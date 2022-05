Marta Pinillos, gurú de la voz: “La dicción de Irene Montero es peor que la de Núñez Feijóo”

Los primeros ochenta segundos son la clave. Lo explica Marta Pinillos (Madrid, 1973), que estudió Logopedia en la Universidad Complutense (Madrid, 1995) y completó su etapa académica, entre otras formaciones, con un máster de especialidad en Ann Arbor (Míchigan, 1999).

Fue en el Medio Oeste americano donde se convenció de la importancia de la voz como herramienta, algo que “en Estados Unidos llevaba años de desarrollo” pero en España, según su relato, “ha tardado tiempo en empezar a apreciarse y aún no es fácil de hacer entender. Tu voz es clave. El impacto y la influencia que puede llegar a tener es impresionante”, explica con énfasis.

“A veces, a la gente le cuesta entender el potencial de su propia voz”, continúa Pinillos, “pero está demostrado científicamente que lo primero que llega al cerebro de los demás es precisamente la voz. Sólo la música tiene la capacidad de activar todas las zonas del cerebro a la vez, y de cambiar completamente el estado de ánimo. Ese efecto de la música en tu cerebro es muy similar porque la voz es música”.

Marta Pinillos.

Para ella, coach vocal de numerosas celebridades y líderes de grandes corporaciones, no deja de ser sorprendente cómo muy habitualmente, cuando llegan a sus manos y oídos para preparación vocal, “ya han trabajado todo, cómo vestirse, qué palabras usar, hasta el movimiento y lo último es la voz, cuando es lo primero que impacta y lo que engancha”, señala.

En el Método ARV, el trabajo se realiza de acuerdo a un formato que ha desarrollado a partir de su experiencia en cientos de casos. “Hay ocho variables que tenemos que manejar respecto a la voz”, explica en síntesis Pinillos, “y se trata de ver si las mezclamos bien: respiración, ritmo, tono, volumen, dicción/acento, pausas, modulación y enfatización. A todo esto se llama cadencia melódica”, elabora ella misma.

Marta Pinillos explica a magasIN cómo mantiene dos vías de trabajo: la patológica, que sirve “para curar problemas en la voz” y los programas personalizados, en los que entrena a “personas que usan su voz profesionalmente, para potenciar su musculatura y desarrollo”, como “abogados, políticos, periodistas…”.

Al principio de su ejercicio, “mi primer nicho fue el de la patología vocal, gente que por su profesión desgasta la voz, pero yo seguía con pico y pala para concienciar al mundo de la importancia del trabajo previo, no sólo posterior de la voz. Los nódulos se pueden curar y llegar a desaparecer en mes o mes y medio, porque el saber trabajar bien con la persona hace que la voz mejore rápidamente, pero es mejor hacerlo antes”. La media del tratamiento en este ámbito son 7 u 8 sesiones que pueden “cambiar tu vida”, explica.

Una voz que siempre le pareció “una maravilla” a Pinillos es la de “Constantino Romero”, y una voz que le parece que necesita trabajo es la de “Irene Montero”. De “Tamara Falcó” explica cómo su voz no le encanta, porque “ella tiene una dicción copiada de la de su familia”, pero le parece interesante “cómo juega, tiene sentido del humor y es poco protocolaria”. Para Pinillos, “la gente no te va a recordar por tus palabras, sino por lo que les haces sentir, es así. Hacer sentir tiene que ver con la voz, todo tu conjunto es comunicación”.

"Todas las mañanas deberíamos poder calentar la voz"

PREGUNTA: ¿Alguna anécdota sobre el buen uso corporativo de la voz?

Muchas, que reflejo en mi web, de casos increíbles. Te pueden contratar por tu voz cercana, aunque tu CV sea peor.

Ahora nos hemos acostumbrado a las reuniones por Zoom…

Sí, pero es lo mismo. Lo que yo explico sirve para todos los casos, y no hay cosa más infumable en un zoom que alguien que no suene bien. Fíjate la cantidad de influencers que lo hacen, o la trabajas o te quedas atrás.

¿Qué me dice del uso humorístico?

Te lo pregunto yo: un mismo monólogo, con un mismo texto… ¿Por qué nos gusta más con una persona que con otra?, ¡Por cómo transmiten la información usando su voz!

¿Algún influencer del que le guste el uso de su voz?

Ibai Llanos, me gusta sobre todo por la voz, es muy natural, juega mucho, me encanta…

¿En la interpretación?

La voz de Mario Casas tiene potencial, pero debe trabajarla, frente a la de Luis Tosar que es muy armónica.

¿Y en la política?

Feijóo me encanta y tiene mucha credibilidad por el tono, el ritmo y la melodía que usa. Fíjate que la dicción de Montero es peor que la de Feijóo… Pero la puede trabajar.

¿Se trabaja igual el uso de la voz para los distintos medios de comunicación?

Sí, se utiliza igual, es la voz lo que prima, incluso en la televisión. Yo propongo potenciarla como instrumento, trabajar la respiración, utilizar pesas, un piano, engordar la musculatura, cada uno con su rango profesional, claro. Lo que es diferente es la persona. Cada persona es individual y necesita ejercicios diferentes.

¿Cómo se puede usar la voz para gustar más, e incluso para ligar?

Lo primero irte a grave, cadencia muy lenta, con curva ancha. Alargar, para un sonido más melódico, que el de curva corta. Una voz armoniosa.

"La gente no te va a recordar por tus palabras, sino por lo que les haces sentir"

Marta Pinillos.

Hay miríadas de trucos en Internet sobre el cuidado de la voz, pero la especialista comparte su experiencia. “Siempre cuento dos consejos, que la gente suele apreciar mucho y son dos cosas a evitar: la menta y carraspear. En mis talleres no prohíbo el tabaco, que es algo horroroso, pero estas dos prácticas las desaconsejo”, sentencia.

“La sensación de mucosidad es algo normal”, en su explicación, sólo debe preocuparnos “si es excesiva” porque la garganta no esté hidratada o exista algún otro problema patológico. “Cuanto más carraspeas, más irritas y no solucionas el problema. Después, cuando tomas un caramelo de menta y bebes agua, eso la daña”.

¿Entonces cómo se debe proceder? La especialista provee dos trucos: “una tos tonta, para mover la mucosa, y también hablar para atrás (haciendo al entrar aire al revés) y si estás más entrenado, puede bastar con tragar saliva o hidratar bebiendo agua”.

Asimismo, señala cómo “todas las mañanas deberíamos calentar la voz. Me gustaría que la gente se conciencie de que al final Nadal no sale al campo sin calentar. Nosotros como humanos, nuestro mayor instrumento vocal es la voz, y te pueden dar “tirones” si la usas mal o no la calientas”.

Propone “un método de calentamiento muy simple: coger una canción, sólo el estribillo y hacer tres vueltas. Primero la tarareas, luego con la m y luego con la erre. Y así calientas la voz muy fácilmente”. Del mismo modo que “puedes querer mejorar el tono muscular para este verano, es interesante preocuparse por muscular el diafragma, mejorar el uso de las cuerdas vocales y los logocinéticos, para que tu sonido salga con mayor consistencia. No debemos olvidar el enorme poder que tiene nuestra voz”.

Sigue los temas que te interesan