Cómo crear un fondo de armario ideal según tu estilo: los imprescindibles que no pueden faltar

¿Cuántas veces te has puesto frente al armario y no has sabido que ponerte? ¿Te resulta familiar esta situación? Esto es algo que a todos y a todas nos ha ocurrido en alguna ocasión, incluso aunque nuestro fondo de armario cuente con numerosas prendas y que sobre todo se incrementa con cada cambio de temporada y de estación. Pero si esto te sucede demasiado a menudo es momento de que te pongas manos a la obra para construir un buen fondo de armario con las prendas adecuadas.

Un buen fondo de armario en el que no falten prendas básicas y atemporales afines a tu estilo y en las que tus colores favoritos y los que más te favorecen sean los protagonistas. Y es que, aunque puede que necesites hacer primeramente una selección de lo que verdaderamente utilizas y lo que no para deshacerte de las prendas a las que no vayas a darles uso y aunque quizás debas replantearte cambiar tus hábitos de consumo a la hora de comprar prendas, es importante que elijas lo que elijas sea afín y fiel a tu estilo.

Con todos estos mínimos y con los consejos que vamos a darte a continuación, conseguirás crear el armario cápsula perfecto e ideal según tu estilo. Toma nota.

¿Cómo crear el fondo de armario ideal según tu estilo?

Antes de entrar en los imprescindibles que no deberían faltar en tu fondo de armario ideal, es importante que entiendas lo que te puede aportar tener un buen fondo de armario. Y es que, además de ahorrarte tiempo a la hora de pensar tus looks y de combinar prendas de forma sencilla y rápida, también conseguirás ahorrar dinero y no invertirlo en prendas innecesarias a las que realmente no vas a darles uso.

Otro punto a destacar es que, aunque las prendas básicas imprescindibles de cualquier buen fondo de armario pueden ser las mismas, lo que siempre debe marcar la diferencia es el estilo de estas prendas. Y es que estas tienen que estar adaptadas al gusto de cada persona

Después de tener en cuenta estos dos puntos y de haber hecho una buena selección de prendas que necesitas y que no en tu armario actual, es el momento de ponerse manos a la obra con la elaboración de tu fondo de armario y de mejorar tu estilismo diario.

Consejos antes de crear un buen fondo de armario

Organiza tu armario según la estacionalidad

No olvides que las prendas tienen que ir acordes a cada estación del año. Así que durante el invierno guarda los shorts y tops en otro lugar y en verano deja a un lado los jerseys y las camisetas de manga larga para evitar mezclar prendas de diferentes temporadas y garantizar que tu armario se mantenga ordenado.

Invierte en prendas acordes a tu estilo de vida

¿Qué sentido tendría que invirtieras en prendas de looks de invitada o de fiesta si los que necesitas construir más a menudo son looks de diario y para ir a trabajar? Si este es tu caso, es momento de que te plantees invertir en aquellas prendas que realmente vas a necesitar más a menudo y concédete solo de vez en cuando algún capricho para algún atuendo de fiesta puntual.

Colores afines a tu estilo

Como ya te hemos dicho al comienzo, es importante que el fondo de armario que construyas sea afín a tu estilo, pero también a esos colores que más te favorecen o que figuran en tu lista de colores favoritos. Sea como sea, es importante que en el fondo de armario exista una armonía cromática para la que puedes partir por ejemplo de cinco colores. Intenta que los tonos sean combinables entre sí y no te olvides de incluir colores infalibles como el blanco, el negro y algún tono neutral.

La clave está en la variedad

Como ya sabrás, en un buen armario cápsula la variedad es una de las claves. Por lo que no podrá faltar una gran variedad de prendas básicas e imprescindibles que nunca pasen de moda y que puedan combinarse entre sí temporada tras temporada para conseguir los mejores looks.

Prendas imprescindibles en un fondo de armario ideal

Camisa blanca: La camiseta blanca es el básico por excelencia y una de esas prendas que no puede faltar en cualquier buen fondo de armario. No solo es fácil de combinar sino que además sienta bien en cualquier tipo de look. Y si la clásica camisa blanca lisa te aburre, no dudes en decantarte por algún diseño más atrevido con algún tipo de mensaje o estampado sencillo.

Jeans: Los pantalones vaqueros son otro de los imprescindibles que no debería faltar en cualquier armario. No solo es una prenda versátil que podrás combinar con cualquier look, sino que también podrá acompañarte a lo largo de todas las épocas del año.

Pantalones negros: Si hay un color que siempre combina con todo ese es el negro. Así que no dudes en añadir unos pantalones de este color a tu fondo de armario para crear infinitas combinaciones, tanto para looks de diario como incluso de fiesta.

Blazer blanca o negra: Otra prenda aliada que podrás utilizar para looks formales e informales es la blazer o americana. Te aconsejamos que te decantes por un color negro o blanco para conseguir incluirla en muchos conjuntos diferentes.

Cazadora vaquera: Al igual que sucede con los jeans, las cazadoras vaqueras son otro de esos básicos atemporales capaces de favorecer cualquier look de diario.

Un buen abrigo: Si hay una prenda exterior y de abrigo que no puede faltar en un buen fondo de armario ese es un buen abrigo. Sea cual sea la prenda de abrigo que elijas, asegúrate de que sea de algún color neutro para que sea fácil de combinar con el resto de prendas de tu armario.

Gabardina: Es una prenda con mucho estilo masculino, pero también un imprescindible en cualquier buen fondo de armario para combinar con el resto de prendas femeninas. Son capaces de aportar un toque de elegancia y clase a cualquier look y una de esas prendas imprescindibles para el entretiempo y que sigue resistiendo en la mayoría de fondos de armario temporada tras temporada. Decántate por una en color beige, marrón claro o negra para incluir en tu armario cápsula.

Sneakers blancas: Las grandes aliadas para incluir en looks casuales y de diario. No solo favorecen a cualquier persona, sino que también las podrás incluir tanto en un look ‘street style’ como en un look más sofisticado como puede ser con un traje de chaqueta o un pantalón de pinzas. Sea cual sea la combinación en la que decidas incluirlas, conseguirás darle un toque informal a cualquier estilismo.

Vestido negro: Ya sea para llevar en un look de diario, como en un look de fiesta o más sofisticado, el vestido negro siempre será una apuesta segura en tu fondo de armario. Decántate por complementos más o menos elegantes o atrevidos para darle un toque totalmente diferente en cada uso.

Jersey básico y chaqueta de punto: Un jersey o una chaqueta de punto son otros dos básicos que nunca deberían faltar en cualquier buen fondo de armario. Apuesta por tonos neutros para que sean fáciles de combinar con el resto de prendas de tu armario. Los agradecerás en esas noches fresquitas de la primavera y del verano y por supuesto también en los días fríos del invierno.

Camiseta de rayas: Este tipo de camisetas con estampado de rayas marineras también te ayudará a crear numerosos looks, sobre todo durante los meses de verano en los que vuelven a convertirse en las protagonistas. Decántate por una en colores básicos como blanco y negro, azul marino y blanco o incluso roja y blanca.

Zapatos de tacón negros: Se convertirán en tus aliados cada vez que se te presente una cita, fiesta o un evento formal en el que no sepas que ponerle. Te recomendamos que elijas unos stilettos de color negro para poder combinarlos después con cualquier tipo de prenda.

Cazadora de cuero negra: Esta es una prenda que no deja de ganar adeptos en los últimos años y es que si algo destaca de ella es su gran versatilidad. Este tipo de cazadoras o bikers negras son capaces de aportar ese toque rockero y desenfadado a cualquier tipo de look y se han convertido en un básico imprescindible en cualquier fondo de armario.

Traje completo con chaqueta: Podrá ser tu aliado tanto en las ocasiones elegantes como en looks casuales y si algo destaca de ellos es su versatilidad. Juega con los complementos y el calzado para cambiar el estilo del look y por supuesto, atrévete también a combinar ambas prendas por separado.

Cinturón negro o marrón: Elige un cinturón básico y otro con algún tipo de estampado, textura o hebilla original que consiga dar un toque diferente a tus estilismos.

Un par de botas: Las botas y botines siguen siendo protagonistas absolutas en cualquier propuesta de entretiempo y son otro de los elementos claves en cualquier fondo de armario. Anímate a seguir llevándolas incluso con estilismos veraniegos para conseguir configurar infinidad de looks con un estilo muy diferente.

