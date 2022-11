Cómo llevar las plumas con estilo (y sin excesos)

Su presencia en la moda no es reciente. Las plumas, hoy tendencia segura de los expertos, vistieron primero los sombreros, suponiendo en su momento un problema a nivel medioambiental. A lo largo del siglo XX, se fue ampliando su uso a la ropa e incluso a la decoración.

Las plumas visten tanto los trajes del Moulin Rouge como los vestidos de novias, consiguiendo el equilibrio estilístico perfecto. Sensuales y elegantes a la vez, juegan con el volumen. Cada temporada, numerosos diseñadores y firmas vuelven a darles una oportunidad. Zara ha lanzado, por ejemplo, un vaquero ya viral con plumas en la parte inferior, democratizando por completo su uso.

¿Pero cómo lucirlas sin parecer, literalmente, un ave? ¿Son compatibles con looks diurnos? "Esta temporada han sorprendido las plumas en forma de aplicación o detalle en puños, hombros o bajos. Y no solo para llevar en ocasiones más especiales, sino también para el día a día" explica la firma THE-ARE, que cuenta con modelos como la blazer Be My Date. Lo recordamos con looks de pasarela y street style.

En las pasarelas

Chanel

"Los símbolos de la feminidad, desde las perlas y las lentejuelas hasta los lazos y las plumas, se posan sobre las gasas de seda, los lunares y los tweeds de pata de gallo" en la colección primavera-verano 2023 de Chanel, según relata la propia maison. Las plumas se lucen, sin opacar el resto del look, vistiendo la parte inferior de un vestido de tweed.

Valentino

La colección de Valentino sorprendió por sus numerosas (y atrevidas) apuestas, entre ellas, las lentejuelas y las plumas. En clave nude, permiten un gran juego de transparencias en diseños como este vestido de tirantes y escote profundo.

Hermès

Ligereza y estilo son las claves de la última propuesta de Hermès. La casa francesa incorporó las plumas en uno de sus complementos claves, los bolsos.

Huishan Zhang

El dúo blanco y negro es también ganador con la tendencia de las plumas. Así nos lo demostró Huishan Zhang con este minivestido, repleto de transparencias y volúmenes. Confirmado: las plumas se lucen mejor, o por lo menos de manera más discreta, en diseños en tonos neutros.

En el street style

Es una tendencia que se adapta de maravilla al total look negro, como nos lo recuerda Paula Ordovás. En la zona de las mangas, consiguen destacar sin excesos.

María García de Jaime, impecable con un vestido morado minimalista, cuyo detalle de plumas es clave en la parte inferior.

Rocío Osorno nos demuestra que también es compatible con el traje. Apostó recientemente por un diseño en color fucsia, con detalle de plumas en los puños.

