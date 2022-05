Dime qué color de uñas llevas y te diré qué personaje de serie eres

Cuando se diseñan los personajes de las series y películas se tienen en cuenta mil cosas, ya que todo ayuda a reflejar su personalidad. Su modo de caminar, el estilo de ropa que llevan o su maquillaje y peinado sirven para construir a los personajes. Y, también, el color de uñas que lucen. Por eso, hemos preguntado a algunas expertas qué dice de ti el tono que eliges para pintártelas y a qué protagonista de serie te parecerías.

Lo primero que hay que tener en cuenta son los colores que se llevan cada época del año. Sofya Khasanova, co-propietaria de Siberia Salón, seguramente el centro más a la vanguardia de Madrid en diseños de uñas, nos adelanta tres de los tonos tendencia de este verano: “Los tonos neón, malva y el verde Bottega Veneta”, afirma y asegura que “los colores neón suelen ser tendencia en las temporadas más calurosas, en manicuras sin diseños, ya que de por sí son llamativos”. Entre ellos, para este año destaca el “naranja neón”.

Además, Khasanova explica que “los tonos malva son muy demandados en nuestros salones y también están en el top ventas de nuestra tienda online, mientras que el verde Bottega Veneta, que ya fue tendencia el año pasado, continúa entre los favoritos para los estilismos más atrevidos”.

Por su parte, Irene Palacios, manicurista de Slow Life House, señala que “los colores de la temporada serán los morados o lila. También los pastel rosa, azul o verde”, apunta y señala que “de cara más al verano y al buen tiempo, volverán los colores flúor y por supuesto el coral y rojo”.

Otras tendencias según explica Palacios son “las manicuras veganas y cruelty free, que siguen creciendo imparables” y recuerda la importancia de cuidarse manos y pies “con exfoliantes ricos en aceites naturales y mascarillas ricas en manteca de karité y argán, para hidratar y regenerar”. En concreto, para fortaleces las uñas, recomienda “activos como el aceite de lino, te rojo, alga, arcillas o polvo de arroz, que engrosa y fortalece la uña de forma natural”.

Un personaje por color

Rojo. Es el color más vendido y más pedido de esmalte de uñas. Un clásico que dice mucho de quién lo lleva: elegancia, audacia y pasión. Lo llevas cuando quieres hacerte notar.

Por eso, nos quedamos con la forma que tiene de lucirlo Gaviota, la protagonista de Café con aroma de mujer, la telenovela colombiana de Netflix que arrasa en medio mundo. El personaje interpretado por la actriz Laura Londoño, lleva las uñas claras cuando se presenta como personaje, pero se las pinta de rojo pasión para el día de su boda, toda una declaración de intenciones.

Nuestro favorito: Green me nail lacquer - edition 2022, de Kiko, en tono Classic Red (5,99 €).

Naranja neón. “El naranja neón lo podríamos asociar a Élite, una serie joven, actual y de moda, con muchos personajes femeninos que decoran sus uñas; en particular nos gusta el nuevo personaje de la 5ª temporada Isadora, que interpreta la actriz argentina Valentina Zenere, con extensiones en sus uñas”, apunta Sofya Khasanova, de Siberia Salón. También las hemos visto en otra de las actrices icónicas de esta serie, Ester Expósito y su inolvidable Carla.

Nuestro favorito: Esmalte de uñas tono Volcanic Orange, de Mavala (2,95 €).

Gris marengo. El color gris es muy simbólico, ya que representa la unión de la oscuridad y la luz. En la moda, es el color de la elegancia y el equilibrio. Si las llevas en gris, demuestras ser poseedora de un estilo propio y tu personaje sería Maeve de Sex Education, una joven inteligente, carismática y luchadora a la que a cualquiera nos gustaría parecernos y al que pone rostro la actriz Emma Mackey.

Nuestro favorito: Esmalte de Uñas Go Green color Bleu automne, de Yves Rocher (4,80 €), con disolventes bio.

Tono malva. “Los tonos de malva y rosados nos recuerdan a la serie Euphoria”, dice Khasanova, “en especial los personajes de Cassie, interpretado por la actriz Sydney Sweeney, y Maddy, el que que interpreta Alexa Demie. En la serie, llevan unos estilismos en las uñas muy bonitos, con extensiones y diseños abstractos”.

Nuestro favorito: Esmalte de uñas de secado rápido Smart Nail Lacquer en tono Pearly Golden Lilac, de Kiko Milano (2,99 €).

Verde agua. Según el equipo de la firma Essie, simboliza a “una mujer amante de la libertad, a la que le gusta disfrutar y pasar un buen rato con sus amigos y familia. Una mujer con una actitud conciliadora y un estilo de vestir bohemio”. Nosotras iríamos un poco más allá y diríamos que es el color que elegiría una joven moderna, que se divierte creando sus looks. Un ejemplo perfecto sería Kat, una de las tres protagonistas de la serie The Bold Type, una joven y talentosa community manager.

Nuestro favorito: la laca de uñas en tono Flight of fantasy, de Essie.

Amarillo. Representa a una persona optimista y alegre. Y, también, muy atrevida. Como personaje de serie podría ser cualquiera de la serie Vis a vis, el homenaje máximo a este color que amas u odias, pero que dejarás impresionado a todo el mundo.

Nuestro favorito: el tono Electric Yellow, de Maybelline Color Show.

Nude. “Enérgica, activa y con una gran vida social. Una mujer urbana, que disfruta viajando por el mundo la mujer que se identifica a este tono podría ser Dua Lipa, con un estilo de vestir atrevido y divertido”, comentan desde el equipo Essie. También sería perfecto para la protagonista de Emily in Paris, interpretada por Lily Collins, un color básico ideal para compensar los coloridos y a veces barrocos estilismos que luce en la serie.

Nuestro favorito: el tono Sing songbirg along, de Essie.

Verde Bottega Veneta. “Este verde lo identificamos con la nueva temporada de la serie And just like that, a Lisa Todd, el personaje que interpreta la actriz Nicole Ari Parke. Le pega mucho porque es un color transgresor y ella es muy atrevida en sus estilismos”, asegura Khasanova.

Nuestro favorito: Esmalte de uñas Tropical, de Lola Barcelona (13,00 €).

Naturales. Como si no estuvieran pintadas, pero con un toque de brillo. Esta manicura indica refinamiento sin estridencias y es propia de quienes tienen un espíritu sobrio y quieren quedar como profesionales y, quizá, marcar una cierta distancia. Si e gusta llevarlas así, desde en plan manicura francesa o japonesa hasta un simple toque de brillo, tu personaje sería Sophia Whitehouse, la elegante protagonista interpretada por Sienna Miller en Anatomía de un escándalo.

Nuestro favorito: Dior Vernis Top Coat Opal (28,00 €), el acabado perfecto para las uñas en un blanco opalescente.

Rosa empolvado. “La mujer asociada a este esmalte es romántica y delicada como las flores de la primavera. Amante de la lectura, del yoga y soñadora empedernida. Tiene una actitud positiva y le encanta ayudar a todos los que la rodean. Su estilo de vestir es en tonos delicados y con estampados como pequeñas flores, cuadros o topitos”, dicen desde Essie y proponen el estilo de Taylor Swift. Pero como serie, nos quedamos con las protagonistas de Los Bridgerton, que lucen manicuras limpias, pulidas y tonos nude. Si quieres inspiración, mira el homenaje bridgertoniano que se marcó Kourtney Kardashian en Instagram by @kimkimnails, con florecillas campestres y todo.

Nuestro favorito: el tono Spring awakening, de Essie; añádele unas flores, y acertarás.

Negro. Propias de mujeres sofisticadas, que saben lo que quieren y a las que no les importa ser el blanco de todas las miradas. También es un símbolo de vanguardia, de quienes no se dejan llevar por los dictados mainstream. Interpretada por la actriz Carolina Ramírez, en La reina del flow, la protagonista, Yeimy Montoya, da una lección de cómo llevarlas como una diva.

Las luce larguísimas cuando triunfa de cantante y da un mensaje motivacional a sus fans: “Siempre va a haber gente que no comprenda lo diferente, pero eso no será excusa para luchar por sus sueños. Se hacen realidad, créanme”. También, en versión negro-dorado las lleva Maddy, la bohemia madre que interpreta Andie McDowell en La asistenta.

Nuestro favorito: Laca de uñas negro de larga duración vegano, de Camaleon Cosmetics (4,20 €).

