos de belleza e incluso recetas estén en el punto de mira.

Precisamente es a través de sus publicaciones de Instagram donde podemos ver lo que come Gwyneth Paltrow y también algunas de sus cenas favoritas. Una alimentación que la actriz basa en la dieta paleo, una dieta basada en esos alimentos que nuestros antepasados consumían en la Edad de Piedra antes del desarrollo de la agricultura y que incluye grandes cantidades de proteína y grasa a partir de alimentos como carne, pescado y en menor medida carbohidratos.

Ha sido en una de sus cenas paleo compartidas en Instagram, donde hemos fichado uno de esos ingredientes aliados con grandes beneficios para la salud que tú también querrás incluir en tus platos. Te contamos de cuál se trata.

El ingrediente imprescindible en las cenas de Gwyneth Paltrow

"A veces es un desafío hacer cenas paleo libres de grano, sin lácteos y sin leguminosas. ¡Me quedo atascada! Pero Brad y yo nos hemos sentido tan bien comiendo de esta manera para bajar la inflamación (con ocasionalmente una comida trampa celestial, por supuesto). Sigo desafiándome a mí misma a encontrar nuevas formas de adaptar sus sabores, los cuales vienen a través de hierbas, ajo, jengibre, etc.", comenzaba explicando la actriz en una de sus recientes publicaciones.

"Anoche hice fideos con chile crujiente y ajo y linguini de coliflor, algo a lo que añadió una salsa de jengibre", detalla Gwyneth Paltrow. En cuanto a la ensalada con zanahoria, en esta no faltó el jengibre para rematar el aderezo, junto con "un montón de cosas de la nevera y cangrejo con sashimi de aguacate y un ponzu casero", detallaba la actriz en su publicación.

Dos platos en los que no ha faltado uno de los alimentos que ya catalogamos como imprescindible en sus cenas: el jengibre.

Cómo puede influir el jengibre en la dieta

El jengibre es un superalimento que se puede añadir como complemento en muchas recetas e incorporarlo con moderación en la dieta. Puede ser a través de batidos, infusiones, guisos e incluso a través de postres, podrás disfrutar de sus beneficios.

Y es que, por si no lo sabes, el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y digestivas. Esta es una de las razones por las que se ha convertido en uno de los ingredientes saludables favoritos, y todo ello unido a sus propiedades adelgazantes. Y es que su ingesta se asocia a una mejora en los procesos digestivos y a una correcta eliminación de las grasas.

Una de las razones de que esto sea así, tiene que ver con el gingerol, un principio activo del jengibre que, además de ser responsable del sabor picante, a la vez aporta efectos antioxidantes y analgésicos.

También hay que destacar, que en ciertas cantidades puede llegar incluso a actuar como diurético, ayudando a la desinflamación del abdomen y a la eliminación de líquidos retenidos. De ahí que de esa sensación de 'efecto adelgazante'.

Cómo adelgazar de forma saludable tomando jengibre

La manera de adelgazar de forma saludable no es otra que mejorando los hábitos de alimentación haciendo que esta sea equilibrada y saludable, haciendo ejercicio y manteniendo un estilo de vida sano; pero sobre todo también poniéndonos en manos de un especialista y siguiendo los consejos siempre de nuestro médico. Y es que, no hay que olvidar que no todos los cuerpos son iguales y tampoco responden de la misma manera a los mismos cuidados.

Pero más allá de todo esto, sí que existen algunos alimentos como en este caso el jengibre, que podrán ayudarte a completar una dieta equilibrada en un marco de vida saludable y con el que podrás beneficiarte también de sus efectos adelgazantes y beneficiosos para la salud. Además de incorporarlo con moderación en tus platos para disfrutar de sus beneficios como la actriz, también podrás elaborar el famoso té de jengibre.

A continuación te indicamos cómo elaborar té de jengibre para que puedas disfrutar de sus propiedades en el día a día:

Incorpora agua en un recipiente y ponla a fuego lento, después déjala hervir unos diez minutos y agrega unos cinco trozos de jengibre laminado o un par de cucharadas de jengibre en polvo. Después apaga el fuego y deja reposar unos 15 minutos para asegurarte de disfrutar de todas las propiedades de este tubérculo. Puedes darle más sabor añadiendo jugo de medio limón y un poco de miel. Te aconsejamos que lo bebas sobre todo durante las mañanas y en ayunas para que tu organismo pueda procesarlo mejor y quemar grasa.

Otros beneficios del jengibre para las mujeres

Gracias a que el jengibre es rico en aceites esenciales, vitaminas, minerales, antioxidantes y aminoácidos, este tubérculo también podrá beneficiar de muchas más maneras a tu organismo. A continuación te indicamos otros beneficios que también podrás garantizar con el jengibre:

