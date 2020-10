8 de 12

El cuello vuelto sigue adquiriendo popularidad cada temporada, esta vez llevado a la comodidad máxima. Proporciona calidez y siluetas holgadas, con formas extra grandes.

En tejido de punto grueso, acanalado o circular para looks de diario y más fino para estilismos más sofisticados. Se puede comprar en & And other stories.