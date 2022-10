080 Barcelona Fashion: las claves de las últimas jornadas del evento

080 Barcelona Fashion celebró su 30º edición en el Recinto Modernista de Sant Pau entre el 25 y el 28 de octubre. El evento, impulsado por la Generalitat de Cataluña mediante el Departament d´Empresa i Treball, ha contado con multitud de diseñadores y marcas que han tenido la oportunidad de presentar sus propuestas.

Las firmas apostaron una vez más por la creatividad y la sostenibilidad en un desfile lleno de color e innovación que no ha dejado a nadie indiferente. Un evento muy aclamado por el público catalán, ya que se trata de la primera edición celebrada de forma presencial después de 4 años de pasarelas virtuales a causa de la pandemia.

Firmas como Guillermina Baeza, Lebor Gabalam, Martín Across, The Label Edition, Custo y Avellaneda protagonizaron el tercer día de desfiles con colecciones de inspiración femenina en las que los diseñadores muestran una gran mezcla de texturas, técnicas y siluetas.

El certamen ha contado con el apoyo de 6 patrocinadores y 8 marcas colaboradoras como MAC Cosmetics, Kevin Murphy, Nobu Hotel Barcelona, Polestar, Cointreau, Rowenta y Garmin entre otras.

Guillermina Baeza fue la encargada de abrir la tercera jornada del evento con su colección Safari Journey, inspirada en la representación de un día de safari veraniego. Le ha seguido Maite Muñoz con su colección Indiana para Lebor Gabala, una propuesta de prendas sofisticadas entre las que destacan los vestidos amplios vaporosos y las faldas grandes con volantes.

Propuestas de Guillermina Baeza para la 080 Barcelona Fashion 2022

Más tarde comenzaron los desfiles de Martin Across y The Label Edition, la primera caracterizada por sus propuestas post modernas y la segunda por su exclusividad, su compromiso con la moda ética y la atemporalidad de sus diseños de edición limitada. Les siguió Custo con la colección Light Up, una apuesta por la creatividad en todas sus formas.

La firma que cerró el tercer día de desfiles fue Avellaneda, de Juan Avellaneda, una referencia clave en el mundo de la moda masculina. La colección FW22 de la marca combina degradados de colores intensos con cortes sofisticados y vestidos vaporosos y aristocráticos.

Reborn inauguró la última jornada de la Semana de la Moda de Barcelona. Su desfile, Agència de Residus de Catalunya, el CCM y Girbau LAB, es una clara apuesta por la ropa de segunda mano en un afán por educar y concienciar sobre la durabilidad de las prendas. La colección está creada con diseños 100% elaborados con ropa recuperada de plantas de clasificación de residuo textil.

Propuestas de Reborn para la 080 Barcelona Fashion 2022

Este último día de pasarelas contó con otras firmas como EIKO AI, un proyecto de Gloria Lladó, con su colección Underwater life, una colección inspirada en el mar y la vida submarina. Y con Habey Club, una firma de slow fashion que tiene como valores fundamentales la sostenibilidad, la artesanía y la producción responsable.

Reveglion apostó por el volumen y el tul en su colección Outsider, una firma con carácter internacional que participó en el evento con el objetivo de proyectar la marca hacia otros mercados. Yolandacris, una marca pionera en el sector de las novias, apostó por diseños marcados por una elegancia atemporal, con colores, estampados, texturas y volúmenes variados.

Por último, la firma encargada de cerrar esta 30º edición de la 080 Barcelona Fashion fue Menchén Tomas, con la colección The Rat Pack, una línea de vestidos ejecutivos y de estilo diplomático que combina piezas de fiesta con prendas de streetwear.

