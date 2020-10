7 de 12

El 80% de los postres los endulzo con dátiles. Muchos seguidores me dicen que no quieren que los postres sepan a dátiles y, si se usa en las proporciones correctas, no va a saber. No enmascara. Sirve para endulzar, pero no enmascara.

El Dátil Medjoul, por ejemplo, cuesta 3,80 euros (250 gramos) en Sucesores de Ignacio López.